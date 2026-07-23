Huế sắp có concert âm nhạc quốc tế miễn phí

Concert âm nhạc quốc tế quy tụ các ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, MONO, Phương Mỹ Chi,... phục vụ miễn phí người dân và du khách dịp Lễ Quốc khánh 2/9 tới đây.

Chiều 23/7, Ban Tổ chức Festival Huế (TP Huế) tổ chức buổi họp báo công bố Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026.

Sự kiện được tổ chức nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa của Chính phủ và định hướng xây dựng Huế trở thành biểu tượng mới của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, đây là một trong những sự kiện văn hóa, âm nhạc và công nghệ có quy mô lớn nhất được tổ chức tại Huế từ trước đến nay, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của thành phố trong hoạt động tổ chức Festival (lễ hội).

Theo đại diện lãnh đạo TP Huế, mục tiêu của thành phố là để văn hóa nghệ thuật trở thành nguồn lực phát triển kinh tế du lịch và tiếp tục quảng bá hình ảnh di sản văn hóa Huế trên trường quốc tế.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết sự kiện âm nhạc quy mô lần này được lên kế hoạch rất nhanh chóng, bắt đầu từ tháng 5/2026 đến nay.

Mọi công tác phục vụ cho concert tầm cỡ đẳng cấp lần này cũng đang được UBND thành phối hợp với nhiều đơn vị chuẩn bị gắt gao nhằm kịp tiến độ.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế. Ảnh: Minh Hằng.

Sự kiện lần này có tên chính thức là: Huế Wonderverse Music Fest 2026 và sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9/2026, tại Quảng trường Trung tâm Thể thao TP Huế (đường Hà Huy Tập), phục vụ miễn phí cho người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9.

Ban Tổ chức kỳ vọng lễ hội sẽ thu hút khoảng hàng chục nghìn lượt khách.

Với chủ đề "City Awakening - Đánh thức Di sản", Huế Wonderverse Music Fest 2026 xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm đa chiều, nơi di sản kết nối với âm nhạc, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại.

Lần đầu tiên tại Huế, một sân khấu đa giác quan đạt chuẩn quốc tế sẽ được lắp đặt với hệ thống LED quy mô lớn, hình ảnh visual, Media, công nghệ laser cùng nhiều hiệu ứng trình diễn hiện đại, hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam.

Song song với các chương trình nghệ thuật là không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo, công nghệ, ẩm thực và hoạt động tương tác cộng đồng, thông tin từ ban tổ chức Festival Huế.

Tâm điểm của chương trình là chuỗi hai đêm đại nhạc hội mang hai chủ đề xuyên suốt: Đêm 1 (ngày 30/8) - "Di sản Thức giấc" tôn vinh giá trị văn hóa và bản sắc Việt Nam thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại và chất liệu truyền thống.

Cụ thể, chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Tâm trong vai trò nghệ sĩ biểu diễn chính, cùng các nghệ sĩ tiêu biểu như Phương Mỹ Chi và DJ/Producer Hoaprox. Bên cạnh đó, ca sĩ MONO được công bố là Sứ giả Quảng bá Di sản.

Đêm 2 (ngày 1/9) - "Di sản Hội nhập" mang màu sắc âm nhạc điện tử quốc tế, quy tụ các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế trên cùng một sân khấu. Chương trình xác nhận sự tham gia của DJ VinJaz, nghệ sĩ từng biểu diễn tại Ultra Music Festival, và DJ MESS, nghệ sĩ từng góp mặt tại Tomorrowland, cùng nhiều DJ quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, có những ngôi sao hạng A với giá cát-xê lên tới hàng tỷ đồng nhưng tất cả đã có các đơn vị tài trợ chi phí. Sự kiện lần này nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp đối tác như Huda Việt Nam (Đối tác chiến lược), Colusa – Miliket, VSIP, Toyota Việt Nam và nhiều đơn vị tài trợ khác.

Không chỉ hỗ trợ về nguồn lực, các doanh nghiệp sẽ cùng Ban Tổ chức phát triển vòng góp phần xây dựng Huế Wonderverse Music Fest trở thành một thương hiệu lễ hội bền vững.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ tụ tại Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế. Ảnh: Ban Tổ chức.

Với tầm nhìn dài hạn, Huế Wonderverse Music Fest 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn mà còn là bước đi chiến lược trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa kinh tế sáng tạo và đưa Huế trở thành trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế kết hợp bảo tồn di sản, nghệ thuật, công nghệ và hợp tác quốc tế.

Lễ hội hướng tới trở thành biểu tượng mới của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần đưa Huế trở thành đô thị di sản năng động, sáng tạo và hội nhập, khẳng định vị thế trên bản đồ văn hóa của khu vực châu Á.