Kích hoạt 5 triệu tỷ đồng vốn đầu tư: Đòn bẩy cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Ba “siêu” sân bay, 2 tuyến đường sắt tốc độ cao, cảng trung chuyển quốc tế và loạt đại dự án đô thị - công nghiệp đang tạo nên một chu kỳ đầu tư hạ tầng chưa từng có, đặt nền móng cho mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số.

3 siêu cảng hàng không

Năm 2025 ghi dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược phát triển quốc gia khi 564 công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng đồng loạt được khởi công, khánh thành trên phạm vi cả nước.

Sau 3 đợt triển khai quy mô lớn, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn tăng tốc mới, nơi hạ tầng không chỉ là điều kiện phát triển mà trở thành động lực trung tâm để tái cấu trúc nền kinh tế.

Trọng tâm của làn sóng đầu tư này là 3 cảng hàng không quốc tế: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây không chỉ là các công trình giao thông đơn thuần mà là những trụ cột định hình cấu trúc kinh tế mới, vận hành trên nền tảng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và định hướng tăng trưởng xanh.

Ngày 19/12/2025, Long Thành đón 3 chuyến bay đầu tiên hạ cánh thành công trong không khí cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án. Giai đoạn 1 dự kiến khai thác từ tháng 6/2026, với mô hình sân bay thông minh thế hệ mới, ứng dụng đồng bộ công nghệ số, AI, A-CDM và sinh trắc học toàn trình. Dự án được kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế mới của khu vực.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Trong khi đó, sân bay Gia Bình nổi lên với tư duy quy hoạch “lưỡng dụng” đột phá. Được định hướng lên cấp 4F với công suất 50 triệu hành khách/năm và 4 đường băng, sân bay này vừa đảm bảo yêu cầu quốc phòng - an ninh, vừa tạo động lực phát triển công nghiệp, logistics và khu kinh tế tại Bắc Ninh thủ phủ sản xuất công nghệ cao của miền Bắc.

Tại phía nam, Phú Quốc đang mở ra một mô hình đầu tư mới khi khu vực tư nhân tham gia sâu vào nâng cấp, vận hành. Với sự góp mặt của Sun Group, dự án mở rộng nâng công suất lên 20 triệu khách/năm, bổ sung đường băng thứ hai và nhà ga T2 quy mô 354.000 m2. Khi hoàn thành, sân bay sẽ tăng khả năng đón các đường bay quốc tế dài, kết nối trực tiếp châu Âu, Bắc Á, Trung Đông, rút ngắn “khoảng cách địa lý” của Đảo Ngọc với thế giới và củng cố vị thế điểm đến toàn cầu của du lịch Việt Nam.

Từ bầu trời, mặt đất đến đường sắt và cảng biển

Song hành cùng hàng không là 2 đại dự án đường sắt chiến lược: đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Tuyến Bắc - Nam dài 1.541 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, tổng vốn đầu tư hơn 1,7 triệu tỷ đồng, gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa, được xem là “xương sống” kết nối ba miền, tái cấu trúc không gian kinh tế quốc gia.

Tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài 419 km, tổng vốn khoảng 203.000 tỷ đồng, giữ vai trò hành lang vận tải hàng hóa chiến lược, kết nối trực tiếp cảng biển Hải Phòng với cửa khẩu Lào Cai, thông thương sang Trung Quốc và châu Âu, gia tăng năng lực cạnh tranh logistics miền Bắc.

Ở lĩnh vực cảng biển, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được đánh giá là dự án khả thi và đột phá nhất hiện nay. Với tổng vốn hơn 113.531 tỷ đồng (4,8 tỷ USD), dự án do liên danh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (thuộc VIMC) và Terminal Investment Limited Holding S.A - thành viên của MSC đề xuất đầu tư.

Quy mô khoảng 571 ha, cầu cảng dài hơn 7 km, khả năng tiếp nhận tàu container 250.000 DWT (24.000 TEU), công suất 10-15 triệu TEU/năm, chia thành 7 giai đoạn, vận hành từ 2027 và hoàn tất năm 2045. “Siêu cảng” được kỳ vọng đóng góp 34.000-40.000 tỷ đồng/năm cho ngân sách, hình thành hệ sinh thái logistics - tài chính - ngân hàng, giảm chi phí vận tải và nâng sức cạnh tranh hàng hóa xuất nhập khẩu.

Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hơn 855.000 tỷ đồng

Không chỉ giao thông, năm 2025 còn chứng kiến các đại dự án đô thị mang tính biểu tượng. Dự án khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, quy mô 9.171 ha, dân số dự kiến 751.000 người, hướng tới tổ hợp thể thao - đô thị hiện đại đủ điều kiện đăng cai ASIAD, Olympic hay World Cup.

Điểm nhấn là Sân vận động Trống Đồng rộng 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi, đạt chuẩn FIFA, sở hữu mái che đóng mở tự động quy mô lớn hàng đầu thế giới.

Cùng ngày 19/12/2025, dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng được khởi công với quy mô nghiên cứu 11.000 ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở qua 19 xã, phường. Dự án gồm trục đại lộ dài khoảng 80 km hai bên bờ sông, 3.300 ha công viên cảnh quan - giải trí và khoảng 2.100 ha tái thiết đô thị, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng. Công trình được chia thành các dự án thành phần ở cả tả ngạn và hữu ngạn, mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô.

Từ bầu trời, mặt đất đến đường sắt và cảng biển, làn sóng đầu tư hạ tầng năm 2025 đang định hình một cấu trúc phát triển hoàn toàn mới. Đây không chỉ là câu chuyện về những con số kỷ lục, mà là bước đi chiến lược nhằm tạo nền tảng vật chất - công nghệ - logistics cho mục tiêu tăng trưởng hai con số và hiện thực hóa khát vọng 2030-2045.