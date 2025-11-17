Liệu Nga có bán chiến đấu cơ tàng hình Su-57M1 cho Triều Tiên?

Gần một nửa đạn pháo Nga dùng trong năm 2025 được cho là có nguồn gốc Triều Tiên, khiến giới quan sát cho rằng Moscow có thể chuyển giao tiêm kích tàng hình Su-57 cho Bình Nhưỡng để đáp lại.

Sau khi bùng nổ xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine vào tháng 2/2022, quan hệ chiến lược và an ninh giữa Nga và Triều Tiên đã tiếp tục mở rộng đáng kể, khi Bình Nhưỡng nổi lên như bên ủng hộ quan trọng nhất cho chiến dịch quân sự đang diễn ra của Moscow.

Dù việc Nga mua vũ khí từ Triều Tiên trong năm 2022 vẫn ở mức thận trọng, sự phụ thuộc của lực lượng vũ trang Nga vào khí tài từ quốc gia láng giềng Đông Á này giờ đã lớn hơn nhiều. Sự suy yếu của ngành công nghiệp quốc phòng Nga trong thời kỳ hậu Liên Xô, cùng với kho dự trữ khí tài bộ binh hạn chế hơn nhiều, đã khiến Triều Tiên trở thành nhà cung cấp quan trọng.

Gần một nửa số đạn pháo Nga sử dụng vào quý II/2025 có nguồn gốc từ Triều Tiên, trong khi nhiều đơn vị pháo binh Nga gần như phụ thuộc hoàn toàn vào lượng đạn dược do Bình Nhưỡng cung cấp, với ít nhất sáu lữ đoàn pháo binh Nga vào giữa năm phải dùng từ 50 đến 100% lượng đạn xuất xứ Triều Tiên.

Binh sĩ tác chiến mìn của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại vùng Kursk của Nga. Ảnh: MW.

Theo Military Watch, Nga đang thanh toán cho các đợt chuyển giao vũ khí khổng lồ từ Triều Tiên bằng ngoại tệ mạnh và chuyển giao công nghệ, thậm chí có những thông tin chưa được xác nhận cho rằng Nga cũng chuyển giao một số loại vũ khí nhất định.

Triều Tiên tồn tại trong một môi trường quân sự cạnh tranh hơn so với Nga, khi bị bao quanh bởi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và lực lượng Mỹ – những đối thủ sở hữu năng lực quân sự vượt trội so với châu Âu. Vì vậy, dù các tiêm kích Su-30SM hay Su-35 của Nga được đánh giá khá cạnh tranh tại chiến trường châu Âu, chúng lại khó giúp Quân đội Nhân dân Triều Tiên theo kịp các nước láng giềng ở Đông Bắc Á.

Dù vậy, quan chức Triều Tiên đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua tiêm kích Nga trong nhiều năm. Tháng 9/2023, họ đã đến thanh tra nhà máy sản xuất Su-35 và Su-57 tại Komsomolsk-on-Amur, Vladivostok. Mẫu Su-57 sẽ mang lại năng lực tiệm cận với F-35 mà các đối thủ của Triều Tiên đang triển khai, đồng thời là khoản đầu tư hiệu quả hơn nhiều so với các mẫu tiêm kích Nga khác nhờ khả năng chiến đấu vượt trội.

Lãnh đạo Triều Tiên thị sát buồng lái Su-57 tại Nga. Ảnh: MW.

Lĩnh vực tác chiến hàng không có người lái vẫn là một trong số ít ngành mà nền công nghiệp quốc phòng lớn của Triều Tiên chưa thể tự sản xuất đáp ứng nhu cầu, khi nước này không thể mua tiêm kích Nga mới từ đầu những năm 2000 trước tiên là do áp lực từ phương Tây lên Moscow, sau đó là lệnh cấm vận vũ khí của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Việc Nga cung cấp Su-57 cho Triều Tiên sẽ giúp Moscow vừa bù đắp khoản nợ ngày càng tăng với Bình Nhưỡng, vừa tăng cường năng lực tác chiến trên không cho một đối tác chiến lược quan trọng. Một lực lượng không quân Triều Tiên mạnh hơn sẽ mang lại lợi thế cho Moscow, giảm áp lực phòng thủ lên các vùng Viễn Đông Nga. Thương vụ này cũng có thể kích thích sự quan tâm của nước ngoài với chương trình Su-57, trong khi việc chuyển giao một phần dây chuyền sản xuất sang Triều Tiên có thể giúp cải thiện hiệu suất và giảm chi phí.

Hoạt động sản xuất Su-57 tại Nhà máy máy bay Komsomolsk-on-Amur. Ảnh: MW.

Những lỗ hổng có thể được Moscow tận dụng trong lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng nhằm hỗ trợ xuất khẩu tiêm kích đã được chuyên gia an ninh Triều Tiên A. B. Abrams phân tích chi tiết vào tháng 1/2024, trong đó gồm khả năng thành lập các đơn vị chung với sự hiện diện của một số nhân sự Nga để tránh bị coi là xuất khẩu vũ khí.

Khả năng Moscow phớt lờ lệnh cấm vận hoàn toàn cũng là một kịch bản đáng lưu ý. Tín hiệu cho thấy có thể đang diễn ra một số thương vụ là việc nguồn tin chính phủ Hàn Quốc tiết lộ hồi tháng 10/2024 rằng phi công chiến đấu Triều Tiên đã được điều đến Vladivostok vào tháng trước – làm dấy lên nghi vấn họ đã bắt đầu huấn luyện trên các tiêm kích hiện đại.

Chiến đấu cơ F-35A của Không quân Hàn Quốc. Ảnh: MW.

Khi các nguồn tin Triều Tiên bày tỏ lo ngại lớn về việc F-35 được triển khai ở Hàn Quốc và Nhật Bản, việc sở hữu Su-57 để phối hợp cùng mạng lưới phòng không mặt đất ngày càng tiên tiến của nước này sẽ mang lại một biện pháp đối phó thuyết phục. Sức hấp dẫn của mẫu tiêm kích này sẽ còn tăng khi biến thể mới Su-57M1 dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026, với khung thân mở rộng cho phép siêu hành trình (supercruise) ở tốc độ cao hơn, khả năng tàng hình vượt trội, radar chính mới và động cơ AL-51F hoàn toàn mới.

Mẫu Su-57 tiêu chuẩn đã trải qua quá trình thử lửa dày đặc hơn bất kỳ tiêm kích thế hệ mới nào khác, với hoạt động tại chiến trường Ukraine bao gồm chế áp phòng không, không chiến, tác chiến trong vùng phòng thủ dày đặc của đối phương và hàng loạt nhiệm vụ tấn công chính xác. Phiên bản mới được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể mọi năng lực này.

Theo MW