Hàng chục ô tô gặp sự cố vì cán phải "vật thể lạ" bằng kim loại trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Bé gái 10 tuổi được Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng cứu sống sau khi bị viêm cơ tim tối cấp dẫn đến sốc tim, rối loạn nhịp nặng. Từ trường hợp này, bác sĩ cảnh báo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ có các triệu chứng tưởng như rối loạn tiêu hóa hoặc cảm cúm.