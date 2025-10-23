Tổng thống Mỹ bất ngờ hủy cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy bỏ kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest (Hungary) vì cho rằng cuộc gặp “chưa mang lại cảm giác đúng đắn” và “không đạt được kết quả mong muốn” ở giai đoạn này. Phía Moscow hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.

Phát biểu tại Nhà Trắng trong cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte hôm 22/10, ông Trump nói rằng ông “cảm thấy hội nghị ở Hungary không phù hợp vào lúc này”.

“Tôi cảm thấy chúng ta sẽ không đạt được điều mình cần, vì vậy tôi đã hủy nó”, Tổng thống Mỹ nói.

Tuy nhiên, Trump để ngỏ khả năng tổ chức cuộc gặp với phía Nga trong tương lai. “Chúng tôi sẽ thực hiện nó – nhưng là vào một thời điểm khác”, ông nói, song không nêu rõ thời gian hay địa điểm có thể diễn ra.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố gói trừng phạt mới nhắm vào Nga, cáo buộc Moscow “thiếu nghiêm túc trong việc theo đuổi tiến trình hòa bình”. Các biện pháp mới nhắm đến hai tập đoàn dầu khí lớn nhất Nga – Rosneft và Lukoil, cùng nhiều công ty con của họ.

Tổng thống Trump thừa nhận ông không chắc liệu các lệnh trừng phạt mới này có thể khiến Nga thay đổi lập trường trong xung đột Ukraine hay không.

“Hy vọng ông ấy (Putin) sẽ trở nên hợp lý, và hy vọng cả ông Zelensky cũng vậy”, ông Trump nói. “Để nhảy tango thì phải có hai người”.

Kế hoạch về hội nghị thượng đỉnh Putin–Trump được công bố lần đầu vào tuần trước sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng chưa ấn định thời điểm cụ thể.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Nga và Mỹ cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhấn mạnh rằng một hội nghị giữa hai tổng thống “không nên bị lãng phí”, bởi cả hai nhà lãnh đạo “đều quen làm việc để đạt kết quả thực chất”.

