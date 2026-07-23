Thêm tổng giám đốc và hai lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị khởi tố

Sau khi Chủ tịch HĐQT bị bắt hồi tháng 3, tổng giám đốc cùng hai lãnh đạo khác của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiếp tục bị khởi tố trong quá trình mở rộng điều tra vụ án.

Ngày 23/7, Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) công bố thông tin bất thường về việc ba lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp bị khởi tố.

Theo công bố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và ông Phùng Trọng Tú, Phó Tổng giám đốc, để điều tra về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Cùng vụ án, ông Nguyễn Quốc Trung, Thành viên HĐQT, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

DGC khẳng định các thông tin công bố "là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Trước đó, tháng 3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, để điều tra về ba tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Gây ô nhiễm môi trường.

Nhà máy Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Ảnh: DGC.



Con trai ông Huyền là Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về hai tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường. Cùng vụ án, 11 bị can khác bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị cáo buộc đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải trên diện tích hàng chục ha tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng (tỉnh Lào Cai), gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cơ quan điều tra cũng xác định doanh nghiệp này khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng apatit, trị giá hàng trăm tỷ đồng; đồng thời bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thất thu thuế cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng. Các hành vi sai phạm được cho là diễn ra trong thời gian dài.

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang được thành lập năm 1963, cổ phần hóa năm 2003 và hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất phốt pho và hóa chất cơ bản tại Việt Nam.

Mới đây, DGC đã công bố BCTC hợp nhất quý II/2026 với 2.415 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17% so với cùng kỳ. Lãi gộp giảm 54% xuống 455 tỷ đồng do giá vốn “đi lên”.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế Hoá chất Đức Giang đạt 440 tỷ đồng, giảm 51% so với quý II/2025.

Theo giải trình, kết quả kinh doanh kém sắc do chi phí nguyên vật liệu đầu vào như lưu huỳnh, điện, than cốc, amoniac... tăng mạnh.

Bên cạnh đó, quý II/2026, khai trường 25 tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra nên công ty cũng sử dụng toàn bộ quặng nhập khẩu và mua ngoài dẫn tới giá vốn mặt hàng phốt pho vàng cao hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần 4.540 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 870 tỷ đồng, giảm 50% so với nửa đầu năm 2025.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của công ty đạt 19.271 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 46% lên 2.459 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu (1.555 tỷ đồng).