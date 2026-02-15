"Cơn sốt vàng" ở Trung Quốc: Tại sao các gia đình cược tất tay vào kim loại quý này?

Giá vàng tăng kỷ lục thúc đẩy người dân Trung Quốc mua vàng làm quà Tết và đầu tư, coi đây là tài sản trú ẩn an toàn giữa bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Vàng đang trở nên ngày càng được ưa chuộng tại Trung Quốc trong thời gian cận kề Tết Nguyên đán, khi nhiều hộ gia đình coi kim loại quý này như một tấm “lưới an toàn” giữa bối cảnh kinh tế nhiều bất định.

Khắp Trung Quốc, người dân đang mua vàng với khối lượng lớn trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong bối cảnh giá kim loại quý tăng vọt càng củng cố sức hấp dẫn của vàng, vừa là món quà lễ Tết, vừa là kênh đầu tư.

Từ những lao động nhập cư mạnh tay chi tiền mua trang sức mạ vàng, cho tới giới nhân viên văn phòng dồn tiền tiết kiệm vào các quỹ đầu tư gắn với vàng, kim loại này ngày càng được nhìn nhận không chỉ như biểu tượng của địa vị xã hội, mà còn là “phao cứu sinh” trong một thế giới đầy bất ổn.

Nhu cầu tăng mạnh diễn ra song song với đợt tăng giá chưa từng có của vàng. Giá vàng giao ngay đã có lúc chạm mức kỷ lục gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1, trước khi lùi về quanh mốc 5.000 USD. Bất chấp biến động của thị trường toàn cầu, giá vàng vẫn neo gần đỉnh lịch sử nhờ lực cầu bền bỉ trước Tết Nguyên đán.

Tại Trung Quốc, trang sức vàng hiện được bán tại các chuỗi lớn với giá vượt 1.529 NDT (221 USD) mỗi gram, tăng mạnh so với mức khoảng 890 NDT vào dịp Lễ Tình nhân năm ngoái.

Đà tăng giá này cũng kích hoạt làn sóng tiêu thụ trang sức bạc mạ vàng tại các trung tâm sản xuất như Đông Quản. Việc tặng quà là phần không thể thiếu trong Tết Nguyên đán, khi hàng triệu lao động nhập cư trở về quê, mang theo thực phẩm, bao lì xì và các món quà dành cho người thân cũng như bạn đời tương lai.

Khi cả vàng lẫn bạc đều leo thang, trang sức mạ vàng trở thành lựa chọn phổ biến vì giá mềm hơn vàng nguyên chất nhưng vẫn có khả năng giữ giá, theo bà Trần Lệ, nhân viên bán hàng tại một cửa tiệm trang sức ở Đông Quản.

“Lượng khách hỏi mua và doanh số trang sức bạc mạ vàng đã tăng rõ rệt trước Tết, chủ yếu là công nhân làm việc tại các nhà máy gần đây”, bà nói, đồng thời cho rằng giá bạc tăng cao gần đây sẽ càng thúc đẩy xu hướng này.

Giá bạc đã tăng gần 148% trong suốt năm 2025 và những ngày gần đây vẫn dao động ở mức 77–79 USD/ounce.

Tại các đô thị lớn, tầng lớp trung lưu Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào vàng, khi kim loại này ngày càng được xem là loại tài sản đầy hứa hẹn giữa khó khăn kinh tế trong nước và căng thẳng địa chính trị leo thang ở nước ngoài.

Bà Dương Linh, một biên dịch viên sống tại Bắc Kinh, cho biết bà và bạn bè coi các cuộc khủng hoảng quốc tế gần đây là tín hiệu để tăng tỷ trọng vàng.

“Khi nghe tin tình hình Venezuela và Trung Đông xấu đi vào đầu tháng 1, chúng tôi đã mua thêm vàng ngay trong ngày”, bà nói, đồng thời cho biết dự định đầu tư toàn bộ tiền thưởng cuối năm vào các quỹ ETF vàng.

Nhu cầu cao đối với các sản phẩm đầu tư này đã buộc các ngân hàng Trung Quốc phải siết chặt quản lý rủi ro trong tháng 1, yêu cầu nhà đầu tư vượt qua các bài đánh giá rủi ro ở mức cao hơn trước khi mua sản phẩm tài chính liên quan đến vàng, đồng thời liên tục cảnh báo về biến động giá kim loại quý.

Làn sóng này cũng thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý. Giới chức tại Thâm Quyến, nơi đặt trung tâm giao dịch vàng lớn nhất Trung Quốc, đã tăng cường giám sát sau khi hai nền tảng giao dịch sụp đổ trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Tuy vậy, cơn sốt mua vàng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại các thương hiệu bán lẻ lớn, người tiêu dùng đang đổ xô mua những miếng vàng 1 gram tạo hình hạt đậu hay bó hoa nhỏ để làm quà Tết.

“Nó cho cảm giác chu đáo hơn là một phong bao lì xì 1.000 nhân dân tệ”, bà Lưu Huệ Lan, nhân viên văn phòng tại Quảng Châu, nói sau khi mua ba “hạt đậu vàng” tặng các cháu.

Bà Hà Gia Đệ, quản lý tuyển dụng cũng sống tại Quảng Châu, cho rằng các gia đình Trung Quốc sẽ tiếp tục đầu tư vào vàng trong năm nay. Dù vàng không nhất thiết mang lại lợi suất cao, nhưng nó đem lại cảm giác an toàn trong bối cảnh thị trường chứng khoán và bất động sản Trung Quốc vẫn đầy bất ổn.

“Lợi nhuận của vàng năm nay có thể không bằng năm ngoái, nhưng nó vẫn là lựa chọn an toàn nhất”, bà nói.

Tuy nhiên, giá vàng tăng liên tục cũng tạo ra gánh nặng cho nhiều gia đình, đặc biệt ở nông thôn. Tết Nguyên đán là mùa cao điểm cho đính hôn và cưới hỏi tại các vùng quê, khi hàng triệu người trẻ trở về nhà. Với gia đình họ, điều đó đồng nghĩa với việc chuẩn bị “ba món vàng” – nhẫn, dây chuyền và vòng tay – quà cưới truyền thống gần như không thể thương lượng.

Nhiều hộ gia đình cảm thấy áp lực nặng nề khi phải mua đủ “ba món vàng” cho hôn lễ của con cái. Khi giá tăng cao, không ít bậc cha mẹ buộc phải tiết kiệm suốt nhiều năm mới đủ tiền.

Bà Trạm Vĩ Vĩ, quê tại tỉnh Sơn Tây và hiện làm tài xế taxi ở Quảng Châu, đã bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới tương lai của cậu con trai 15 tuổi. Theo bà, với mức giá hiện tại, bộ “ba món vàng” có giá ít nhất 50.000 NDT – gánh nặng lớn đối với một gia đình lao động.

“Tôi dự định mỗi năm để dành tiền mua khoảng 5 gram vàng”, bà nói. “Đến khi con trai cưới vợ, chắc là sẽ đủ”.

Theo SCMP