Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng xây nhà tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng để xây nhà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh hạng 1/4, hỗ trợ xét nghiệm ADN tìm danh tính liệt sĩ và chăm lo con liệt sĩ.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), ngày 23/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động phong trào "đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng".

Phong trào nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng đã ủng hộ với tổng số kinh phí ước tính khoảng gần 12.000 tỷ đồng.

Trong đó, Tập đoàn Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng xây nhà tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh hạng 1/4, xét nghiệm ADN xác định danh tính liệt sĩ và nuôi con liệt sĩ.

Các căn nhà này sẽ có đầy đủ bàn ghế, giường tủ, ti vi và tủ lạnh, với diện tích 75 m2 tại 4 thành phố lớn và 100 m2 tại các địa phương khác, cao hai hoặc ba tầng. Người không có nhu cầu nhận sẽ được quy đổi thành tiền.

Cùng với đó, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ được Vingroup đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi trưởng thành. Đồng thời, Vingroup mong muốn được tài trợ hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại, góp phần rút ngắn hành trình xác định danh tính liệt sĩ.