Triều Tiên thử nghiệm “siêu tăng” Chonma-20: Đánh chặn đủ loại tên lửa Javelin, Kornet và UAV

Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã tiến hành đánh giá năng lực của hệ thống phòng vệ chủ động trên xe tăng chiến đấu chủ lực Chonma-20 trước nhiều loại vũ khí chống tăng tiên tiến, với các thử nghiệm bắn đạn thật cho thấy mức độ tin cậy rất cao về khả năng sống sót của phương tiện cũng như những bước tiến lớn về công nghệ liên quan.

Các cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 29/3 đã kiểm tra hiệu quả chiến đấu của hệ thống trước các loại đạn tấn công từ nhiều hướng, bao gồm tên lửa tấn công từ trên cao kiểu FGM-148 Javelin được phóng từ một hệ thống có vẻ là biến thể của Bulsae-4, cùng với tên lửa chống tăng đầu đạn kép tầm ngắn kiểu 9M133 Kornet và rocket chống tăng tương tự RPG-7. Việc trình diễn năng lực này là kết quả của nhiều năm phát triển các hệ thống phòng vệ chủ động ngày càng hoàn thiện.

Xe tăng Chonma-20 của Triều Tiên đánh chặn mục tiêu bằng hệ thống bảo vệ chủ động. Ảnh: MW.

Bình luận về thử nghiệm, truyền thông nhà nước cho biết Chonma-20 có thể đánh chặn “gần như toàn bộ các loại vũ khí chống tăng hiện có”. Bên cạnh tên lửa và rocket, hệ thống còn được thử nghiệm trước nhiều loại đạn lảng vảng (loitering munitions) và các phương thức tấn công đường không. Điều này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của các loại vũ khí này trong chiến tranh hiện đại, đặc biệt là trong cuộc xung đột Nga–Ukraine.

Diễn biến này không chỉ đáng chú ý vì có thể làm thay đổi năng lực tác chiến thiết giáp của Triều Tiên, mà còn bởi khả năng Chonma-20 và các hệ thống con – bao gồm cả hệ thống phòng vệ chủ động – sẽ được chào bán cho Nga.

Phóng tên lửa chống tăng kiểu Kornet (Bulsae-3) nhằm vào xe tăng Chonma-20 của Triều Tiên và pha đánh chặn thành công. Ảnh: MW.

Nga đã mua lượng lớn vũ khí từ Triều Tiên trị giá hàng chục tỷ USD để phục vụ chiến dịch tại Ukraine, đồng thời đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt xe tăng chiến đấu chủ lực khi kho dự trữ thời Liên Xô dần cạn kiệt và sản xuất không đủ bù đắp tổn thất trên chiến trường cường độ cao. Điều này khiến nhiều nhà phân tích cho rằng khả năng Nga mua xe tăng Triều Tiên là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, Moscow cũng có thể ưu tiên các dòng xe tăng cũ hơn như T-62 do dễ tích hợp và chi phí thấp hơn, sau khi được nâng cấp với các hệ thống hiện đại như ảnh nhiệt và phòng vệ chủ động.

Phóng tên lửa tấn công từ trên cao nhằm vào xe tăng Chonma-20 của Triều Tiên và pha đánh chặn thành công. Ảnh: MW.

Hệ thống phòng vệ chủ động của Triều Tiên lần đầu được ghi nhận vào tháng 7/2023, sử dụng radar để giám sát liên tục môi trường xung quanh, phát hiện mối đe dọa, tự động theo dõi quỹ đạo và triển khai đạn đánh chặn để tiêu diệt mục tiêu. Dù từng đi trước phương Tây, Nga hiện bị đánh giá là tụt lại phía sau so với Trung Quốc, Israel và hai miền Triều Tiên trong phát triển các hệ thống phòng vệ hiện đại cho xe tăng.

Năng lực tên lửa chống tăng của Triều Tiên cũng ngày càng vượt trội so với ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Hệ thống Bulsae-4 dẫn đường quang-điện tầm xa đã được sử dụng tại chiến trường Ukraine, với khả năng tấn công từ trên cao ở khoảng cách xa mà các hệ thống tương đương của Nga chưa có.

Xe tăng Chonma-20 của Triều Tiên đánh chặn UAV. Ảnh: MW.

Chonma-20 thu hút sự chú ý lớn hơn sau khi tham gia các cuộc diễn tập ngày 19/3, khi lữ đoàn xe tăng thuộc căn cứ huấn luyện số 60 tại Bình Nhưỡng – trực thuộc lực lượng tinh nhuệ bảo vệ thủ đô – được trang bị dòng xe này. Các cuộc diễn tập cho thấy những bước tiến đáng kể trong tác chiến mạng trung tâm và hiệp đồng binh chủng, có thể giúp quân đội Triều Tiên nâng cao đáng kể năng lực tấn công trước các hệ thống phòng thủ tiên tiến của Hàn Quốc và Mỹ.

Tháng 5/2025, truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố một nhà máy sản xuất xe tăng quy mô lớn mới, trong đó nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh việc thay thế các phương tiện bọc thép thế hệ cũ bằng các mẫu hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm của quá trình xây dựng quân đội. Khi đó, giới quan sát dự báo tốc độ biên chế xe tăng thế hệ mới sẽ tăng mạnh.

Khoảng cách công nghệ hơn 40 năm giữa Chonma-20 và các mẫu xe tăng trước đây của Triều Tiên khiến việc sản xuất và triển khai quy mô lớn có thể trở thành yếu tố thay đổi cục diện cán cân sức mạnh trên bán đảo Triều Tiên.

Theo MW