Trung ương thảo luận Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV chiều 22/7 thảo luận Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Ngày 22/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV thảo luận tại hội trường về hai nội dung:

Đề án tổng kết Nghị quyết số 36 ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Đề án tổng kết Nghị quyết số 24, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI "về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường".

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Cổng TTĐT ĐCSVN.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về 4 nội dung:

Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển.

Đề án Chiến lược An ninh quốc gia.

Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Ngày mai (23/7), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.

Đầu tháng 4, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh hiện nay.

Theo định hướng phát triển, Quảng Ninh sẽ xây dựng mô hình đô thị xanh, thông minh; tái cấu trúc không gian theo hướng tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới và di sản thành hệ sinh thái phát triển thống nhất. Tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới; phát triển đồng bộ kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế di sản, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa.

Ngày 20/6, Bộ Chính trị cũng thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh hiện nay, có diện tích khoảng 4.700 km2 và dân số gần 4 triệu người.

Bắc Ninh được định hướng phát triển thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng; phát triển công nghiệp công nghệ cao, hình thành trung tâm điện tử, bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và khu vực.

Hiện cả nước có 7 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ và Đồng Nai.