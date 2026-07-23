Thủ tướng: Mỗi kỷ vật được trao lại đều góp phần làm ấm lòng thân nhân liệt sĩ

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập, mỗi danh tính được xác định, mỗi kỷ vật được trao trả đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, làm vơi đi sự mong mỏi của biết bao gia đình suốt nhiều thập kỷ.

Mỗi kỷ vật được trao lại đều góp phần làm ấm lòng thân nhân liệt sĩ

Sáng 23/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.

Đây là sự kiện lớn nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026), một dịp để nhìn lại những thành tựu trong chính sách hậu phương quân đội và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh truyền thống yêu nước, đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã được viết nên bằng sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ.

"Hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, gửi lại máu xương nơi chiến trường. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ vẫn đau đáu mong tìm được thông tin về người thân.

Hàng triệu đồng chí, đồng bào trở về sau chiến tranh mang trên mình thương tật, bị nhiễm chất độc hóa học, âm thầm chịu đựng nỗi đau thân thể mỗi khi trái gió trở trời", Thủ tướng xúc động nói.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: VGP.

Thủ tướng khẳng định máu xương của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã làm nên nền độc lập, tự do của dân tộc và là nền tảng để đất nước phát triển hôm nay.

Theo Thủ tướng, với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, thể hiện trách nhiệm chính trị và giá trị nhân văn sâu sắc của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng đặc biệt xúc động khi nhắc tới những kỷ vật của các liệt sĩ được trao trả cho thân nhân.

"Những nét chữ đã mờ, chiếc ba lô sờn cũ hay cuốn nhật ký nhuốm màu thời gian... không chỉ là kỷ vật của quá khứ mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa lịch sử với hiện tại, giữa sự hy sinh của các thế hệ cha anh với trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Mỗi kỷ vật được trao lại đều góp phần làm ấm lòng thân nhân liệt sĩ, đưa các anh, các chị trở về với gia đình, quê hương", Thủ tướng nói.

Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng

Theo người đứng đầu Chính phủ, hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện. Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công đã được hưởng các chế độ ưu đãi; 99% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú. Các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh nặng... đã trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho biết sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

"Đây là nỗi day dứt khi thời gian không ngừng trôi, những mái đầu người mẹ tìm con, người vợ tìm chồng đã bạc trắng. Chúng ta cũng còn trăn trở khi một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công vẫn gặp khó khăn; nhiều nạn nhân chất độc da cam vẫn tiếp tục chịu đau thương, mất mát", Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng nhấn mạnh những người đang sống trong hòa bình phải tiếp tục gìn giữ thành quả mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống người có công, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Thủ tướng trăn trở khi 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cho biết cả hệ thống chính trị đang quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đến nay, chiến dịch đã quy tập được hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể, rà phá hơn 8.400 ha bom mìn, vật nổ, cơ bản hoàn thành tại vùng lõi Vị Xuyên; lấy mẫu hơn 71.400 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân, trong đó khoảng 66.000 mẫu đã được phân tích, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu dân cư để phục vụ giám định ADN.

"Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập, mỗi danh tính được xác định, mỗi kỷ vật được trao trả đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, làm vơi đi sự mong mỏi của biết bao gia đình suốt nhiều thập kỷ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Để tiếp tục chăm lo người có công trong giai đoạn mới, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện và thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công; tiếp tục đẩy mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Bên cạnh đó, cần huy động sự tham gia của toàn xã hội thông qua các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số để lan tỏa truyền thống yêu nước, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Thủ tướng chính thức phát động Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, với mục tiêu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội chăm lo ngày càng tốt hơn cho người có công và gia đình.

Thủ tướng cũng ghi nhận, biểu dương các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã cung cấp thông tin, hiện vật, tài trợ trang thiết bị phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế trong công tác đặc biệt ý nghĩa này.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng gửi lời tri ân sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, khẳng định sự hy sinh của các thế hệ đi trước sẽ mãi được khắc ghi trong lòng dân tộc và là động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.