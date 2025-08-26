Triển lãm thành tựu 80 năm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có gì?

Triển lãm được cấu trúc theo dòng chảy lịch sử, tái hiện hành trình 80 năm phát triển của đất nước qua lăng kính khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với 1 khu trung tâm và 5 phân khu nội dung, tương ứng với 5 giai đoạn lịch sử.

Chiều 26/8, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin về Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST & CĐS) mở cửa từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) ở Đông Anh.

Đây là triển lãm do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì, nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Triển lãm hướng tới việc tái hiện hành trình 80 năm đóng góp của ngành Khoa học và Công nghệ, ngành Bưu chính, Viễn thông với ba trụ cột: Khoa học và Công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số trong sự nghiệp giành độc lập, thống nhất, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; khẳng định vai trò nền tảng, là động lực then chốt của ngành trong phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng lực nội sinh, năng lực cạnh tranh quốc gia và kiến tạo tương lai bền vững trong kỷ nguyên số.

Phối cảnh khu triển lãm thành tựu KHCN, ĐSMT&CĐS do Bộ KH&CN chủ trì.

Thông qua hình thức trình bày hiện đại, kết hợp dữ liệu, hình ảnh, hiện vật và công nghệ, Triển lãm khẳng định và tôn vinh lịch sử vẻ vang, tinh thần phụng sự, đổi mới không ngừng và khát vọng tương lai của ngành KH&CN Việt Nam. Đây cũng là dịp để truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào trí tuệ Việt Nam, và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Triển lãm được tổ chức theo cấu trúc theo dòng chảy lịch sử, tái hiện hành trình 80 năm phát triển của đất nước qua lăng kính KHCN, ĐMST & CĐS với 01 khu trung tâm và 05 phân khu nội dung, tương ứng với 05 giai đoạn lịch sử.

Phân khu trung tâm là khu vực dẫn nhập và tạo nhận diện tổng thể cho toàn bộ không gian triển lãm. Đây là nơi giới thiệu chủ đề, tư tưởng định hướng và cấu trúc nội dung của toàn triển lãm, góp phần gắn kết các phân khu trưng bày theo mạch thời gian xuyên suốt, bảo đảm tính hệ thống và hiệu quả dẫn dắt trải nghiệm của khách tham quan.

5 phân khu theo dòng thời gian được thiết kế theo hướng không gian mở, tích hợp trưng bày đa dạng gồm: Sách, poster, mô hình, hiện vật và sản phẩm KH&CN tiêu biểu, gắn với thiết bị trình chiếu, tra cứu, và dữ liệu số hóa. Việc giới thiệu, trưng bày poster và sách được lồng ghép trong từng phân khu theo mạch nội dung lịch sử.

Giai đoạn 1945 - 1954 khắc họa thời kỳ kháng chiến và kiến quốc, những ngày khoa học kỹ thuật phục vụ kháng chiến, thông tin liên lạc giữ mạch độc lập.

Giai đoạn 1954 - 1975 là thời kỳ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Giai đoạn 1975 - 1986 về những năm trước Đổi mới, khoa học kỹ thuật và thông tin liên lạc đóng góp vào việc xây dựng tổ quốc thống nhất, giàu mạnh.

Giai đoạn 1986 - 2025 phản ánh chặng đường Đổi mới và hội nhập, với ba phân khu triển lãm về Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.

Giai đoạn Tương lai là khu trưng bày hướng tới tương lai sau năm 2025, với trọng tâm là các sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam và nhóm 11 công nghệ chiến lược - nền tảng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thông tin về Lãnh đạo ngành KH&CN, Thông tin và Truyền thông (Bưu chính, Viễn thông) qua các thời kỳ và các nhà khoa học tiêu biểu và sẽ được thiết kế lồng ghép trực quan tại các phân khu và bố trí điểm tra cứu riêng. Một số phân khu được tích hợp thiết bị truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN (vista.gov.vn) nhằm tăng tính tương tác và lan tỏa giá trị tri thức.

Sự kiện được kỳ vọng mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện về hành trình phát triển KHCN, ĐMST & CĐS, đồng thời khơi dậy niềm tự hào cũng như khát vọng tiếp tục đổi mới trong thời đại số.

Song song với triển lãm, diễn đàn "Tương lai KHCN, ĐMST & CĐS quốc gia" sẽ diễn ra vào sáng 29/8 tại VEC.