Cứu sống bé gái 10 tuổi bị viêm cơ tim tối cấp, bác sĩ đưa ra khuyến cáo

Bé gái 10 tuổi được Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng cứu sống sau khi bị viêm cơ tim tối cấp dẫn đến sốc tim, rối loạn nhịp nặng. Từ trường hợp này, bác sĩ cảnh báo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ có các triệu chứng tưởng như rối loạn tiêu hóa hoặc cảm cúm.

Bệnh nhi là cháu T.B.T (nữ, 10 tuổi, Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo lời kể của gia đình, 3 ngày trước khi nhập viện, bé T xuất hiện tình trạng nôn ói vài lần trong ngày. Cứ ngỡ con bị rối loạn tiêu hóa hay viêm ruột thông thường, gia đình đã đưa bé đi khám và uống thuốc điều trị ngoại trú.

Tuy nhiên, trái với hy vọng của gia đình, tình trạng của bé không hề thuyên giảm mà chuyển biến xấu dần. Sau 2 ngày, trẻ xuất hiện cơn đau ngực, sau đó lên cơn co giật toàn thân kéo dài khoảng 30 giây, tím tái.

Ngay lập tức, gia đình đưa bé đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến trước, bác sĩ thăm khám, xử trí cấp cứu và chỉ định chuyển viện gấp đến Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Trên đường chuyển viện, bé lên cơn co giật lần thứ hai, tím môi, báo hiệu một tình trạng tổn thương nghiêm trọng.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận tình trạng trẻ: mạch nhẹ khó bắt, nhịp tim nhanh 185-200 lần/phút và rối loạn nhịp thất nặng.

Nhận định đây là trường hợp sốc tim do viêm cơ tim tối cấp đe dọa tính mạng, diễn tiến ngưng tim; các y bác sĩ Khoa Nhi Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc đã lập tức báo động đỏ, tiến hành cấp cứu, đặt ống nội khí quản, thở máy hỗ trợ, sử dụng thuốc chống rối loạn nhịp, thuốc tăng co bóp cơ tim, vận mạch để duy trì huyết áp và thực hiện sốc điện để tái lập nhịp tim.

Bệnh viện khẩn cấp triển khai hội chẩn liên bệnh viện và đa chuyên khoa, thống nhất thực hiện kỹ thuật hỗ trợ tim phổi qua màng ngoài cơ thể (ECMO) nhằm hỗ trợ oxy cho các cơ quan, đảm bảo cho tim trẻ có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi.

Cùng với đó, bác sĩ đồng thời chỉ định lọc máu liên tục (CRRT) để hỗ trợ các cơ quan khác bị tổn thương và loại bỏ các chất độc, các cytokine gây viêm ra khỏi cơ thể.

Sau gần một tuần điều trị tích cực, trái tim của bé T đã đáp ứng với điều trị. Các chỉ số sinh tồn, các xét nghiệm và chức năng co bóp của cơ tim dần cải thiện, sự sống hồi sinh.

Đến ngày 17/7, sau khi đánh giá chức năng tim đã hồi phục tốt, các bác sĩ đã quyết định ngưng thở máy và rút hệ thống ECMO thành công. Đến nay, bé đã hoàn toàn tỉnh táo, giao tiếp tốt, da niêm mạc hồng hào, tự ăn uống và phục hồi.

“Nhờ sự chẩn đoán chính xác, quyết định điều trị nhanh chóng và sự phối hợp chặt chẽ đa chuyên khoa, trẻ đã được cứu sống bằng kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO)", BS CKII Trần Long Quân, Khoa Nhi Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng cho biết.

Với những diễn biến bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu tâm đến bệnh lý viêm cơ tim cấp. Bệnh thường do virus gây ra, khởi phát với các triệu chứng giống hệt cảm cúm, sốt, hay viêm dạ dày ruột (nôn ói, đau bụng…).

Phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa Nhi nếu trẻ có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm như: mệt mỏi, bứt rứt, quấy khóc, khó dỗ hoặc lơ mơ, không muốn chơi đùa; trẻ có đau tức ngực, cảm giác nặng ngực, tim đập nhanh hoặc không đều; khó thở, thở nhanh nông, thở hụt hơi, rút lõm lồng ngực; môi, đầu ngón tay, ngón chân tím tái, nhợt nhạt; tay chân lạnh, vã mồ hôi lạnh, nôn ói liên tục; xuất hiện các cơn co giật, ngất xỉu… thì đưa ngay đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.