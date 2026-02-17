Trung Quốc ghi nhận 9,5 tỷ lượt di chuyển dịp Tết Nguyên đán, lập kỷ lục thế giới

Cao điểm Tết Nguyên đán tại Trung Quốc dự kiến đạt 9,5 tỷ lượt di chuyển trong 40 ngày. Đường sắt, hàng không và du lịch quốc tế tăng mạnh khi kỳ nghỉ được kéo dài.

Hàng trăm triệu người Trung Quốc mỗi năm lại tỏa đi khắp cả nước trong dịp Tết Nguyên đán để đoàn tụ gia đình tại quê nhà hoặc du lịch trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, tạo nên cuộc di cư thường niên lớn nhất thế giới.

Đợt cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán, hay còn gọi là “Chunyun” (Xuân vận) theo tiếng Trung, thường được xem như thước đo sức khỏe kinh tế của đất nước, đồng thời là bài kiểm tra áp lực đối với hệ thống giao thông khổng lồ của Trung Quốc.

Năm nay, đợt cao điểm đi lại bắt đầu từ ngày 2/2 và kéo dài trong 40 ngày. Kỳ nghỉ lễ chính thức của Tết Nguyên đán – còn gọi là Lễ hội Mùa xuân – diễn ra từ ngày 15 đến 23/2.

Giới chức dự báo sẽ có kỷ lục 9,5 tỷ lượt di chuyển nội địa trong 40 ngày, tăng so với khoảng 9,02 tỷ lượt của năm ngoái.

Các thống kê chính thức hàng năm đã tăng mạnh kể từ khi Bộ Giao thông Trung Quốc điều chỉnh phương pháp tính trước Tết Nguyên đán năm 2023, bổ sung cả các chuyến đi đường bộ trên những tuyến cao tốc quốc gia chính vào danh mục thống kê.

Tính đến ngày 10/2, hệ thống đường sắt Trung Quốc đã phục vụ 1,01 tỷ lượt hành khách kể từ khi cao điểm bắt đầu ngày 2/2. Trong tuần đầu tiên, số chuyến bay đạt 16,32 triệu lượt tính đến ngày 8/2, trong tổng số 95 triệu lượt hành khách dự kiến cho toàn bộ giai đoạn 40 ngày.

Một người đàn ông mua đèn lồng tại một cửa hàng bán đồ ăn đường phố, trước thềm lễ đón Tết Nguyên đán chào mừng năm Giáp Ngọ, ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Các hãng lữ hành lớn của Trung Quốc cho biết du lịch quốc tế đang gia tăng trong năm nay, khi kỳ nghỉ được kéo dài thêm một ngày, lên tổng cộng chín ngày.

Nhu cầu du lịch nội địa phân hóa giữa các điểm đến mang sắc thái nhiệt đới, như tỉnh đảo Hải Nam ở phía nam, và “thiên đường thể thao tuyết” Trường Bạch Sơn ở vùng đông bắc.

Ở thị trường quốc tế, các điểm đến mùa hè như Thái Lan và Australia đang gia tăng sức hút. Nga trở thành cái tên mới nổi sau khi cho phép du khách Trung Quốc nhập cảnh không cần thị thực từ tháng 12/2025.

Trong khi đó, nhu cầu đối với Nhật Bản – vốn là điểm đến ưa thích lâu năm – đã sụt giảm mạnh trong năm nay do quan hệ song phương căng thẳng.

Đợt cao điểm càng tăng tốc khi Trung Quốc kéo dài kỳ nghỉ Lễ hội Mùa xuân thêm một ngày.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng mở rộng chính sách miễn thị thực cho hơn 45 quốc gia, cho phép công dân nhiều nước châu Âu, cùng Australia, New Zealand và một số quốc gia khác, được lưu trú tối đa 30 ngày.

Theo Reuters