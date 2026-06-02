Dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select nhiễm vi sinh bị thu hồi khẩn cấp

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, hôm nay (2/6) đã quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Coop Select Dung dịch vệ sinh phụ nữ chai 150 ml do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Lô sản phẩm bị thu hồi mang số S2510087, sản xuất ngày 21/10/2025, hạn dùng đến ngày 21/10/2027. Sản phẩm do Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương sản xuất, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Theo Cục Quản lý Dược, mẫu sản phẩm được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh lấy tại hai siêu thị Co.opmart trên địa bàn để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật.

Đây là vi phạm đáng chú ý bởi dung dịch vệ sinh phụ nữ là sản phẩm được sử dụng trực tiếp tại vùng nhạy cảm của cơ thể. Việc sản phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn vi sinh có thể làm gia tăng nguy cơ kích ứng hoặc ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe người sử dụng nếu tiếp tục lưu hành trên thị trường.

Ngay sau đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu các sở y tế địa phương thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc lưu hành lô sản phẩm vi phạm; đồng thời giám sát việc thu hồi và xử lý theo quy định. Doanh nghiệp phải tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm và báo cáo kết quả về cơ quan quản lý trước ngày 1/7/2026.

Trước đó một ngày, hai mỹ phẩm khác cũng bị Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc hai sản phẩm gồm Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika chai 500g và Sữa tắm nước hoa Xmen for Boss Intense chai 180g do Công ty cổ phần Marico South East Asia sản xuất và đưa ra thị trường.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các sản phẩm này chứa Natri benzoat nhưng thành phần này không được kê khai trong công thức đã công bố trên nhãn sản phẩm. Quá trình kiểm tra cũng phát hiện hồ sơ công bố sản phẩm có nội dung không phù hợp với thực tế nguyên liệu sử dụng trong sản xuất.

Cục Quản lý Dược xác định các sản phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố, vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm và buộc phải thu hồi trên phạm vi toàn quốc.

Cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp không chỉ thu hồi, tiêu hủy hai lô sản phẩm vi phạm mà còn phải rà soát các lô sản xuất khác của cùng sản phẩm để phát hiện và xử lý các trường hợp tương tự.

Các chuyên gia cho rằng người tiêu dùng cần đặc biệt thận trọng khi lựa chọn mỹ phẩm, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời theo dõi các cảnh báo thu hồi từ cơ quan chức năng để tránh tiếp tục sử dụng những lô hàng đã bị xác định vi phạm.

