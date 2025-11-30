Triều Tiên đưa tiếng Nga vào danh sách môn học bắt buộc từ tiểu học

Triều Tiên đưa tiếng Nga vào danh sách môn bắt buộc từ lớp 4, phản ánh mối quan hệ ngày càng gắn kết với Nga kể từ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Triều Tiên đã đưa tiếng Nga vào danh sách ngôn ngữ bắt buộc cho học sinh tiểu học, một tín hiệu nữa cho thấy quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow ngày càng gắn kết kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Tiếng Nga đã được đưa vào các trường học của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên như một môn bắt buộc từ lớp 4”, ông Alexander Kozlov, Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường Nga, được hãng tin Interfax dẫn lời.

Ông Kozlov – đồng chủ tịch ủy ban liên chính phủ giữa Moscow và Bình Nhưỡng – cho biết tiếng Nga vốn là một trong ba ngoại ngữ phổ biến nhất ở Triều Tiên, với khoảng 600 người đang theo học.

Hiện chưa rõ việc giảng dạy bắt buộc này sẽ bắt đầu từ khi nào.

Quan chức Điện Kremlin cũng cho biết hiện có hơn 3.000 trẻ em Nga đang học tiếng Triều Tiên.

Theo ông Kozlov, sự hợp tác còn vượt xa khuôn khổ giáo dục tiểu học, khi hai quốc gia – vốn đều đối mặt với tình trạng bị phương Tây cô lập – cũng đang phối hợp đào tạo nhân lực trong lĩnh vực ngân hàng, kỹ thuật năng lượng, y khoa và địa chất.

Hai nước đã tăng cường quan hệ kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã triển khai hơn 12.000 binh sĩ ra tiền tuyến hỗ trợ Moscow.

Tháng 8 vừa qua, tình báo Hàn Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng lên kế hoạch điều thêm 30.000 quân để củng cố chiến dịch quân sự của ông Putin, đồng thời ước tính Triều Tiên hiện cung cấp gần một nửa lượng đạn dược mà Nga sử dụng.

Hai nhà lãnh đạo đã ký hiệp ước phòng thủ chung vào năm ngoái – khi ông Putin có chuyến công du Triều Tiên – và hiệp ước được ca ngợi là mối liên kết chặt chẽ nhất giữa hai nước kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Theo NYPost