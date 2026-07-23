Hàng loạt công ty chứng khoán cắt margin PNJ, nhà đầu tư bị ảnh hưởng ra sao?

Việc hàng loạt công ty chứng khoán (CTCK) lớn đồng loạt cắt giảm hoặc loại bỏ cổ phiếu PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận) khỏi danh mục cho vay ký quỹ (margin) sẽ tác động dây chuyền đến các nhà đầu tư chứng khoán.

Một cửa hàng PNJ tại AEON MALL Tân Phú, TP.HCM. Ảnh: Aeon Việt Nam.

Hàng loạt công ty chứng khoán loại cổ phiếu PNJ khỏi danh mục cho vay ký quỹ

Theo đó, những ngày qua một số CTCK hàng đầu trên thị trường đã thực hiện điều chỉnh chính sách margin đối với mã PNJ gồm:

SSI (Chứng khoán SSI): Ngày 22/7/2026, SSI chính thức loại PNJ khỏi danh mục cho vay ký quỹ, hạ tỷ lệ margin từ 40% về 0%. Trước đó, SSI đã có bước giảm từ 50% xuống 40%.

TCBS (Chứng khoán Techcombank): Loại PNJ khỏi danh sách cấp margin từ ngày 9/7/2026 (trước đó cho vay mức tối đa 50%).

KIS Việt Nam: Thông báo đưa PNJ ra khỏi danh mục cho vay margin kể từ ngày 22 – 23/7/2026.

Phú Hưng (PHS): Đưa tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với PNJ từ 50% về 0% ngay từ ngày 6/7/2026.

FPTS (Chứng khoán FPT): Hạ tỷ lệ margin PNJ từ 50% xuống 30% áp dụng từ ngày 8/7/2026.

Nguyên nhân các công ty chứng khoán đồng loạt siết quản trị rủi ro đối với PNJ là do các nguyên nhân liên quan các biến cố và thông tin tiêu cực về doanh nghiệp trong đó liên quan pháp lý khi xuất hiện thông tin cựu lãnh đạo công ty con của PNJ bị điều tra/khởi tố liên quan đến vụ việc buôn lậu kim cương, gây tác động tiêu cực tới tâm lý thị trường;

Do áp lực thanh khoản và thay đổi chính sách mua vàng khi PNJ điều chỉnh tạm thời chính sách thu mua và thanh toán vàng (như áp dụng thanh toán theo đợt) để quản trị dòng tiền do lượng khách hàng bán lại vàng tăng mạnh;

Thị giá giảm sâu và rủi ro thanh khoản cổ phiếu khi cổ phiếu PNJ chịu áp lực bán tháo gay gắt, nhiều phiên giảm sàn liên tiếp và mất hơn 40% - 45% giá trị kể từ đầu tháng 7/2026, rơi về vùng giá thấp nhất trong nhiều năm;

Tình trạng "mất thanh khoản tạm thời" khi dư bán giá sàn hàng triệu đến mười mấy triệu cổ phiếu mà không có cầu đối ứng đủ lớn, buộc các CTCK phải cắt margin để bảo vệ an toàn vốn vay cho chính mình và tránh tình trạng nợ xấu khi call margin/force sell bị nghẽn.

Việc hàng loạt CTCK lớn đồng loạt cắt giảm hoặc loại bỏ cổ phiếu PNJ khỏi danh mục cho vay ký quỹ (margin) được cho là phản ứng quản trị rủi ro cấp tập trước chuỗi biến động giá tiêu cực và các thông tin bất lợi liên quan đến doanh nghiệp.

Tác động dây chuyền tới nhà đầu tư

Động thái cắt margin của các CTCK không chỉ là một quy định kỹ thuật về sức mua, mà nó hoạt động như một chất xúc tác thu hẹp thanh khoản, đẩy rủi ro từ riêng mã PNJ sang toàn bộ danh mục của nhà đầu tư.

Trao đổi với VietTimes, chuyên gia chứng khoán tại một công ty chứng khoán ngoại ở TP.HCM phân tích khi tỷ lệ margin đưa về 0% đồng nghĩa nhà đầu tư không thể dùng PNJ làm tài sản đảm bảo để gia tăng sức mua mới hoặc mua thêm cổ phiếu PNJ bằng tiền vay tại các CTCK này.

Diễn biến cổ phiếu PNJ tuần qua.

"Khi tỷ lệ margin bị giảm hoặc cắt hoàn toàn, nhà đầu tư đang nắm giữ PNJ bằng vay nợ buộc phải bổ sung thêm tiền mặt/tài sản đảm bảo khác, hoặc CTCK sẽ bán giải chấp cổ phiếu. Điều này tiếp tục bổ sung thêm nguồn cung bán ra trên sàn, gây áp lực đè nặng lên thị giá", vị chuyên gia nói.

Các chuyên gia, nhà đầu tư chứng khoán cũng cho biết bên cạnh 2 tác động trực tiếp (mất sức mua đòn bẩy và bị bán giải chấp/force sell), thì việc nhiều CTCK đồng loạt loại cổ phiếu PNJ khỏi danh mục margin còn có thể gây ra hàng loạt tác động dây chuyền khác đối với nhà đầu tư và cả cổ phiếu của PNJ.

Cổ phiếu PNJ thường được dùng làm tài sản đảm bảo để nhà đầu tư vay margin mua các mã cổ phiếu khác. Khi CTCK hạ tỷ lệ tính tài sản đảm bảo của PNJ về 0% hoặc giảm giá trần tính tài sản, giá trị tài sản ròng (Equity) của nhà đầu tư bị sụt giảm ngay lập tức.

Điều này đẩy tỷ lệ an toàn của cả tài khoản rơi xuống mức cảnh báo (Call Margin), buộc nhà đầu tư phải bán bớt các cổ phiếu tốt khác trong danh mục để hạ nợ nếu PNJ đang trong tình trạng mất thanh khoản/dư bán sàn.

Nhà đầu tư nắm giữ PNJ mua bằng tiền mặt (không dùng margin) không bị buộc bán giải chấp, nhưng lại chịu tác động om vốn/kẹp hàng. Khi thị giá sụt giảm sâu và thanh khoản bị nghẽn do dư bán sàn lớn, nhà đầu tư không thể thoát hàng để chuyển dịch dòng tiền sang các cơ hội đầu tư khác.

Biến động giá giao dịch cổ phiếu PNJ.

PNJ từ lâu đã được coi là cổ phiếu cơ bản vững chắc, thuộc nhóm VN30/VN100 và luôn được cấp margin kịch khung (50%). Việc một cổ phiếu đầu ngành bất ngờ bị siết margin và giảm sâu tạo ra cú sốc niềm tin.

Chuyên gia tại công ty chứng khoán ngoại cho biết thêm thường các quỹ đầu tư lớn, quỹ ETF và nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp thường dùng danh mục margin của các CTCK hàng đầu (như SSI, TCBS...) làm một "màng lọc" tham chiếu. Khi cổ phiếu bị đưa về 0% margin kèm các biến cố nội bộ, các tổ chức buộc phải tính toán lại mức chiết khấu rủi ro (risk discount). Nhiều quỹ tuân thủ quy tắc quản trị rủi ro nghiêm ngặt sẽ chủ động hạ tỷ trọng hoặc thoái vốn, làm gia tăng thêm áp lực bán từ khối ngoại và tự doanh;

Với các nhà đầu tư theo trường phái mua trung bình giá hạ vốn, việc bị mất đòn bẩy khiến họ không còn đủ sức mua để thực hiện chiến lược;

Việc thiếu hụt dòng tiền đòn bẩy từ thị trường chung khiến cho các nhịp "bắt đáy" trở nên yếu ớt, cổ phiếu mất đi lực nâng đỡ kỹ thuật thông thường từ dòng tiền ký quỹ.