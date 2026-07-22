Công an làm rõ vụ đốt hai tủ đổi pin xe điện V-Green

Sau nhiều giờ rà soát, trích xuất camera tại các tuyến đường, khu dân cư và khu vực lân cận hiện trường, Công an xã Quảng Bị (Hà Nội) xác định N.V.Q là người châm lửa đốt các tủ đổi pin xe điện hãng V-Green.

Ngày 22/7, đại diện Công an xã Quảng Bị (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ N.V.Q (sinh năm 1973, người địa phương) để điều tra, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Theo Công an xã Quảng Bị, rạng sáng 19/7, công an tiếp nhận tin báo về việc tại khu vực đặt các tủ đổi pin xe máy điện của V-Green (đơn vị phát triển mạng lưới trạm sạc và đổi pin cho xe điện VinFast) đặt tại Nhà văn hóa thôn Mát (cũ) xảy ra cháy. Sự việc được người dân phát hiện và thông báo kịp thời nên đám cháy nhanh chóng được khống chế. Tại hiện trường, hai tủ đổi pin xe điện bị hư hỏng.

Tại khu vực xảy ra vụ việc không có hệ thống camera an ninh, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, truy tìm đối tượng. Sau nhiều giờ rà soát, trích xuất camera tại các tuyến đường, khu dân cư và khu vực lân cận hiện trường, Công an xã Quảng Bị xác định N.V.Q là người châm lửa đốt các tủ đổi pin này.

Tủ đổi pin xe bị Q châm lửa đốt. Ảnh: Đ.C.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, xác minh, định giá tài sản thiệt hại và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công an xã Quảng Bị khuyến cáo mọi hành vi xâm phạm, hủy hoại tài sản của tổ chức, cá nhân đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.