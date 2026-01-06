Ông Maduro tuyên bố vô tội trong phiên tòa sơ thẩm tại Mỹ

Ông Nicolas Maduro xuất hiện tại tòa án liên bang Mỹ, tuyên bố vô tội trước các cáo buộc ma túy sau chiến dịch bắt giữ chưa từng có do Tổng thống Donald Trump chỉ đạo.

Ông Nicolas Maduro trong phiên tòa đầu tiên hôm 5/1 đã tuyên bố không nhận tội trước các cáo buộc liên quan đến ma túy, sau khi chiến dịch bắt giữ gây sốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sốc cho các nhà lãnh đạo thế giới và khiến giới chức tại Caracas rơi vào tình trạng hỗn loạn tìm cách tái tổ chức quyền lực.

“Tôi vô tội. Tôi không có tội. Tôi là một người đàng hoàng. Tôi vẫn là Tổng thống của đất nước mình”, ông Maduro, 63 tuổi, nói thông qua phiên dịch viên trước khi bị Thẩm phán liên bang Mỹ Alvin Hellerstein tại tòa án liên bang Manhattan cắt lời.

Vợ của ông, bà Cilia Flores, cũng tuyên bố không nhận tội. Phiên tòa tiếp theo được ấn định vào ngày 17/3.

Bên ngoài tòa án, hàng chục người biểu tình ủng hộ và phản đối ông Maduro đã tập trung trước phiên điều trần kéo dài khoảng nửa giờ.

Vài giờ sau, tại Caracas, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Venezuela. Trong bài phát biểu, bà bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Maduro nhưng không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy sẽ đối đầu trực tiếp với động thái của Mỹ.

“Tôi đến đây với nỗi đau trong tim trước vụ bắt cóc hai người anh hùng đang bị giam giữ làm con tin”, bà nói, đồng thời cam kết sẽ đưa Venezuela tiến lên phía trước trong “những thời khắc khủng khiếp này”.

Ông Maduro bị cáo buộc đã chỉ đạo một mạng lưới buôn bán cocaine hợp tác với các tổ chức bạo lực, bao gồm các băng đảng Sinaloa và Zetas của Mexico, lực lượng du kích FARC của Colombia và băng nhóm Tren de Aragua của Venezuela.

Ông phải đối mặt với bốn tội danh hình sự, gồm khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, cùng việc tàng trữ súng máy và các thiết bị hủy diệt.

Trong nhiều năm qua, ông Maduro luôn bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đây chỉ là cái cớ che đậy âm mưu đế quốc nhằm vào trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề che giấu mong muốn chia sẻ nguồn tài nguyên dầu mỏ của Venezuela. Cổ phiếu các công ty dầu khí Mỹ đã tăng mạnh trong hôm đầu tuần, nhờ kỳ vọng tiếp cận được trữ lượng dầu khổng lồ này.

Trong khi các nhà lãnh đạo thế giới và chính giới Mỹ còn đang tranh cãi về việc bắt giữ một nguyên thủ quốc gia, chính quyền Venezuela đã ban hành một sắc lệnh khẩn cấp, được công bố đầy đủ vào đầu tuần, yêu cầu lực lượng cảnh sát truy tìm và bắt giữ bất kỳ ai ủng hộ cuộc tấn công của Mỹ diễn ra hôm thứ Bảy tuần trước.

Tại Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an đã thảo luận về những hệ lụy của cuộc đột kích, vốn bị Nga, Trung Quốc và các đồng minh cánh tả của Venezuela lên án mạnh mẽ.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về nguy cơ bất ổn tại Venezuela cũng như tính hợp pháp của cuộc tấn công do ông Trump ra lệnh, được coi là can thiệp quân sự nghiêm trọng nhất của Mỹ tại Mỹ Latinh kể từ sự kiện tương tự ở Panama năm 1989. Theo mô tả, Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã đổ bộ bằng trực thăng xuống Caracas hôm 3/1, phá vỡ vòng bảo vệ an ninh và kéo ông Maduro ra khỏi ngưỡng cửa của một phòng an toàn.

Sáng 5/1, ông Maduro – với hai tay bị trói bằng dây rút – cùng vợ được các binh sĩ vũ trang mặc trang bị chiến thuật áp giải từ một trung tâm giam giữ ở Brooklyn lên trực thăng, bay tới tòa án liên bang Manhattan.

Phiên điều trần bắt đầu lúc 12h02 trưa (17h02 GMT), khi thẩm phán tóm tắt các cáo buộc trong bản cáo trạng. Bị xích ở cổ chân và mặc trang phục tù nhân màu cam – be, ông Maduro lắng nghe qua tai nghe với sự hỗ trợ của phiên dịch viên.

Thẩm phán Hellerstein yêu cầu ông Maduro đứng lên xác nhận danh tính, và ông trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha. Thẩm phán cũng thông báo cho hai vợ chồng về quyền được thông báo cho lãnh sự quán Venezuela về việc bị bắt giữ.

Các công tố viên cho biết ông Maduro đã dính líu đến hoạt động buôn bán ma túy từ khi bắt đầu phục vụ trong Quốc hội Venezuela năm 2000, tiếp tục trong nhiệm kỳ Ngoại trưởng và sau đó là khi đắc cử Tổng thống năm 2013 với tư cách người kế nhiệm cố Tổng thống Hugo Chavez.

Luật sư của ông Maduro, ông Barry Pollack, cho biết ông dự đoán sẽ có một cuộc chiến pháp lý “đồ sộ và phức tạp” xoay quanh điều mà ông gọi là “vụ bắt cóc mang tính quân sự” đối với thân chủ của mình. Ông nói hiện tại ông Maduro chưa yêu cầu được tại ngoại, nhưng khả năng này có thể được xem xét sau.

Luật sư của bà Flores, ông Mark Donnelly, cho biết thân chủ của ông bị thương đáng kể, bao gồm các vết bầm tím nghiêm trọng ở vùng xương sườn, và đề nghị bà được chụp X-quang cũng như kiểm tra y tế đầy đủ.

Các công tố viên liên bang tại New York lần đầu truy tố ông Maduro vào năm 2020 trong khuôn khổ một vụ án buôn bán ma túy kéo dài nhằm vào các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Venezuela cùng các nhóm du kích Colombia. Bản cáo trạng cập nhật, được công bố hôm thứ Bảy tuần trước, bổ sung thêm chi tiết mới và các đồng phạm, trong đó có bà Cilia Flores.

Nhiều chuyên gia luật quốc tế đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc đột kích, trong đó một số người lên án hành động của ông Trump là sự phủ nhận trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

