Trường AI "không giáo viên" ở Mỹ với học phí lên tới 55.000 USD gây tranh cãi

Trường Alpha AI School sử dụng AI để thay thế giáo viên, thu hút học sinh giàu có, nhưng còn nhiều ý kiến trái chiều về tác động lâu dài đến giáo dục.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), một mô hình giáo dục mới đã xuất hiện ở Chicago (Mỹ). Trường Alpha AI School, tập trung vào phương pháp "không giáo viên", sắp mở một cơ sở dành cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 8 tại khu Loop trung tâm thành phố Chicago, với học phí lên tới 55.000 USD mỗi học sinh/năm, thu hút sự chú ý của phụ huynh và gây tranh cãi trong lĩnh vực giáo dục.

Blake Mohseni, một phụ huynh làm việc trong lĩnh vực tài chính và cũng tham gia sâu vào lĩnh vực AI, cho biết ông dự định sẽ cho con gái ba tuổi của mình theo học tại trường này trong tương lai. Ông nói "đây là tương lai. Bạn phải tiến hóa, nếu không bạn sẽ bị bỏ lại phía sau".

Guides hướng dẫn học sinh trong giờ học. Ảnh: Crossing.

Mô hình “trường học không giáo viên”

Được thành lập tại Austin, Texas vào năm 2014, trường tư thục Alpha AI School đã mở rộng đến gần 20 địa điểm trên khắp nước Mỹ, với hơn 1.000 học sinh. Bà MacKenzie Price, người đồng sáng lập trường cùng chồng là Andrew Price, cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cung cấp phương pháp học tập cá nhân hóa và hiệu quả hơn. Học sinh chỉ cần hai giờ mỗi ngày (2 Hour Learning) để hoàn thành các khóa học cốt lõi, thời gian còn lại dành cho các hoạt động thực hành như chế tạo robot và các hoạt động thể chất.

Trường áp dụng thiết kế không gian mở, và học sinh học tập thông qua nền tảng AI, điều chỉnh nội dung theo tiến độ cá nhân. Chỉ có "người hướng dẫn" (guides) có mặt tại trường với nhiệm vụ động viên, hỗ trợ để tạo động lực và hướng dẫn, không giảng dạy như giáo viên truyền thống. Bà Price nói: "Chúng tôi không thay thế giáo viên, mà chỉ thay đổi vai trò của họ".

Ủng hộ và tranh cãi

Những người ủng hộ mô hình dạy học này cho rằng AI có thể đẩy nhanh kết quả học tập. Một số phụ huynh chỉ ra rằng khả năng đọc và làm toán của con họ đã tăng hai cấp độ chỉ trong vài tháng. Nhà trường cũng tuyên bố học sinh của họ nằm trong top 1% toàn quốc trong các kỳ kiểm tra.

Tuy nhiên, sự hoài nghi cũng mạnh mẽ không kém. Joe Vukov - một giáo sư triết học và đạo đức học tại Loyola University Chicago - chỉ ra rằng giáo dục không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến ​​thức, mà còn bao gồm tương tác giữa người với người và việc hình thành giá trị, "Mô hình này có thể thay đổi bản chất của việc học".

Học sinh làm thực hành. Ảnh: Crossing.

Victor Lee - nhà nghiên cứu về giáo dục và công nghệ học tập tại Stanford University, chuyên gia về giáo dục và AI - cũng cho rằng hiện nay đang thiếu các nghiên cứu bên ngoài để xác nhận hiệu quả của các khóa học AI, và việc loại bỏ hoàn toàn giáo viên vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Hơn nữa, học phí cao và phần lớn học sinh đến từ các gia đình có thu nhập cao đã đặt ra câu hỏi về tính đại diện của kết quả. Mặc dù trường Alpha School cung cấp một số hỗ trợ tài chính và đã nộp đơn xin cấp phép trường công lập tự chủ để giảm học phí, nhưng hầu hết các tiểu bang đã từ chối đơn này.

Việc mở rộng trường diễn ra vào thời điểm cuộc tranh luận gay gắt trên khắp nước Mỹ về "quyền lựa chọn giáo dục" và chính sách giáo dục AI. Thống đốc bang Illinois, ông Pritzker, đang đánh giá xem liệu các trường như vậy có nên được đưa vào chương trình phiếu học phí liên bang hay không; những người ủng hộ cho rằng điều đó sẽ tăng cường sự lựa chọn, trong khi những người phản đối lo ngại về việc ảnh hưởng đến nguồn lực của trường công lập.

Các nhà giáo dục cho rằng khi AI dần dần thâm nhập vào lĩnh vực giáo dục, liệu mô hình của trường Alpha School có thể trở thành xu hướng chủ đạo trong tương lai hay không vẫn còn phải chờ xem.

Theo Worldjournal