Top 10 sự kiện công nghệ Trung Quốc nổi bật năm 2025

Trung Quốc năm 2025 vượt mọi giới hạn với AI mã nguồn mở, xe điện dẫn đầu, chip nội địa và hệ điều hành HarmonyOS 6, định hình tương lai công nghệ.

Năm 2025, ngành công nghệ Trung Quốc đạt được nhiều đột phá đồng thời trên các đường đua then chốt như AI, bán dẫn, năng lượng mới và hệ sinh thái Internet...

Dưới đây là bản tổng kết chuyên sâu của trang tin Sina về 10 sự kiện then chốt của ngành công nghệ Trung Quốc năm 2025.

1. Mô hình lớn DeepSeek gây “xáo trộn” toàn cầu

Ngày 20/1/2025, công ty DeepSeek công bố mô hình suy luận lớn mã nguồn mở DeepSeek-R1, gây chấn động giới AI toàn cầu với đặc tính chi phí thấp – hiệu quả cao.

Mô hình này chỉ sử dụng 512 GPU Nvidia H800, chi phí huấn luyện khoảng 2,08 triệu NDT, nhưng hiệu năng sánh ngang các mô hình hàng đầu thế giới, qua đó phá vỡ rào cản công nghệ của phương Tây trong lĩnh vực mô hình lớn cao cấp. Chưa đầy 20 ngày sau khi ra mắt, DAU (số người dùng hàng ngày) toàn cầu vượt 30 triệu, đứng đầu kho ứng dụng tại hơn 140 quốc gia, trở thành ứng dụng AI tạo sinh tăng trưởng nhanh nhất trong năm.

Giá trị cốt lõi của sự kiện nằm ở việc đẩy ngành AI Trung Quốc từ “cuộc chiến trăm mô hình” sang giai đoạn “đào sâu lý tính”. Vốn đầu tư bắt đầu đánh giá lại giá trị cốt lõi của tài sản công nghệ Trung Quốc, chỉ số STAR 50 tăng mạnh trên diện rộng.

Theo báo cáo chung của MIT và Hugging Face, năm 2025 tỷ trọng tải về toàn cầu của các mô hình AI mã nguồn mở do Trung Quốc phát triển đạt 17,1%, lần đầu vượt Mỹ để đứng số 1 thế giới. DeepSeek là động lực trung tâm của xu thế này.

2. BYD vươn lên số 1 thế giới về xe thuần điện

Trong tháng 4–5/2025, BYD với 15,7%–17% thị phần toàn cầu, lần đầu vượt Tesla để trở thành quán quân doanh số xe thuần điện, đánh dấu bước nhảy vọt từ “đi theo” sang “dẫn dắt” của thương hiệu ô tô Trung Quốc.

11 tháng đầu năm 2025, thị phần bán lẻ của thương hiệu nội địa Trung Quốc đạt 65%, tăng 5 điểm phần trăm so với năm trước, trở thành động cơ tăng trưởng chính của thị trường xe.

Đột phá này không chỉ viết lại cục diện cạnh tranh toàn cầu, mà còn chứng minh tính đúng đắn của lộ trình công nghệ xe điện Trung Quốc, cung cấp “phương án Trung Quốc” cho quá trình điện hóa toàn cầu.

Smartphone Huawei Mate XTs màn hình gập ba trang bị chip Kirin 9020 đánh dấu sự trở lại của chip nội địa Kirin. Ảnh: Sina.

3. Sự trở lại của chip Kirin và làn sóng niêm yết chip AI nội địa

Ngày 4/9/2025, Huawei ra mắt smartphone Mate XTs màn hình gập ba trang bị chip Kirin 9020, đưa chip Kirin tự phát triển quay lại sau 4 năm.

Ngày 18/9, hãng công bố chip Ascend 950/960/970 và lộ trình 3 năm, đánh dấu kỷ nguyên tự nghiên cứu của chip AI nội địa.

Năm 2025, hiệu ứng cụm của ngành bán dẫn Trung Quốc bùng nổ: Cambricon, Moore Threads, MetaX… đồng loạt trỗi dậy. Cổ phiếu Cambricon từng đạt 1.595,88 NDT, vượt cả rượu Moutai.

Tháng 12/2025 chứng kiến cao trào IPO chip AI nội địa: Moore Threads và MetaX niêm yết trên STAR Market với mức tăng ngày đầu 468,8% và 692,95%, vốn hóa đều vượt 300 tỷ NDT; Biren Technology vượt vòng thẩm tra HKEX, sở hữu 1,241 tỷ NDT đơn hàng, hướng tới danh hiệu “cổ phiếu GPU số 1 H-share”.

GPU kiến trúc mới “Huagang” của Moore Threads tăng 50% mật độ tính toán, hiệu suất năng lượng gấp 10 lần, hỗ trợ đầy đủ hệ sinh thái GPU, thể hiện bước chuyển từ “thay thế dùng được” sang “tự chủ – dùng tốt”.

Với Quỹ lớn giai đoạn III (3.440 tỷ NDT), GPU nội địa đã huấn luyện được mô hình nghìn tỷ tham số, hệ số tăng tốc tuyến tính trên 95%, phá vỡ thế độc quyền chip nước ngoài.

4. App Qwen mở ra kỷ nguyên “AI toàn dân”

Giữa tháng 11/2025, App Qwen (Thiên Vấn) của Alibaba trở thành điểm bùng nổ C-end (thị trường người dùng đại chúng): hơn 10 triệu lượt tải trong 1 tuần, MAU (số người dùng hoạt động hàng tháng) 30 triệu trong 23 ngày, đứng đầu bảng tăng trưởng AI toàn cầu – Trung Quốc chính thức bước vào “năm đầu AI C-end”.

Qwen phá vỡ tính “phòng thí nghiệm” của mô hình lớn, trở thành “cửa ngõ đầu tiên của người dùng trong kỷ nguyên AI”, tích hợp sâu thương mại điện tử, Amap, Alipay… để so sánh giá thông minh, lập kế hoạch du lịch.

Ngày 9/12, Alibaba thành lập Khối kinh doanh Qwen C-end, Phó Chủ tịch Ngô Gia trực tiếp phụ trách, cho thấy đặt cược toàn diện vào “AI to C”, ByteDance, Tencent… nhanh chóng theo chân; cạnh tranh chuyển từ tham số mô hình sang khả năng triển khai kịch bản và trải nghiệm người dùng.

App Qwen (Thiên Vấn) của Alibaba được cho là giúp mở ra kỷ nguyên "AI toàn dân". Ảnh: Sina.

5. Xe tự lái đi vào sản xuất hàng loạt: L3 chính thức được phê duyệt

Ngày 15/12/2025, Bộ Công nghiệp & CNTT Trung Quốc công bố giấy phép L3 đầu tiên cho xe Changan Deepal và BAIC Arcfox, triển khai thí điểm tại Bắc Kinh, Trùng Khánh.

L3 cho phép buông tay hợp pháp trên đường chỉ định (Bắc Kinh tối đa 80 km/h, Trùng Khánh 50 km/h trong ùn tắc), người lái chỉ cần sẵn sàng tiếp quản.

Chuỗi cung ứng bùng nổ (LiDAR, chip tính toán cao); Pony.ai, WeRide… niêm yết H-share. Quan trọng hơn, xe thông minh chuyển từ điểm bán hàng marketing sang năng lực cạnh tranh cốt lõi.

6. Biến động thương mại điện tử: GMV Douyin vượt 4,3 nghìn tỷ NDT

Tháng 12/2025, Douyin E-commerce công bố GMV (tổng giá trị hàng hóa giao dịch) 4,3 nghìn tỷ NDT, tăng hơn 30% so với cùng kỳ; chỉ mất 5 năm đạt quy mô mà TMĐT truyền thống cần hàng chục năm.

Thị phần Douyin đạt 24%, hình thành thế “bốn trụ”: Taobao-Tmall, Pinduoduo, Douyin và JD.com. Douyin trở thành bệ phóng ra mắt toàn cầu của nhiều thương hiệu; GMV kênh bán hàng trực tiếp vượt 40%.

Tổng giá trị hàng hóa giao dịch của Douyin đến tháng 12 đạt 4,3 nghìn tỷ NDT, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Sina.

7. Cuộc chiến “tam phân” dịch vụ giao hàng

Năm 2025, thị trường giao đồ ăn bước vào thế ba chân Meituan – Alibaba (Taobao Instant/Ele.me) – JD.com. Thị phần: Meituan 50%, Alibaba 42%, JD.com 8%.

Cạnh tranh giữa ba nền tảng thúc đẩy nâng cấp, cùng với việc trợ cấp trên 1 nghìn tỷ NDT, bảo vệ quyền lợi shipper: (JD: 100% được BHXH, Meituan: 2,3 tỷ NDT dành cho hưu trí). Quy định mới đặt lằn ranh cạnh tranh, hướng tới phát triển chất lượng cao.

8. Cách mạng viễn thông: eSIM thương mại hóa, bước vào “kỷ nguyên không thẻ”

Tháng 10/2025, Bộ Công nghiệp & CNTT phê duyệt eSIM cho di động. Người dùng không cần SIM vật lý, dễ chuyển nhà mạng; thiết bị giảm chi phí, thúc đẩy IoT và thiết bị đeo thông minh.

eSIM kết hợp 5G-A, vệ tinh, đặt nền móng cho 6G – vạn vật kết nối, hỗ trợ metaverse và Internet công nghiệp.

“Hắc thần thoại: Ngộ Không” đạt danh hiệu “Game của năm”. Ảnh: Getty.

9. “6 con rồng Hàng Châu” bùng nổ AI+

Sáu doanh nghiệp “tiểu long Hàng Châu” gồm Unitree, DeepSeek, Game Science, Manycore, BrainCo, Deep Robotics bùng nổ, bao phủ robot hình người, mô hình lớn, BCI, game AAA, trí tuệ không gian.

Điểm nhấn: “Hắc thần thoại: Ngộ Không” đạt danh hiệu “Game của năm”, bán hơn 22,1 triệu bản; robot Unitree lên Gala Tết; robot bốn chân Deep Robotics triển khai kiểm tra lưới điện Singapore; BrainCo sản xuất hàng loạt thiết bị BCI (giao diện não – máy tính).

Manycore nộp IPO Hồng Kông, Unitree và Deep Robotics chuẩn bị niêm yết; Hàng Châu dành 15,72% ngân sách chính sách cho hard tech, thu hút hơn 400.000 sinh viên, thúc đẩy Hàng Châu trở thành “thành phố AI số 1”.

10. Hệ điều hành tự chủ: HarmonyOS 6 bứt phá quy mô

Ngày 22/10/2025, Huawei ra mắt HarmonyOS 6, tháng 12 phát hành toàn bộ. Đây là bản “thuần huyết” không AOSP (không dựa trên Android gốc), đánh dấu bước chuyển từ “dùng được” sang “dùng tốt”.

Kiến trúc Xinghe Interconnect 2.0 + NearLink, tốc độ truyền văn bản 160 MB/s, video 4K 1GB truyền trong 6 giây; phối hợp đa hệ sinh thái độ trễ chỉ 125 micro-giây, khả năng kháng nhiễu tăng rõ rệt. Hai tuần sau phát hành bao phủ 90 mẫu máy Huawei, hơn 32 triệu thiết bị đầu cuối, WeChat Harmony đạt 28,76 triệu lượt tải.

HarmonyOS 6 của Huawei đánh dấu bước chuyển từ “dùng được” sang “dùng tốt” của hệ điều hành thuần nội địa. Ảnh: Sina.

Bảo mật Xingdun chặn 8,6 tỷ yêu cầu quyền bất hợp lý, tỷ lệ tuân thủ 99,7%, phá thế độc quyền các hệ điều hành nước ngoài, hỗ trợ IoT & Internet công nghiệp.

Nhìn lại 2025, Trung Quốc đi theo con đường đổi mới tự chủ + hiệp đồng hệ sinh thái, đạt nâng cấp hệ thống toàn chuỗi, chuyển từ theo sau sang dẫn dắt. Những đột phá này tái định hình cục diện trong nước và giúp Trung Quốc chiếm vị thế thuận lợi trong cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

Theo Sina