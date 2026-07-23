close Đăng nhập

Hàng chục ô tô gặp sự cố vì cán phải "vật thể lạ" bằng kim loại trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Sáng 23/7, hàng chục ô tô lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị thủng lốp sau khi cán phải các "vật thể lạ" là những mảnh kim loại dẹt có đầu sắc nhọn, buộc nhiều phương tiện phải dừng khẩn cấp để chờ cứu hộ.

Sáng 23/7, hàng loạt tài xế ô tô đi trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng từ Đà Nẵng vào phía Nam bị thủng lốp do &quot;vật thể lạ&quot; buộc phải dừng tại điểm dừng chân Km 96+100 chờ cứu hộ. Ảnh NH.

Sáng 23/7, hàng loạt tài xế ô tô đi trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng từ Đà Nẵng vào phía Nam bị thủng lốp do "vật thể lạ" buộc phải dừng tại điểm dừng chân Km 96+100 chờ cứu hộ. Ảnh NH.

Theo ghi nhận, nhiều lốp xe bị đâm thủng bởi các mảnh kim loại dẹt có đầu sắc nhọn. Các vật thể này cắm sâu vào lốp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận, nhiều lốp xe bị đâm thủng bởi các mảnh kim loại dẹt có đầu sắc nhọn. Các vật thể này cắm sâu vào lốp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thanh thép dẹt có đầu nhọn, bẻ cong, cắm sâu vào lốp khiến phương tiện tham gia giao thông đối mặt với nguy cơ tai nạn và mất an toàn giao thông rất cao. Ảnh NH.

Thanh thép dẹt có đầu nhọn, bẻ cong, cắm sâu vào lốp khiến phương tiện tham gia giao thông đối mặt với nguy cơ tai nạn và mất an toàn giao thông rất cao. Ảnh NH.

vt-cao-toc-2.png
Hàng loạt tài xế ô tô đi trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng từ Đà Nẵng vào phía Nam bị thủng lốp do "vật thể lạ" buộc phải dừng tại điểm dừng chân Km 96+100 chờ cứu hộ. Ảnh NH.
vt-cao-toc-8.png
Xe bị "vật thể lạ" đâm thủng, hành khách phải dừng chờ cứu hộ tại điểm dừng xe. Ảnh NH.
Loạt vật thể kim loại đâm vào lốp xe được một tài xế rút ra. Ảnh NH.

Loạt vật thể kim loại đâm vào lốp xe được một tài xế rút ra. Ảnh NH.

vt-cao-toc-10.png
Hàng chục xe nằm chờ được cứu hộ, vá lốp. Anh Duy, tài xế xe 51L-571.xx cho biết, xe đang lưu thông thì bất ngờ báo non lốp, chúng tôi phải tấp ngay vào trạm dừng chân này để kiểm tra thì phát hiện bị dẫm "vật thể lạ". Ảnh NH.
vt-cao-toc-12.png
Không chỉ xe 4 chỗ mà cả xe tải cũng dính "vật thể lạ". Ảnh NH.
vt-cao-toc-22.png
"Nhìn quanh điểm dừng chân không chỉ xe của tôi mà có rất nhiều xe khác nữa cũng bị tương tự. Đi tốc độ cao mà thủng lốp thế này rất nguy hiểm. Tai nạn lật xe, chết người như chơi”, anh Duy, một tài xế cho hay. Ảnh NH.
vt-cao-toc-6.png
Còn chị Hoa, một người trên ô tô bị thủng lốp cho biết ngoài xe dừng khẩn cấp bên đường chờ cứu hộ thì còn hàng chục ô tô các loại từ 4 chỗ đến 24 chỗ và cả container phải tấp vào trạm dừng chân Km 96 + 100 để chờ cứu hộ. Ảnh NH.
vt-cao-toc-11.png
Hành trình nhiều tài xế bị ảnh hưởng bởi xe dính "vật thể lạ" trên cao tốc. Ảnh NH.
vt-cao-toc-9.png
Trước sự việc, nhiều tài xế cho rằng cơ quan chức năng cần vào cuộc, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra từ việc dẫm phải "vật thể lạ" trên cao tốc này. Ảnh NH.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi #Nạn rải đinh

Đừng bỏ lỡ

Xã hội

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Báo Xây dựng.

Chỉ rõ sai sót ở dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý thế nào?

Kết luận thanh tra về Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nêu rõ việc lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp có nhiều sai sót, khuyết điểm. Thanh tra Chính phủ đồng thời đưa ra hàng loạt kiến nghị xử lý về kinh tế, hành chính và trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.