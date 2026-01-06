Honda sắp ra mắt xe máy điện mới tại Việt Nam, tăng sức cạnh tranh với VinFast

Honda Việt Nam vừa đăng tải hình ảnh “nhá hàng” mẫu xe mới trên fanpage. Với mô tả và hình ảnh đi kèm, có thể dự đoán mẫu xe sắp ra mắt là Activa e: - một sản phẩm chạy điện. Mẫu xe này sẽ ra mắt vào ngày 10/1.

Hình ảnh hé lộ về mẫu xe sắp ra mắt của Honda có những đường nét tương tự chiếc Activa e:. Ảnh: Honda

Nếu được ra mắt tại Việt Nam, Honda Activa e: sẽ chen vào nhóm giữa ICON e: và CUV e:. Ở Ấn Độ, Activa e: có mức giá quy đổi khoảng hơn 35 triệu đồng, được xem là dễ tiếp cận nếu so với mặt bằng xe điện trang bị cao. Nếu giữ mức giá quanh 35 triệu đồng khi về Việt Nam, Activa e: sẽ cạnh tranh trực tiếp với VinFast Vero X (34,9 triệu đồng), Dat Bike Quantum S3 (34,9 triệu đồng), Yadea Voltguard U50 (35,9 triệu đồng).

Ở đầu xe, Activa e: nổi bật với đèn định vị LED đặt cao trên tay lái, trong khi đèn chiếu sáng LED đặt thấp. Sàn để chân phẳng và dáng xe khiến nhiều người liên tưởng đến Honda Lead nhưng theo hướng tối giản hơn, đi kèm yên liền khối và tay vịn phía sau, thiên về sự quen thuộc, dễ sử dụng.

Honda Activa e: – mẫu xe máy điện đang được đồn đoán có thể sớm xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Topspeed.

Xe dùng vành đúc 12 inch, đèn hậu LED liền mạch và các mảng ốp bo mượt giúp tổng thể trông chắc chắn, hiện đại.

Trang bị tiện nghi cũng là điểm đáng chú ý. Activa e: sở hữu màn hình TFT màu 7 inch hỗ trợ giao diện ngày/đêm, hiển thị đầy đủ thông tin vận hành và mức pin, thao tác trực tiếp từ cụm nút trên tay lái.

Xe có cổng sạc USB cho thiết bị di động, dùng chìa khóa thông minh với các tính năng như tìm xe, khóa và mở khóa từ xa.

Ở phiên bản cao, Activa e: còn có thể hỗ trợ ứng dụng Honda RoadSync Duo để kết nối điện thoại, theo dõi trạng thái xe và định vị theo thời gian thực.

Điểm “ăn tiền” của Activa e: nằm ở giải pháp pin rời. Xe sử dụng hai pin, mỗi pin dung lượng 1,5 kWh, cho quãng đường tối đa khoảng 102 km sau mỗi lần sạc đầy. Với cấu tạo pin rời, người dùng có thể sạc tại nhà hoặc đổi pin nhanh tại trạm nếu hạ tầng cho phép.

Về vận hành, Activa e: dùng động cơ điện công suất tối đa 6 kW, mô-men xoắn 22 Nm, tốc độ tối đa đạt 80 km/h. Xe có ba chế độ lái Econ/Standard/Sport và thêm số lùi điện tử tốc độ thấp để hỗ trợ quay đầu, dắt xe trong không gian hẹp.

Cận cảnh màn hình TFT trên Honda Activa e:, hiển thị thông tin vận hành và các chế độ lái. Ảnh: Topspeed.

Việc bổ sung mẫu xe có tầm hoạt động trên 100 km cho thấy Honda đang nghiêm túc hơn với phân khúc xe máy điện tại Việt Nam. Trước đó, Honda đã ra mắt 2 mẫu xe là ICON e: và CUV e:, trong khi Yamaha cũng ra mắt Neo's nhưng chưa thể tạo dấu ấn vì định vị giá còn cao và tầm hoạt động khoảng 70-80 km, kém hơn những mẫu xe của VinFast (hơn 100 km).

Chênh lệch về tầm hoạt động và mức độ “phủ” sản phẩm cũng phần nào phản ánh qua doanh số.

Theo báo cáo doanh số xe máy điện của VinFast, hãng xe Việt chạm mốc 234.536 xe sau 9 tháng của năm 2025. Điều này cho thấy thị trường đang nghiêng mạnh về những thương hiệu có hệ sinh thái sản phẩm và hạ tầng đủ rộng, buộc các hãng lớn như Honda phải sớm tung ra mẫu xe điện đủ tầm để cạnh tranh.