Nga và Ukraine tấn công tên lửa xuyên đêm sau khi thượng đỉnh Trump-Putin bị hoãn

Nga và Ukraine tiếp tục oanh tạc lẫn nhau giữa lúc đàm phán hòa bình rơi vào bế tắc. Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Trump chưa có kế hoạch gặp ông Putin, trong khi cổ phiếu quốc phòng châu Âu tăng mạnh.

Nga và Ukraine tiếp tục tấn công tên lửa dữ dội qua đêm trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh rơi vào bế tắc, khi Nhà Trắng tuyên bố không có kế hoạch nào sắp tới cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin.

Giới chức Ukraine hôm 22/10 cho biết, các cuộc tấn công của Nga đã khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, tại Kiev và vùng lân cận, đồng thời gây mất điện trên toàn quốc.

Quân đội Ukraine thông báo vào tối 21/10 rằng họ đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh–Pháp hợp tác sản xuất để tấn công một nhà máy hóa chất ở vùng Bryansk, miền nam nước Nga.

Ông Trump không muốn “một cuộc gặp vô ích”

Tuần trước, ông Trump và ông Putin đã điện đàm và nhất trí tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Hungary, sự kiện mà Điện Kremlin cho biết có thể diễn ra “trong vài tuần tới”. Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm hôm đầu tuần giữa các Ngoại trưởng hai nước, Nhà Trắng cho biết ông Trump “không có kế hoạch gặp ông Putin trong tương lai gần”.

Tổng thống Mỹ nói ông không muốn có một cuộc gặp “lãng phí thời gian” – điều mà Moscow cũng cho rằng nên tránh. Dù vậy, giới chức Nga khẳng định công tác chuẩn bị hội nghị vẫn đang được tiến hành.

“Chưa có ngày cụ thể, nhưng cần chuẩn bị kỹ lưỡng, điều đó đòi hỏi thời gian”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới. “Rõ ràng xung quanh vấn đề này có rất nhiều tin đồn, phần lớn là không đúng sự thật. Hiện vẫn chưa có tin tức mới”.

Sự trì hoãn này diễn ra sau khi Nga được cho là tái khẳng định với Mỹ các điều kiện hòa bình cũ, bao gồm việc Ukraine phải nhượng lại toàn bộ khu vực Donbass, theo ba nguồn tin của Reuters. Yêu cầu đó bị xem là từ chối đề xuất của ông Trump trước đó rằng hai bên nên ngừng bắn dọc theo các tuyến hiện tại.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với hãng tin RIA rằng ông không thể xác nhận liệu Moscow có chính thức gửi lập trường này hay không, song khẳng định: “Công tác chuẩn bị hội nghị vẫn đang tiếp tục. Tôi không thấy có trở ngại lớn nào”.

Ông thừa nhận: “Đây là một quá trình khó khăn – nhưng đó chính là công việc của các nhà ngoại giao”.

Cổ phiếu quốc phòng châu Âu tăng mạnh

Trong 9 tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã nỗ lực thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến II.

Ông nhiều lần chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và thể hiện sự thất vọng với ông Putin, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện các đe dọa trừng phạt mới đối với Moscow.

Tin tức về việc hoãn hội nghị Trump–Putin khiến cổ phiếu các tập đoàn quốc phòng châu Âu tăng mạnh, trong bối cảnh phần lớn các chính phủ châu Âu tiếp tục ủng hộ Kiev và cam kết tăng chi tiêu quân sự để giúp Ukraine đáp ứng nhu cầu phòng thủ.

Tổng thống Zelensky trong hôm 22/10 dự kiến gặp Thủ tướng Thụy Điển tại trung tâm phát triển và sản xuất của hãng Saab, nơi chế tạo máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát, hệ thống tên lửa và vũ khí chống tăng.

“Những lời nói về ngoại giao từ phía Nga không có ý nghĩa gì, chừng nào giới lãnh đạo Nga chưa thực sự cảm nhận được sức ép nghiêm trọng. Điều đó chỉ có thể đạt được thông qua các lệnh trừng phạt, năng lực tấn công tầm xa và sự phối hợp ngoại giao chặt chẽ giữa các đối tác của chúng ta”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ukraine cho biết phần lớn các khu vực trên cả nước đang phải cắt điện khẩn cấp sau các đợt tấn công mới của Nga. Ngoại trưởng Andrii Sybiha kêu gọi các đối tác quốc tế cung cấp thêm hỗ trợ năng lượng, cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo khi mùa đông đang đến gần.

Theo Reuters