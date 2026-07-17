Vietcombank, VietinBank, BIDV… rót hơn 1 tỷ USD cho dự án cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Các ngân hàng tham gia tài trợ vốn gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, TPBank và VPBank, trong đó Vietcombank là ngân hàng đầu mối.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) vừa công bố thông tin về việc dự án mở rộng đường cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Cụ thể, Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, doanh nghiệp phát triển dự án mở rộng đường cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT, đã ký kết hợp đồng tín dụng với các ngân hàng tài trợ vốn cho dự án.

Tổng giá trị khoản tín dụng tối đa được thu xếp cho dự án đạt gần 27.094 tỷ đồng, tương đương trên 1 tỷ USD.

Các ngân hàng tham gia tài trợ vốn gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, TPBank và VPBank, trong đó Vietcombank là ngân hàng đầu mối.

Là đại diện liên danh nhà đầu tư, CII giữ vai trò chủ chốt trong công tác thu xếp vốn tín dụng cho dự án, đồng thời phối hợp với các tổ chức tín dụng và các bên liên quan để hoàn tất các điều kiện phục vụ việc ký kết và giải ngân khoản tín dụng.

“Hợp đồng tín dụng này là cột mốc đặc biệt quan trọng đối với CII, đây là khoản tín dụng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được thu xếp cho một dự án có sự tham gia của doanh nghiệp, đánh dấu bước phát triển mới trong năng lực huy động vốn, thu xếp tài chính và triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn của CII”, phía CII nhấn mạnh.

Dự án BOT giao thông có quy mô tài trợ vốn tín dụng lớn nhất Việt Nam

Dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài hơn 96km, đi qua TP HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp. Dự án được khởi công từ tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Đèo Cả, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM, CTCP Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long và Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII.

Dự án này có tổng mức đầu tư 36.125 tỷ đồng và không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Toàn bộ nguồn lực được huy động từ khu vực tư nhân gồm 5.426 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, 3.605 tỷ đồng vốn hợp tác kinh doanh và 27.094 tỷ đồng vốn tín dụng. Đây là một trong những dự án BOT giao thông có quy mô huy động vốn tư nhân lớn nhất tại Việt Nam đến thời điểm này.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ nâng cao năng lực thông hành, rút ngắn thời gian, giảm chi phí vận tải, tăng cường kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TP HCM, các trung tâm kinh tế và hệ thống cảng biển quốc tế; qua đó góp phần thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam.