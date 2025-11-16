Lộ diện lực lượng Triều Tiên đang hoạt động ở Kursk trong chiến dịch hỗ trợ Nga

Hình ảnh mới cho thấy lực lượng công binh Triều Tiên đang tham gia rà phá mìn ở vùng Kursk của Nga, mang theo súng Saiga-12K, AK-74M và loạt thiết bị chuyên dụng.

Những hình ảnh mới đã cho thấy các đội tác chiến rà phá mìn của Triều Tiên đang hoạt động tại vùng Kursk của Nga, nơi họ được giao nhiệm vụ dọn sạch các bãi mìn mà lực lượng Ukraine và các nước phương Tây đồng minh để lại.

Cuộc tấn công do Ukraine dẫn đầu vào Kursk được mở ra vào tháng 8/2024 và chỉ bị đẩy lùi hoàn toàn vào tháng 4 năm nay, với sự hỗ trợ của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Các kỹ sư công binh Triều Tiên được nhìn thấy trang bị những bộ quân phục chiến đấu VR-2-02 do Nga sản xuất, súng Saiga-12K, súng máy RPK-74, súng trường AK-74M và nhiều loại thiết bị rà phá mìn khác nhau. Lực lượng này vẫn mang theo vũ khí vì mối đe dọa thường trực từ các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, và những loại vũ khí họ mang được đánh giá là phù hợp nhất để phòng thủ trước các UAV cỡ nhỏ.

Ông Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, hồi tháng 6 đã lần đầu xác nhận kế hoạch Quân đội Nhân dân Triều Tiên điều 1.000 chuyên gia rà phá mìn và 5.000 kỹ sư quân sự tới hỗ trợ công tác gỡ mìn và tái thiết tại Kursk.

Các chuyên gia chiến tranh mìn của Triều Tiên thực hành phòng thủ chống UAV ở Kursk. Ảnh: MW.

Cuộc tấn công vào Kursk do Ukraine dẫn đầu cũng có sự tham gia của nhân sự đến từ một số quốc gia NATO, bao gồm Ba Lan và Mỹ, như lực lượng thuộc Tổ chức Quan sát Tiền phương Mỹ (U.S. Forward Observation Group), đơn vị đã đăng tải hình ảnh tuyên bố sự tham gia của họ lên mạng xã hội.

Giới chức Nga đặc biệt đánh giá cao sự can thiệp của Quân đội Nhân dân Triều Tiên nhằm hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Moscow trước Ukraine và các nước hậu thuẫn Kiev.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov hồi tháng 7 tuyên bố: “Những người lính anh hùng của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, cùng với binh sĩ Nga, đã góp phần đưa Kursk tiến gần hơn tới ngày giải phóng, bằng chính máu và cả mạng sống của họ”.

Ông nói thêm rằng một tượng đài tưởng niệm các binh sĩ Triều Tiên chiến đấu ở Kursk sẽ được dựng lên tại Nga, trong một sáng kiến “được các đồng chí Triều Tiên hoàn toàn ủng hộ”.

Đơn vị tác chiến mìn của Triều Tiên tại khu vực Kursk của Nga. Ảnh: MW.

Ngành công nghiệp quốc phòng của Triều Tiên đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc duy trì nỗ lực chiến tranh của Nga, khi gần một nửa số đạn pháo Nga sử dụng trong quý II năm 2025 có nguồn gốc từ Triều Tiên. Nhiều đơn vị pháo binh Nga gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn đạn từ Bình Nhưỡng, với ít nhất sáu đơn vị vào giữa năm đã dùng từ 50 đến 100% cơ số đạn do Triều Tiên cung cấp.

Nguồn tin từ cả hai phía cho biết trình độ huấn luyện của lực lượng Triều Tiên vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với nhiều đơn vị trong Quân đội Nga, khiến sự hỗ trợ nhân lực của họ trở nên đặc biệt quan trọng.

Theo MW