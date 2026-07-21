Công ty con của Vingroup lãi lớn nhờ chuyển nhượng dự án

VEFAC - chủ trung tâm triển lãm quốc gia (VEC) - báo lãi sau thuế hơn 400 tỷ đồng trong quý II, chủ yếu do tăng doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Theo BCTC hợp nhất quý II, doanh thu thuần CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC – Mã: VEF) đạt 388 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ gần 5 tỷ đồng.

Sở dĩ VEFAC ghi nhận doanh thu đột biến do công ty chuyển nhượng một phần dự án (hơn 332 tỷ đồng). Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động hội chợ, triển lãm cũng khởi sắc, khi mang về hơn 40 tỷ đồng.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của VEFAC đạt hơn 157 tỷ đồng. Kỳ này, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều “đi lên”. Chi phí tài chính VEFAC được tiết giảm đáng kể xuống 19 tỷ đồng, trong khi quý II/2025 lên tới 108 tỷ đồng.

Kết lại, trong quý II, công ty con của Vingroup báo lãi sau thuế hơn 401 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ do tăng doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần VEFAC đạt hơn 509 tỷ đồng và 540 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với mục tiêu lãi sau thuế 600 tỷ đồng trong năm 2026, công ty thực hiện 85% kế hoạch dù mới đi được nửa chặng đường.

Trở lại với BCTC, tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản VEFAC đạt 32.901 tỷ đồng, tăng mạnh so với hồi đầu năm (23.472 tỷ đồng), chủ yếu đến từ khoản tiền gửi có kỳ hạn.

Cụ thể, cuối năm ngoái, các khoản cho vay các đối tác doanh nghiệp chỉ gần 4.130 tỷ đồng. Song, tính đến cuối quý II năm nay tăng lên gần 14.400 tỷ đồng. Theo thuyết minh BCTC, khoản cho vay này hưởng lãi suất 12%/năm.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang không biến động nhiều so với đầu năm, dừng ở mức 4.586 tỷ đồng tính đến cuối tháng 6/2026. Trong đó, dự án tổ hợp hỗn hợp trung tâm thương mại dịch vụ và văn hóa tại 148 Giảng Võ, phường Giảng Võ, Hà Nội chiếm phần lớn chi phí với 3.765 tỷ đồng.

Xếp thứ hai là dự án Vinhomes Global Gate với 479 đồng, dự án trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia gần 147 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến cuối quý II, nợ phải trả của VEFAC tăng mạnh từ 16.797 tỷ đồng lên 25.685 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng từ 411 tỷ đồng lên 8.327 tỷ đồng. Song, phần này không được thuyết minh chi tiết.

Tại ngày 31/3/2026, vay dài hạn của VEFAC đạt gần 1.400 tỷ đồng, giữ nguyên so với đầu năm. Đây là khoản vay ngân hàng thương mại, gốc vay đáo hạn từ tháng 2/2028 đến tháng 5/ 2045 với lãi suất thả nổi.