Cầu thủ từng dính bê bối được dự World Cup, Liên đoàn Bóng đá Nhật hứng chỉ trích

Đội tuyển quốc gia Nhật Bản đang vướng vào làn sóng tranh cãi lớn trong thời gian chuẩn bị cho World Cup 2026 tại Mexico, sau khi truyền thông nước ngoài nhắc lại vụ bê bối liên quan đến tiền vệ 26 tuổi Kaishu Sano, hiện đang khoác áo Mainz 05 thi đấu trong giải Bundesliga (Đức).

Theo các thông tin được lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế, vụ việc xảy ra vào tháng 7/2024. Khi đó, Kaishu Sano cùng hai người bạn bị cáo buộc có hành vi tấn công tình dục một phụ nữ tại một khách sạn ở Tokyo.

Nạn nhân đã trình báo cảnh sát ngay sau vụ việc và cả ba người bị bắt giữ để điều tra. Theo các nguồn tin được báo chí Nhật Bản dẫn lại thời điểm đó, Sano thừa nhận có liên quan đến vụ việc trong quá trình thẩm vấn.

Tuy nhiên, sau đó các bên đã đạt được thỏa thuận hòa giải ngoài tòa án. Vụ việc không dẫn tới truy tố hình sự và Sano được trả tự do sau khoảng hai tuần bị tạm giữ.

Sau khi được trả tự do, Sano đã công khai xin lỗi nạn nhân cũng như người hâm mộ. "Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới nạn nhân vì đã gây ra những rắc rối nghiêm trọng", cầu thủ này phát biểu vào thời điểm đó.

Kaishu Sano trong áo CLB Mainz 05. Ảnh: Deutsche Welle.

Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản giữ im lặng

Điều khiến dư luận tranh cãi là việc Liên đoàn bóng đá Nhật Bản không đưa ra bất kỳ án kỷ luật đáng kể nào đối với cầu thủ này. Thay vào đó, Kaishu Sano vẫn được triệu tập vào danh sách đội tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2026.

Khi bị chất vấn, HLV trưởng Hajime Moriyasu cho biết quyết định gọi Sano trở lại đội tuyển quốc gia được đưa ra sau nhiều cuộc thảo luận nội bộ.

Tại một cuộc họp báo, ông Moriyasu tuyên bố: "Tôi đã quan sát cậu ấy từ lâu, và sau khi đích thân liên lạc với cậu ấy, tôi cảm thấy mạnh mẽ rằng Sano thực sự hối hận". Ông nói thêm: "Khi chúng ta coi mỗi thành viên trong đội như một phần của gia đình, tôi tự hỏi - với tư cách là một huấn luyện viên đối mặt với một cầu thủ - liệu chúng ta có nên đơn giản loại bỏ ai đó ra khỏi xã hội hoặc thế giới bóng đá vì đã phạm sai lầm hay không. Tôi quyết định rằng, với tư cách là một gia đình, sẽ tốt hơn nếu cho cậu ấy một con đường để thử lại”.

Trong khi đó, một số cư dân mạng phát hiện rằng trong một số bức ảnh tập thể do Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản công bố, hình ảnh của Sano dường như đã bị cắt bỏ hoặc không xuất hiện đầy đủ. Động thái này càng khiến dư luận đặt câu hỏi về cách xử lý của liên đoàn đối với vụ việc.

Truyền thông Mexico cũng lên tiếng

Sau khi đội tuyển Nhật Bản đặt chân đến Mexico chuẩn bị cho World Cup, một nhà báo Mexico đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội, nhắc lại vụ bê bối liên quan đến Sano.

Kaishu Sano (thứ 5, phải sang, hàng dưới) chính thức có tên trong đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Ảnh: JFA.

Người này đồng thời chia sẻ hình ảnh của cầu thủ và kêu gọi phụ nữ địa phương nâng cao cảnh giác. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận về việc liệu một cầu thủ từng dính bê bối nghiêm trọng như vậy có nên tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia hay không.

Vụ việc tiếp tục gây tranh cãi

Hiện phía Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản chưa đưa ra bình luận chính thức mới về làn sóng chỉ trích. Trong khi một bộ phận người hâm mộ cho rằng Sano đã không bị kết tội trước pháp luật nên không nên bị tước cơ hội thi đấu, những người khác lại cho rằng việc tiếp tục triệu tập cầu thủ này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của đội tuyển Nhật Bản tại World Cup.

Vụ việc đang trở thành một trong những chủ đề gây tranh luận nhiều nhất liên quan đến đội tuyển Nhật Bản trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Việc Sano xuất hiện trong danh sách dự World Cup 2026 đã khiến tranh cãi bùng phát trở lại. Mạng xã hội nước này nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến trái ngược.

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng đội tuyển quốc gia không chỉ đại diện cho chuyên môn bóng đá mà còn đại diện cho hình ảnh và giá trị của đất nước. Vì vậy, việc một cầu thủ từng vướng bê bối nghiêm trọng được trao cơ hội dự World Cup là điều khó chấp nhận.

Nhiều bình luận chỉ trích xuất hiện trên các diễn đàn thể thao và mạng xã hội Nhật Bản, cho rằng Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản đang gửi đi một thông điệp sai lệch khi tiếp tục trao cơ hội cho cầu thủ này.

Với nhiều người hâm mộ Nhật Bản, câu chuyện giờ đây không còn đơn thuần là bóng đá. Nó đã trở thành cuộc tranh luận lớn hơn về ranh giới giữa pháp luật, đạo đức và trách nhiệm của những người đại diện cho màu cờ sắc áo quốc gia.

Trong khi đó, những người ủng hộ Sano lại cho rằng cầu thủ này chưa từng bị kết tội trước tòa. Họ cho rằng việc tiếp tục loại bỏ anh khỏi đội tuyển dù không bị truy tố sẽ đi ngược lại các nguyên tắc pháp lý cơ bản.

Theo Sohusport