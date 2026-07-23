Hàng chục ô tô gặp sự cố vì cán phải "vật thể lạ" bằng kim loại trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Xã hội
Cứu sống bé gái 10 tuổi bị viêm cơ tim tối cấp, bác sĩ đưa ra khuyến cáo
Bé gái 10 tuổi được Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng cứu sống sau khi bị viêm cơ tim tối cấp dẫn đến sốc tim, rối loạn nhịp nặng. Từ trường hợp này, bác sĩ cảnh báo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ có các triệu chứng tưởng như rối loạn tiêu hóa hoặc cảm cúm.
Trung ương thảo luận Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh trực thuộc Trung ương
Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV chiều 22/7 thảo luận Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
Công an làm rõ vụ đốt hai tủ đổi pin xe điện V-Green
Sau nhiều giờ rà soát, trích xuất camera tại các tuyến đường, khu dân cư và khu vực lân cận hiện trường, Công an xã Quảng Bị (Hà Nội) xác định N.V.Q là người châm lửa đốt các tủ đổi pin xe điện hãng V-Green.
Đà Nẵng hoàn thành 100% thủ tục hành chính phục vụ nhà đầu tư tại Khu Thương mại tự do
Đà Nẵng đã hoàn thiện toàn bộ hệ thống thủ tục hành chính theo cơ chế đặc thù dành cho Khu Thương mại tự do (FTZ), sẵn sàng đưa FTZ vào vận hành hiệu quả.
Đà Nẵng luân chuyển, bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt
Sáng 22/7, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ thuộc Thành uỷ và UBND TP.
Đà Nẵng áp dụng cơ chế đặc thù, tháo gỡ mạnh các dự án tồn đọng
Với việc triển khai chính sách, cơ chế đặc thù từ Trung ương, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả nổi bật trong xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài; hoàn thành xử lý 1.985/2.035 dự án, đạt tỷ lệ 97,5%.
Bí thư tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải giữ quyền Bộ trưởng Nội vụ
Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh An Giang, được Thủ tướng giao giữ quyền Bộ trưởng Nội vụ, thay ông Đỗ Thanh Bình chuyển công tác.
Trung ương bàn về đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam
Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát hành thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, ngày 21/7.
Xác định tài xế lái ô tô đẩy CSGT rồi bỏ chạy ở Hà Nội, công an dựng lại hiện trường
Công an Hà Nội đã xác định và mời làm việc với tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ CSGT phải lùi theo đầu xe rồi bỏ chạy sau khi vi phạm giao thông tại quận Nam Từ Liêm.
Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ
Ngày 20/7, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký quyết định của Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu, để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Nguyên Bí thư Bắc Giang Bùi Văn Hải bị cách tất cả chức vụ Đảng
Ông Bùi Văn Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, bị Trung ương cách tất cả chức vụ trong Đảng do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Phát hiện bia đá, lọ ghi tên liệt sĩ trong quá trình khai quật
Quá trình khai quật các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến (Đà Nẵng), lực lượng chức năng đã phát hiện một số di vật mang thông tin về các liệt sĩ.
Sau trận lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu: “Tôi chạy khắp nơi tìm mẹ nhưng không thấy nữa”
Ba ngày sau trận lũ quét ở xã Mường Than (Lai Châu), nhiều gia đình vẫn mòn mỏi chờ tin người thân mất tích. Giữa đống đổ nát, những cuộc tìm kiếm vẫn được nối dài với hy vọng mong manh đưa người thân trở về.
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo
Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa có quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo từ ngày 19/7.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước gợi ý 4 trọng tâm thảo luận tại Hội nghị Trung ương 3
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương tập trung trả lời câu hỏi: mỗi quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn nào? tạo ra năng lực mới nào? và cần điều kiện gì để thực hiện, thực thi hiệu quả?
Những bưu kiện đặc biệt giúp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Những mẫu sinh phẩm ADN mang theo hy vọng của biết bao gia đình về việc đưa các liệt sĩ đã ngã xuống trở về quê hương sau hàng thập kỷ xa cách.
Đề xuất xây khu tái định cư 200 hộ hỗ trợ bà con bị lũ quét Lai Châu
Tỉnh Lai Châu đề xuất Trung ương ưu tiên hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai trong thời gian đầu để ổn định đời sống nhân dân khắc phục khẩn cấp với tổng kinh phí đề nghị bố trí là 116 tỷ đồng.
Chỉ rõ sai sót ở dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý thế nào?
Kết luận thanh tra về Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nêu rõ việc lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp có nhiều sai sót, khuyết điểm. Thanh tra Chính phủ đồng thời đưa ra hàng loạt kiến nghị xử lý về kinh tế, hành chính và trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.
Thủ tướng: Kiến nghị của doanh nghiệp phải được xử lý đến cùng, công khai
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định tất cả những trả lời phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp phải được xử lý và đăng tải công khai.
Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
Chiều 17/7, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất góp phần tăng trưởng hai con số.