TP.HCM đẩy nhanh loạt dự án hạ tầng giao thông

TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án hạ tầng, giao thông chiến lược như các tuyến vành đai, cao tốc, cầu đường, hệ thống đường sắt đô thị… nhằm mở không gian phát triển mới cho TP.HCM.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đang gấp rút hoàn thành. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết từ nay đến cuối năm, thành phố đẩy nhanh tiến độ, tập trung triển khai đồng bộ nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Các công trình trọng điểm đang được triển khai gồm: Vành đai 3, Vành đai 4; cao tốc Bến Lức - Long Thành; mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành; cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương; cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; cùng các dự án cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, cầu Cát Lái, tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, thành phố đang đầu tư các tuyến đường sắt đô thị như Bến Thành - Thủ Thiêm, Thủ Thiêm - Long Thành và Bến Thành - Tham Lương.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, các dự án sẽ tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp, khu đô thị với cảng biển, cảng hàng không; thúc đẩy liên kết vùng, giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm, đồng thời mở ra không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả quỹ đất, góp phần thu hút đầu tư và tạo sức lan tỏa đối với tăng trưởng kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Bên cạnh các dự án quy mô lớn, TP.HCM cũng đang đẩy nhanh tiến độ các công trình tăng cường kết nối khu vực cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Trong đó, dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy dự kiến hoàn thành trong năm 2026; dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến Khu công nghiệp Phú Hữu) và dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến cầu Cát Lái) dự kiến hoàn thành năm 2028.

Đối với dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, công trình đã khởi công từ tháng 11/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.

Dự án tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Vành đai 3 đang được lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến khởi công trong quý III/2026 và hoàn thành vào năm 2029.

Khi các dự án kết nối khu vực Cát Lái - Phú Hữu hoàn thành, năng lực kết nối giữa hệ thống cảng với mạng lưới giao thông đối ngoại sẽ được nâng lên đáng kể.

Qua đó, góp phần giảm ùn tắc, hạn chế xung đột giữa xe container và phương tiện lưu thông trong khu dân cư, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời tạo nền tảng phát triển bền vững cho hệ thống cảng biển và logistics của TP.HCM.

Riêng với dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm nhằm nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật với gói thầu xây lắp, đi qua các phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn đến nay gói XL - 03 đạt khoảng 75% khối lượng, dự kiến hoàn thành tháng 11/2026. Hai gói XL - 01 và XL - 02 đang được đẩy nhanh thi công sau khi nhận bàn giao mặt bằng. TP.HCM đang rà soát giải pháp để rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2027 thay vì tháng 8/2028 theo hợp đồng.