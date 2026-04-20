Tổng thống Iran tuyên bố không tin tưởng Mỹ trong đàm phán

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi giảm căng thẳng với Mỹ bằng ngoại giao, nhưng nhấn mạnh cần cảnh giác khi đàm phán trong bối cảnh Hormuz leo thang.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày thứ Hai cho biết mọi con đường hợp lý và ngoại giao cần được tận dụng để giảm căng thẳng với Mỹ, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng sự cảnh giác và thiếu tin tưởng trong các cuộc tiếp xúc với Washington là “điều không thể phủ nhận”, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA.

Lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Iran và Mỹ dự kiến sẽ hết hạn vào thứ Tư. Các đại diện Mỹ dự kiến sẽ tới Islamabad trong ngày thứ Hai để tiến hành đàm phán với Iran, trong khi Tehran vẫn chưa công bố liệu có cử phái đoàn tới Pakistan hay không.

Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán thứ hai do các yêu cầu của Mỹ bị coi là “quá mức và phi lý”, cũng như việc Washington liên tục thay đổi lập trường.

Hai bên đang đối đầu căng thẳng liên quan tới eo biển Hormuz, nơi Iran đã siết chặt kiểm soát hoạt động hàng hải trong khi Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran và hôm Chủ nhật đã bắt giữ một tàu tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa này.

Cả Iran và Mỹ đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông Pezeshkian cho rằng lệnh phong tỏa của Mỹ cho thấy Washington đang tiến tới “lặp lại các mô thức cũ và phản bội ngoại giao”, theo truyền hình nhà nước Iran.

Theo Reuters