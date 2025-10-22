Ấn Độ bạo chi hơn 1 tỷ USD mua thêm tên lửa S-400 sau khi “hạ gục” 6 tiêm kích Pakistan

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang đàm phán mua thêm tên lửa S-400 trị giá 1,1 tỷ USD từ Nga sau khi hệ thống này được cho là đã bắn hạ 6 chiến đấu cơ Pakistan. Hợp đồng mới dự kiến được ký khi ông Putin thăm Ấn Độ vào tháng 12.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ hiện đang tiến hành đàm phán để mua thêm số tên lửa phòng không trị giá khoảng 100 tỷ rupee (tương đương 1,1 tỷ USD) cho các hệ thống phòng thủ tầm xa S-400 do Nga cung cấp.

Theo các nguồn tin trong nước, Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự kiến sẽ xem xét sâu hơn đề xuất của Không quân về gói mua sắm này trong phiên họp Hội đồng mua sắm quốc phòng (DAC) dự kiến diễn ra vào ngày 23/10 tới.

Truyền thông Ấn Độ cho biết, hiệu suất chiến đấu ấn tượng của S-400 trong các trận giao chiến với lực lượng Pakistan hồi đầu tháng 5 là yếu tố then chốt khiến Không quân muốn tăng đầu tư vào hệ thống này. Các nguồn tin từ New Delhi khẳng định rằng các tiểu đoàn S-400 của Ấn Độ đã bắn hạ 5–6 máy bay chiến đấu Pakistan cùng một máy bay cỡ lớn – có thể là máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy (AWACS).

Ấn Độ hiện là quốc gia duy nhất ngoài Nga được cho là đã thử nghiệm S-400 trong chiến đấu thực tế, trong khi Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga chỉ mới sử dụng hệ thống này trong chiến sự từ tháng 2/2022.

Phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống S-400. Ảnh: MW.

Song song với việc mua thêm tên lửa, Bộ Quốc phòng Ấn Độ hồi đầu tháng 9 cũng đã bắt đầu đàm phán để mua thêm các hệ thống S-400 hoàn chỉnh, nhằm trang bị cho các tiểu đoàn mới.

Truyền thông trong nước cho biết trong tuần đầu tháng 10, Bộ Quốc phòng nước này đã quyết định đặt hàng, với kế hoạch ký hợp đồng vào đầu tháng 12, trùng với chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ.

Thông tin này trùng khớp với báo cáo giữa tháng 9 cho thấy tập đoàn quốc phòng Nga Almaz-Antey, đơn vị sản xuất S-400 và S-350, đã tăng gấp đôi sản lượng tên lửa kể từ đầu năm. Việc mở rộng sản xuất này không chỉ giúp tăng tốc tiến độ giao hàng cho Ấn Độ, mà còn giúp Nga nhanh chóng mở rộng kho vũ khí phòng không nội địa, vốn đã có hơn 35 trung đoàn S-400 trong biên chế.

Bệ phóng tên lửa thuộc hệ thống S-400. Ảnh: MW.

Hệ thống S-400 là một trong hai vũ khí chủ lực mới nhất mà Lực lượng vũ trang Ấn Độ đưa vào biên chế gần đây, bên cạnh tiêm kích Rafale của Pháp – loại được đánh giá là hoạt động kém hiệu quả trong các cuộc chạm trán với Pakistan.

Ấn Độ đã đặt mua 5 trung đoàn S-400 vào tháng 10/2018 trong hợp đồng trị giá 5,4 tỷ USD, giúp nước này lột xác hoàn toàn về năng lực phòng không tầm xa.

Sau các trận giao chiến hồi tháng 5, giới chức Ấn Độ xác nhận rằng S-400 đã được trang bị tên lửa 40N6 – loại tên lửa phòng không tầm bắn dài nhất từng được xuất khẩu. Nhờ đó, Không quân Ấn Độ đã bắn hạ ít nhất một máy bay đối phương ở khoảng cách 300 km, trong khi tầm bắn tối đa của 40N6 đạt tới 400 km, cho phép tấn công sâu trong không phận đối phương.

Bệ phóng tên lửa thuộc hệ thống S-400. Ảnh: MW.

Mức độ hài lòng cao của Không quân Ấn Độ với S-400 được cho là lý do chính khiến New Delhi muốn mua thêm.

Tư lệnh Không quân Ấn Độ, Thượng tướng Amar Preet Singh, phát biểu hồi đầu tháng 8: “Hệ thống S-400 mà chúng ta mới mua thực sự là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Tầm tiêu diệt của nó khiến máy bay đối phương không thể tiến lại gần, buộc họ phải ở ngoài phạm vi triển khai vũ khí tấn công tầm xa như bom lượn dẫn đường”.

Ngày 13/5, Thủ tướng Narendra Modi cũng ca ngợi S-400 trong phát biểu về chiến dịch quân sự: “Những nền tảng như S-400 đã mang lại sức mạnh chưa từng có cho đất nước”.

Song song với S-400, truyền thông và các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ tiết lộ Bộ Quốc phòng nước này nhiều khả năng sẽ ký hợp đồng lớn mua tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 của Nga.

Các chuyên gia cho rằng S-400 và Su-57 sẽ tạo thành cặp đôi “tác chiến hoàn hảo” – trong đó, Su-57 có thể cung cấp dữ liệu cảm biến về mục tiêu ở mọi độ cao, sâu trong không phận đối phương, qua đó tăng cường đáng kể khả năng phát hiện và tiêu diệt mục tiêu của S-400.

Theo Military Watch