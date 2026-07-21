Bán đảo Thanh Đa sẽ thay đổi ra sao với dự án tỷ đô

Cuối năm nay dự án “siêu đô thị” Bình Quới – Thanh Đa bắt đầu triển khai xây dựng. Bộ mặt của bán đảo Thanh Đa sẽ đổi khác sau nhiều năm.

Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Thay đổi bộ mặt bán đảo Thanh Đa sau nhiều năm

Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa là một trong những "siêu dự án" có lịch sử quy hoạch kéo dài lâu nhất tại TP.HCM (hơn 30 năm bị "treo").

Đầu năm 2026, dự án này chính thức được tái khởi động sau khi UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn được nhà đầu tư chiến lược.

Theo đó, nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án là Liên danh nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời.

Dự án có quy mô dân số khoảng 54.000 người, tổng diện tích đất phù hợp quy hoạch khoảng 423,61 ha, trong đó diện tích đề xuất đầu tư xây dựng là 405,90 ha và 17,71 ha dành cho chỉnh trang cảnh quan, không thu hồi đất.

Dự kiến dự án cung cấp khoảng 25.526 căn nhà ở, bao gồm nhà ở chung cư, nhà ở liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ tái định cư. Trong đó, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội được bố trí 20% tổng diện tích đất ở theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 98.710 tỷ đồng (tương đương hơn 3,74 tỷ USD), trong đó vốn góp của nhà đầu tư là khoảng 14.880 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động từ các tổ chức tín dụng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án sẽ được triển khai trong vòng 10 năm, bao gồm các giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động.

Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong ranh dự án, bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng khu vực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về nhà ở xã hội, tái định cư theo quy định.

Đột phá về hạ tầng giao thông

Điểm nghẽn lớn nhất của Thanh Đa suốt nhiều thập kỷ qua là việc di chuyển chỉ phụ thuộc độc đạo vào đường Bình Quới và cầu Kinh Thanh Đa. Quy hoạch mới sẽ xây dựng hệ thống 15 cây cầu nhằm kết nối đa phương thức.

Phối cảnh dự án “siêu đô thị” Bình Quới – Thanh Đa. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Sẽ có 4 cây cầu lớn kết nối trực tiếp ra bên ngoài bao gồm:

Cầu phía Tây Bắc: Dài khoảng 570m, nối sang Đường số 23 (Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức).

Cầu phía Đông Bắc: Dài khoảng 450m, kết nối trực tiếp vào khu đô thị tương lai tại Đường số 2 (Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức).

Cầu phía Đông: Dài khoảng 790m, nối thẳng vào đại lộ Võ Nguyên Giáp (Phường Phước Long A, TP. Thủ Đức).

Cầu phía Nam: Dài khoảng 350m, kết nối trực tiếp sang khu đô thị Thảo Điền (Phường An Khánh, TP. Thủ Đức).

Ngoài ra, nội khu dự án sẽ xây thêm 11 cây cầu nhỏ bắc qua các kênh rạch tự nhiên, quy hoạch hầm chui dưới hồ và hướng tuyến kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt đô thị (Metro số 7).

Xây dựng tiện ích đô thị cho người dân

Định hướng phát triển của Bình Quới - Thanh Đa là trở thành đô thị sinh thái hiện đại, thông minh và bền vững.

Chi tiết cụ thể về các hạng mục công trình sẽ xây dựng bao gồm:

1. Khu công trình nhà ở và Lưu trú (Quy mô 25.526 sản phẩm)

Khu nhà ở được chia làm các phân khúc từ thấp tầng đến cao tầng, phân bổ hài hòa với cảnh quan sông nước:

Chung cư cao tầng thương mại (Phân khúc chủ lực): Xây dựng 13.150 căn hộ chung cư phân khúc cao cấp. Chiều cao các tòa tháp chung cư hỗn hợp thương mại tối đa 30 tầng.

Khu căn hộ lưu trú (Condotel): Quy hoạch 11.220 căn hộ lưu trú phục vụ cho khách du lịch và chuyên gia.

Nhà ở xã hội và Căn hộ tái định cư: Nhằm phục vụ người lao động và tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị ảnh hưởng, dự án xây dựng 5.867 căn nhà ở xã hội cùng 418 căn hộ lưu trú xã hội (chiều cao tối đa 20 tầng).

Khu nhà ở thấp tầng sinh thái (Ven sông):

Biệt thự đơn lập: 109 căn (cao tối đa 3 tầng).

Biệt thự song lập: 174 căn (cao tối đa 3 tầng).

Nhà ở liền kề / Shophouse: 637 căn (cao tối đa 5 tầng) dọc các trục đường thương mại chính.

Vị trí dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa nằm trên bán đảo Thanh Đa. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

2. Các công trình trọng điểm và Biểu tượng văn hóa - giải trí

Là dự án được định hướng theo mô hình đô thị du lịch - sinh thái, Sun Group sẽ xây dựng hàng loạt công trình quy mô lớn:

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia: Tổ hợp giải trí và điện ảnh quy mô lớn phục vụ người dân toàn thành phố.

Bến cảng du thuyền quốc tế: Tận dụng 126 ha mặt nước sông Sài Gòn bao quanh, đây sẽ là trạm trung chuyển, neo đậu của các du thuyền hạng sang và tuyến buýt đường thủy.

Trung tâm hành chính mới: Phục vụ riêng cho các hoạt động quản lý, dịch vụ công của toàn khu đô thị.

Khu văn phòng, khách sạn cao cấp: Các tòa tháp văn phòng và tổ hợp khách sạn 5 sao được bố trí dọc mặt tiền ven sông để tối ưu tầm nhìn.

3. Công trình cảnh quan và Hệ sinh thái xanh (Tối thiểu 200 ha)

Công viên văn hóa sông nước Sài Gòn: Khu vực cốt lõi gìn giữ nét văn hóa Nam Bộ kết hợp công viên chuyên đề hiện đại.

Công viên ngập nước tự nhiên: Hoạt động như một "lá phổi xanh" và hồ điều tiết tự nhiên cho toàn bán đảo, giúp chống ngập và điều hòa khí hậu.

Tuyến đường dạo bộ và xe đạp ven sông: Dài hơn 6 km bao quanh bán đảo, được tích hợp các dải cây xanh và không gian công cộng mở.

4. Công trình hạ tầng kỹ thuật "Ngầm và Nổi" đột phá

Hệ thống 15 cây cầu: Gồm 4 cây cầu vượt sông Sài Gòn bản to kết nối trực tiếp ra TP. Thủ Đức (phá thế cô lập) và 11 cây cầu nhỏ nội khu bắc qua hệ thống kênh rạch.

Hầm chui đi ngầm dưới mặt hồ: Một công trình giao thông ngầm độc đáo đi xuyên dưới lòng hồ điều tiết nội khu để không làm ảnh hưởng đến cảnh quan phía trên.

Không gian ngầm đa chức năng: Tích hợp sâu hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, cáp thông tin) ngầm hóa toàn bộ kết hợp với bãi giữ xe thông minh ngầm.

Trạm kết nối Metro: Hướng tuyến kết nối đồng bộ trực tiếp với tuyến đường sắt đô thị (Metro số 7) trong tương lai.