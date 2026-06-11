Từ 1/7, doanh nghiệp "nhàn hơn" khi xin phép khi quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Từ 1/7, cơ quan quản lý chỉ được yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ 1 lần khi xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Chiều 10/6, Bộ Y tế công bố 3 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Nhìn ở góc độ thủ tục hành chính, các điều chỉnh lần này chủ yếu tập trung vào hoạt động công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, phía sau đó là sự thay đổi đáng kể trong cách thức quản lý của cơ quan nhà nước đối với một lĩnh vực vốn được xem là nhạy cảm và có tốc độ phát triển rất nhanh trong những năm gần đây.

Điểm nổi bật nhất là việc phân cấp thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ trung ương về địa phương.

Từ ngày 1/7/2026, doanh nghiệp không còn phải gửi hồ sơ xác nhận quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe về cơ quan quản lý ở trung ương. Thay vào đó, việc tiếp nhận, thẩm định và cấp xác nhận sẽ do cơ quan chuyên môn về y tế cấp tỉnh thực hiện.

Đây là thay đổi có ý nghĩa lớn bởi nhiều năm qua, phần lớn hồ sơ quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe đều tập trung về cơ quan quản lý trung ương. Khi số lượng doanh nghiệp và sản phẩm ngày càng tăng, áp lực giải quyết hồ sơ cũng tăng theo.

Việc phân cấp được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong thực hiện thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại, giảm chi phí và giảm áp lực cho cơ quan quản lý ở trung ương. Quan trọng hơn, đây là bước đi cho thấy chủ trương trao thêm trách nhiệm cho địa phương trong quản lý an toàn thực phẩm.

Doanh nghiệp bớt một cửa xin phép khi quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Chỉ được yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ 1 lần

Không chỉ phân cấp, những thay đổi lần này còn cho thấy xu hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Bộ Y tế đã bãi bỏ một số nội dung liên quan đến thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Dù mang tính kỹ thuật, nhưng động thái này phản ánh tư duy quản lý mới: giảm bớt những thủ tục không thực sự cần thiết trước khi sản phẩm được lưu hành, đồng thời tăng cường giám sát trong quá trình lưu thông trên thị trường.

Nói cách khác, thay vì tập trung quá nhiều vào việc kiểm soát hồ sơ, cơ quan quản lý sẽ dành nhiều nguồn lực hơn cho công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Đây cũng là xu hướng được nhiều quốc gia áp dụng nhằm vừa bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, vừa tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn cho doanh nghiệp.

Một điểm mới khác được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là quy định cơ quan quản lý chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 1 lần.

Trong thực tế, việc hồ sơ phải sửa đổi nhiều lần từng là nguyên nhân khiến thời gian giải quyết thủ tục kéo dài hơn so với quy định. Khi giới hạn số lần yêu cầu bổ sung, cơ quan quản lý phải rà soát hồ sơ kỹ hơn ngay từ đầu, đồng thời doanh nghiệp cũng chủ động hoàn thiện hồ sơ một cách đầy đủ và chính xác hơn.

Quy định này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tình trạng hồ sơ đi lại nhiều vòng, nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tạo thuận lợi nhưng không buông lỏng quản lý

Mặc dù đơn giản hóa thủ tục và phân cấp mạnh hơn cho địa phương, các yêu cầu cốt lõi về an toàn thực phẩm vẫn được giữ nguyên.

Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, doanh nghiệp vẫn phải có kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về thực hành sản xuất tốt (GMP) theo quy định.

Đối với hoạt động quảng cáo, nội dung quảng cáo vẫn phải phù hợp với hồ sơ công bố sản phẩm, không được sử dụng hình ảnh bác sĩ, cơ sở y tế để quảng bá và bắt buộc phải có khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.

Điều đáng chú ý trong việc sửa đổi 3 thủ tục hành chính lần này là Bộ Y tế đang từng bước thay đổi phương thức quản lý trong lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng giảm thủ tục, tăng trách nhiệm của địa phương và nâng cao hiệu quả hậu kiểm. Đây là bước đi phù hợp trong bối cảnh cải cách hành chính đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.