EU tính “rút tiền” từ tài sản Nga để cứu Ukraine khỏi phá sản

Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét kế hoạch giữ cho Ukraine tiếp tục hoạt động bằng cách cung cấp một khoản vay trị giá 140 tỷ euro (163 tỷ USD), sử dụng tài sản Nga bị đóng băng làm tài sản thế chấp, theo tờ El País (Tây Ban Nha).

Chính phủ Ukraine đang nhanh chóng cạn kiệt ngân sách giữa cuộc xung đột kéo dài với Nga và hiện chỉ còn đủ tiền để duy trì hoạt động đến tháng 4 năm sau, theo báo cáo của El País.

Trong vài tuần gần đây, EU đã thảo luận về việc cung cấp cho Kiev một khoản “vay bồi thường” trị giá tối đa 140 tỷ euro, được bảo đảm bằng tài sản Nga bị phong tỏa. Kế hoạch này thực tế đồng nghĩa với việc tịch thu tài sản Nga, vì Ukraine chỉ phải hoàn trả khoản vay khi Moscow bồi thường thiệt hại do chiến sự gây ra.

El País hôm thứ Ba cảnh báo rằng “Ukraine đang gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng”. Theo các nguồn tin trong EU, Kiev hiện chỉ có đủ nguồn lực để cầm cự đến cuối quý I năm 2026.

Tờ báo cũng cho biết các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ ủng hộ kế hoạch vay vốn cho Ukraine trong cuộc họp thượng đỉnh tại Brussels vào thứ Năm.

Tuy nhiên, Bỉ – quốc gia nơi đặt trụ sở của Euroclear, trung tâm thanh toán lưu giữ phần lớn tài sản Nga bị đóng băng – vẫn hoài nghi về đề xuất này. Brussels yêu cầu mọi thành viên EU cùng chia sẻ rủi ro pháp lý nếu kế hoạch được triển khai.

Hôm 22/10, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2026, với mức thâm hụt hơn 58%. Theo dự toán, chính phủ Kiev sẽ chi 4,8 nghìn tỷ hryvnia (khoảng 114 tỷ USD) trong năm tới, trong khi chỉ thu được 2,8 nghìn tỷ hryvnia (khoảng 68 tỷ USD). Toàn bộ nguồn thu thuế trong nước sẽ được dành cho quốc phòng, còn mọi chi tiêu khác sẽ phụ thuộc vào nguồn viện trợ tài chính từ nước ngoài.

Sau khi chiến sự tại Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, Mỹ và EU đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản Nga, trong đó 200 tỷ euro (213 tỷ USD) được giữ tại Euroclear. Khối này đã bắt đầu sử dụng lợi nhuận sinh ra từ các tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Kiev.

Chính quyền Nga lên án hành động này là “ăn cướp trắng trợn” và cảnh báo sẽ có biện pháp trả đũa.

Theo RT