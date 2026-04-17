Tin nóng công nghệ 17/4: Mỹ ra mắt UAV trang bị AI với tầm hoạt động 106 km

VietTimes - Mỹ ra mắt UAV trang bị AI với tầm hoạt động 106 km; Google đang đàm phán với Lầu Năm Góc để triển khai Gemini AI;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Google đang đàm phán với Lầu Năm Góc để triển khai Gemini AI

Chiến lược về trí tuệ nhân tạo của Lầu Năm Góc đang thay đổi sau mâu thuẫn với Anthropic. Ảnh: Interesting Engineering.

Tập đoàn Google đang nỗ lực quay trở lại lĩnh vực quốc phòng khi tiến hành đàm phán để đưa mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini vào các môi trường tuyệt mật của Lầu Năm Góc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ muốn đa dạng hóa đối tác thay vì chỉ phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.

Các quan chức quốc phòng coi hệ thống AI là yếu tố then chốt để tăng tốc độ ra quyết định và nâng cao nhận thức trên chiến trường. Tuy nhiên Google cũng đề xuất các điều khoản nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn việc sử dụng Gemini cho mục đích giám sát hàng loạt hoặc vũ khí tự hành không có sự kiểm soát của con người. Việc tích hợp Gemini vào các luồng công việc quan trọng đánh dấu sự tái kết nối chiến lược giữa Thung lũng Silicon và các ưu tiên an ninh quốc gia. Thương vụ này có thể định nghĩa lại vị thế của Google trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội hiện nay.

2. Mỹ ra mắt máy bay không người lái trang bị trí tuệ nhân tạo với tầm hoạt động 106 km

Hệ thống này cho phép các lực lượng gây nhiễu với khả năng tấn công chính xác ở tầm xa. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty quốc phòng AeroVironment của Mỹ vừa giới thiệu MAYHEM 10, hệ thống máy bay không người lái tự hành có thiết kế mô đun cực kỳ linh hoạt. Thiết bị này tích hợp nhiều vai trò từ giám sát, tác chiến điện tử, tiếp sóng liên lạc đến tấn công chính xác trong cùng một nền tảng. MAYHEM 10 có thể mang tải trọng 4,5 kg, hoạt động trong phạm vi hơn 100 km với thời gian bay tối đa 50 phút.

Nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống có khả năng vận hành hiệu quả ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu sóng hoặc mất tín hiệu định vị vệ tinh. Đặc biệt, công nghệ điều khiển tiên tiến cho phép các đơn vị phối hợp tác chiến theo kiểu bầy đàn để mở rộng phạm vi bao phủ và đồng bộ hóa nhiệm vụ. AeroVironment dự kiến bắt đầu sản xuất quy mô nhỏ ngay trong năm nay với công suất lên đến 240 đơn vị mỗi tháng nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa quân đội.

3. Meta tăng giá kính thực tế ảo Quest do chi phí chip nhớ tăng cao



Meta tăng giá kính thực tế ảo Quest. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn Meta vừa thông báo sẽ tăng giá các dòng kính thực tế ảo tại thị trường Mỹ từ ngày 19 tháng 4 do chi phí sản xuất chip nhớ leo thang. Cụ thể mẫu Quest 3S cơ bản sẽ có giá mới là 349,99 USD trong khi dòng Quest 3 cao cấp loại 512 GB tăng thêm 100 USD lên mức 599,99 USD. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip nhớ bắt nguồn từ việc các nhà sản xuất ưu tiên linh kiện cho trung tâm dữ liệu AI của những ông lớn như Google và Microsoft.

Động thái này cho thấy sự chuyển dịch chiến lược của Meta từ tham vọng vũ trụ ảo sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sau nhiều năm thua lỗ nặng nề tại bộ phận Reality Labs. Việc tăng giá diễn ra ngay sau khi các đối thủ như Sony hay Dell cũng điều chỉnh giá vì áp lực linh kiện.

4. Liên minh châu Âu yêu cầu Google chia sẻ dữ liệu tìm kiếm cho các đối thủ

Châu Âu yêu cầu Google chia sẻ dữ liệu tìm kiếm cho các đối thủ. Ảnh: Interesting Engineering.

Ủy ban châu Âu vừa đề xuất buộc Google phải chia sẻ dữ liệu tìm kiếm cho các công cụ đối thủ và chatbot trí tuệ nhân tạo nhằm tuân thủ đạo luật thị trường kỹ thuật số. Biện pháp này nhằm phá vỡ vị thế độc tôn của Google và cho phép các bên thứ ba tối ưu hóa dịch vụ tìm kiếm của họ.

Tuy nhiên đại diện pháp lý của Google đã kịch liệt phản đối và cho rằng quy định này đang đe dọa nghiêm trọng đến quyền riêng tư của hàng triệu người dùng châu Âu. Phía Google lo ngại việc bàn giao các dữ liệu nhạy cảm về sức khỏe hay tài chính cho bên thứ ba sẽ không đảm bảo an toàn. Các bên liên quan có thời hạn đến đầu tháng 5 để đưa ra ý kiến trước khi quyết định cuối cùng được ban hành vào tháng 7. Nếu vi phạm đạo luật này Google có thể đối mặt với mức phạt lên tới 10% doanh thu toàn cầu hàng năm.

5. SoftBank phát hành 3,6 tỷ USD trái phiếu ngoại tệ để tất toán khoản đầu tư vào OpenAI

SoftBank phát hành 3,6 tỷ USD trái phiếu để đầu tư vào OpenAI. Ảnh: Nikkei Asia

Tập đoàn SoftBank vừa chốt các điều khoản phát hành 3,6 tỷ USD trái phiếu ngoại tệ nhằm tái cơ cấu các khoản nợ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Đây là đợt huy động vốn quốc tế đầu tiên của hãng kể từ tháng 10 năm ngoái. Số tiền thu được sẽ được ưu tiên sử dụng để thanh toán các khoản vay bắc cầu phục vụ việc đầu tư vào OpenAI cũng như mua lại các trái phiếu cũ.

Đợt phát hành lần này bao gồm các kỳ hạn từ 3,5 đến 10 năm với mức lãi suất dao động từ 6,375% đến 8,5% mỗi năm. Đại diện SoftBank cho biết nhu cầu từ các nhà đầu tư quốc tế hiện rất mạnh mẽ nhờ tiềm năng tăng trưởng của các dự án công nghệ. Các trái phiếu này sẽ được niêm yết tại thị trường châu Âu và châu Á thay vì Nhật Bản hay Mỹ. Thương vụ được điều phối bởi các định chế tài chính lớn như Goldman Sachs và JPMorgan với kế hoạch hoàn tất vào ngày 22 tháng 4 tới.

Theo Interesting Engineering, Reuters