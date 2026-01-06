Trung Quốc rúng động trước vụ hot girl mạng bị bạn trai lừa sang Campuchia

Gần đây, trên Weibo lan truyền mạnh mẽ thông tin Umi - một hot girl mạng Douyin 20 tuổi - bị phát hiện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, hai chân dường như bị gãy, lê lết trên đường phố Campuchia. Thông tin nhanh chóng lọt top tìm kiếm nóng. Một số cư dân mạng cho rằng Umi bị bạn trai cho ăn “bánh vẽ”, dụ sang Campuchia kiếm tiền, cuối cùng bị bỏ rơi và phải sống lang thang.

Tình cảnh bi đát của hot girl 20 tuổi xinh đẹp

Theo các video lan truyền trên mạng, Umi ngồi bệt bên đường với vẻ mệt mỏi, gương mặt lấm lem, tóc tai rối bù, trên tay cầm phim chụp X-quang. Hai chân cô có nhiều vết bầm tím, trông như bị chấn thương nghiêm trọng. Hình dạng và tình trạng của cô khiến nhiều người xót xa.

Hình ảnh thân tàn ma dại của Umi trên đường phố Sihanoukville. Ảnh: UDN.



Một số người tiết lộ, Umi sang Campuchia vì bị bạn trai thuyết phục rằng ở đó rất dễ kiếm tiền, nhưng không rõ vì lý do gì mà cuối cùng lại rơi vào cảnh sống lang thang ngoài đường. Hiện tại, Umi đã được một số người Campuchia gốc Hoa hảo tâm giúp đỡ, đưa tới cơ quan di trú địa phương để điều trị và đã liên lạc được với gia đình, chờ sắp xếp để về nước.

Umi có khoảng 24.000 người theo dõi trên Douyin, các video của cô thường thu hút từ vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn người xem. Ngày 14/4/2025, khi cô đăng video trên nền tảng này, IP tài khoản đã hiển thị ở Campuchia, bối cảnh được cho là trong một quán bar.

Sau đó, cô tiếp tục đăng thêm khoảng 10 video khác, tất cả đều có IP tại Campuchia. Video cuối cùng được đăng vào ngày 6/12/2025, rồi tài khoản ngừng cập nhật. Không ai ngờ chỉ chưa đầy một tháng sau, từ hình ảnh hào nhoáng của một hot girl mạng, cô lại rơi vào cảnh thân tàn ma dại, lang thang nơi đất khách.

Hình ảnh trẻ trung xinh đẹp trước đây của Umi. Ảnh: UDN.



Khi vụ việc gây xôn xao dư luận, trang tin Jimu News đã liên hệ với cha của Umi là ông Ngô. Ông xác nhận người phụ nữ lang thang trong các bức ảnh lan truyền trên mạng chính là con gái mình – Ngô Chân Trinh – và cho biết gia đình đã báo cảnh sát địa phương.

Ông Ngô cho biết, sau khi học xong trung học, con gái đi làm sớm, nói với gia đình rằng đang làm việc ở Chiết Giang, nhưng thường xuyên xin tiền. Tổng cộng gia đình đã chuyển cho cô hơn 80.000 Nhân dân tệ. Tháng 11/2025, gia đình ngừng gửi tiền, song vẫn giữ liên lạc với cô. Đến ngày 26/12, cô nói chân gặp vấn đề, cần tiền đi khám, gia đình lại chuyển thêm 2.200 nhân dân tệ nữa.

Chỉ đến khi có người nhìn thấy trên mạng ảnh Umi lang thang ngoài đường và đến hỏi thăm gia đình, ông Ngô mới phát hiện là không thể liên lạc được với con nữa. Sau khi trình báo cảnh sát, gia đình mới biết rằng thực tế Umi đã ra nước ngoài sang Campuchia từ tháng 4/2025, chứ không hề ở Trung Quốc như lời cô nói dối gia đình.

Nguyên nhân Umi sang Campuchia hiện chưa được xác nhận đầy đủ. Các nguồn tin chưa thống nhất, hiện khả năng được nhắc tới qua lời kể từ cư dân mạng là cô bị bạn trai dụ dỗ sang Campuchia với hứa hẹn “kiếm tiền dễ”.

Tuy nhiên, gia đình cô không xác nhận chi tiết về bạn trai của Umi, chỉ xác nhận con gái đã nói dối nơi ở, có xin tiền nhiều lần. Hiện cũng chưa có bằng chứng chính thức cho thấy cô bị bán sang các ổ lừa đảo, bị ép làm việc phi pháp hay bị giam giữ có tổ chức. Nhiều chi tiết lan truyền trên mạng về cô bị bán, bị tra tấn, bị ép làm việc…hiện là suy đoán, chưa được xác thực. Sự thật như thế nào còn phải đợi cơ quan chức năng địa phương công bố kết luận điều tra cuối cùng.

Tài khoản trang Douyin của Umi. Ảnh: Dongfang.



Sứ quán Trung Quốc tại Campuchia chính thức lên tiếng

Tối 4/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đã ra thông báo về vụ việc “một nữ hot girl mạng người Phúc Kiến mất liên lạc tại Campuchia”. Thông báo cho biết, sau nhiều ngày tìm kiếm và xác minh, vào chiều ngày 3/1, Văn phòng lãnh sự của Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia ở Sihanoukville đã tìm thấy người phụ nữ họ Ngô tại một bệnh viện ở thành phố Sihanoukville. Thời điểm được phát hiện, tình trạng sức khỏe của người này rất kém, nên văn phòng lãnh sự đã lập tức phối hợp chuyển cô sang một bệnh viện khác để điều trị. Theo lời kể của Ngô, cô đã bị lời mời “công việc lương cao” dụ dỗ sang Campuchia, sau đó rơi vào cảnh lang thang ngoài đường.

Mẹ của cô Ngô, bà Tạ, cho biết đã nhận được cuộc gọi từ Campuchia yêu cầu gia đình sang đón con gái. Bà nói rằng trước đó đã biết con gái sang Campuchia, nhưng không nói cho chồng biết. Tháng 12 năm ngoái, bà từng nghĩ tới việc sang Campuchia đón con về, nhưng không ngờ sau đó không thể liên lạc được với con gái nữa.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia một lần nữa nhắc nhở công dân Trung Quốc: các thông tin tuyển dụng “lương cao ở nước ngoài” thường liên quan đến cờ bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông, mại dâm, ma túy và các ngành nghề phi pháp. Một khi sa chân vào đó, nạn nhân rất dễ bị giam giữ trái phép, bị bạo lực, thậm chí đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Tuyệt đối không nên nhẹ dạ tin theo tin đồn, đánh đổi sự an toàn, thậm chí là tính mạng của bản thân để mạo hiểm. Nếu phát hiện bản thân hoặc người xung quanh bị đe dọa bởi lừa đảo viễn thông, giam giữ trái phép…, cần nhanh chóng trình báo cảnh sát Trung Quốc và Campuchia, đồng thời liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia để tìm kiếm sự hỗ trợ”.

Theo UDN, Creaders