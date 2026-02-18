Thủ tướng Campuchia cáo buộc Thái Lan chiếm đóng lãnh thổ sau thỏa thuận ngừng bắn

Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm 17/2 nói với Reuters rằng lực lượng Thái Lan vẫn đang chiếm đóng lãnh thổ Campuchia sau các cuộc giao tranh năm ngoái, bất chấp thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Ông kêu gọi Bangkok cho phép Ủy ban Phân định Biên giới Hỗn hợp (JBC) bắt đầu làm việc tại khu vực biên giới tranh chấp.

Ông Hun Manet tới Washington trong tuần này để tham dự cuộc họp của Hội đồng Hòa bình do ông Trump thành lập, và cho biết ông hy vọng cơ chế mới này có thể đóng vai trò hạ nhiệt tình hình biên giới mà ông mô tả là “mong manh”, dù lệnh ngừng bắn hồi tháng 12 năm ngoái đã chấm dứt vòng giao tranh tái bùng phát.

Hội đồng nói trên ban đầu được thành lập để giám sát kế hoạch hòa bình cho Gaza, song ông Trump từng tuyên bố cơ chế này có thể đảm nhận vai trò rộng hơn.

Phía Thái Lan khẳng định họ đang duy trì vị trí quân sự như một phần của các biện pháp giảm leo thang và bác bỏ cáo buộc chiếm đóng lãnh thổ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên với truyền thông quốc tế kể từ khi kế nhiệm cha mình vào năm 2023, ông Hun Manet cũng ca ngợi quan hệ ấm lên với Washington và cho biết chính phủ Campuchia đang nỗ lực xử lý các trung tâm lừa đảo trực tuyến nở rộ trong nước.

Những phát biểu của lãnh đạo Campuchia cho thấy nguy cơ xung đột có thể bùng phát trở lại, bất chấp việc ông Trump tiếp tục quảng bá thành công của thỏa thuận hòa bình.

Đợt giao tranh nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ nổ ra vào tháng 7 năm ngoái đã khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán và làm gián đoạn thương mại dọc theo đường biên giới dài 817 km giữa hai nước. Một thỏa thuận hòa bình ký hồi tháng 10 với sự tham gia của ông Trump và Thủ tướng Malaysia đã sụp đổ chỉ sau vài tuần, trước khi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn mới vào ngày 27/12.

“Chúng tôi vẫn có lực lượng Thái Lan chiếm đóng sâu trong lãnh thổ Campuchia ở nhiều khu vực. Điều này còn vượt ra ngoài cả đường biên mà phía Thái Lan đơn phương tuyên bố”, ông Hun Manet nói, đồng thời cho biết binh sĩ Thái Lan đã đặt container vận chuyển và dây thép gai bên trong khu vực mà trước nay Thái Lan từng công nhận là lãnh thổ Campuchia, khiến người dân không thể trở về nhà. “Đây không phải là lời cáo buộc mà là mô tả thực tế trên thực địa”.

Campuchia không thể chấp nhận điều mà ông gọi là “vi phạm chủ quyền hay toàn vẹn lãnh thổ”.

“Cách duy nhất để xác minh là sử dụng cơ chế kỹ thuật mà chúng tôi có, dựa trên các hiệp ước và mọi thỏa thuận đã ký. Vì vậy, chúng tôi hy vọng Thái Lan sẽ đồng ý và cho phép JBC bắt đầu làm việc sớm nhất có thể”, ông nói thêm, cho biết phía Thái Lan trước đó viện dẫn cuộc bầu cử ngày 8/2 làm lý do chưa triển khai công tác phân định mốc giới.

“Giờ bầu cử đã xong, chúng tôi hy vọng Thái Lan có thể bắt đầu, ít nhất ở cấp kỹ thuật, tiến hành đo đạc và phân định tại khu vực nóng để cuộc sống có thể trở lại bình thường”, ông Hun Manet nói.

Theo Reuters