Bộ Chính trị điều động 4 ủy viên Trung ương

Sáng 23/7, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.



Theo đó, ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ảnh: TTXVN.

Trao quyết định và phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ tới 5 nhân sự, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc phân công, điều động công tác với các nhân sự căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, sở trường của cán bộ.

Theo ông, các nhân sự trên được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, kinh qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp; có những đóng góp quan trọng vào các kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ông đề nghị các nhân sự này tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, ông lưu ý các phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trọng tâm được ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh là tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số cũng như các nhiệm vụ chính trị được giao.

Với tân Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Thường trực Ban Bí thư đề nghị ông Nguyễn Hoàng Giang cùng tập thể lãnh đạo Ban phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; chủ động, tích cực tham mưu định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách chiến lược lớn.

Thay mặt các nhân sự phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ đây vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhất là trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy chiến lược, hoàn thiện thể chế, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Ông cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý và tư duy chiến lược.

Ông cũng khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo cơ quan tham mưu kịp thời, có chất lượng các chủ trương, định hướng lớn và hoàn thiện thể chế; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; góp phần phát triển nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn mới.