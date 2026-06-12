9 đại diện châu Á dự World Cup 2026 liệu sẽ tiến xa đến đâu?

Trong số 9 đội châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc được kỳ vọng nhất tiến xa tại World Cup 2026, còn các đội khác gặp nhiều thử thách.

Hàn Quốc ra quân thắng lợi nhờ rèn thể lực tốt

World Cup 2026 có tới 9 đội tuyển châu Á góp mặt. Trong ngày ra quân, đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đã tạo ấn tượng khi ngược dòng đánh bại tuyển Cộng hòa Séc với tỷ số 2-1 để giành chiến thắng đầu tiên cho bóng đá châu Á.

Theo giới chuyên môn, với thể thức World Cup mở rộng lên 48 đội, việc giành được 3 điểm ở trận mở màn có thể tạo lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Trang tin thể thao Trung Quốc Sinasport đăng bình luận cho rằng thành công của bóng đá Hàn Quốc đến từ tính kỷ luật và nền tảng thể lực vượt trội. Nhiều cầu thủ Hàn Quốc hiện sở hữu trình độ kỹ thuật cá nhân và khả năng vận hành chiến thuật tiệm cận nhóm đội tuyển châu Âu hạng hai.

Tác giả bài viết dẫn lại một số tranh cãi từng xuất hiện tại Chinese Super League, khi có một vị HLV người Hàn Quốc bị cầu thủ phản đối vì giáo án thể lực quá nặng. Tuy nhiên thực tế trận cầu sáng 12/6 cho thấy sự đúng đắn của quan điểm này: sự khác biệt về thể lực đã thể hiện rõ trong trận gặp CH Czech, khi đối thủ xuống sức từ khoảng phút 60-70, các cầu thủ Hàn Quốc vẫn duy trì cường độ thi đấu cao với thể lực sung mãn.

HLV Hajime Moriyasu tuyên bố mục tiêu của tuyển Nhật Bản giành ngôi vô địch bị xem là quá tham vọng. Ảnh: Sina.

Tuyển Nhật Bản được kỳ vọng nhất trong số các đội châu Á

Bài viết nhận định đội tuyển quốc gia Nhật Bản là đại diện châu Á có cơ hội tiến sâu nhất tại World Cup lần này.

Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu được đánh giá sở hữu lực lượng cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Tuy nhiên, việc nhà cầm quân này tuyên bố mục tiêu giành ngôi vô địch trước giải đấu bị xem là quá tham vọng.

Theo nhận định của tác giả, mục tiêu thực tế hơn với Nhật Bản là giành ngôi nhất bảng để tránh gặp các đối thủ mạnh ở vòng loại trực tiếp. Khả năng vô địch không cao, nhưng cơ hội lập thành tích tốt nhất lịch sử cho bóng đá Nhật Bản là hoàn toàn khả thi.

Các đội Uzbekistan, Jordan, Iraq đối mặt thử thách lớn

Các đội tuyển Uzbekistan, Jordan và Iraq bị đánh giá là có thực lực hạn chế hơn, nên nguy cơ dừng bước ngay từ vòng bảng khá cao.

Trong khi đó, đội tuyển Saudi Arabia từng gây địa chấn khi đánh bại tuyển Argentina tại World Cup 2022, nhưng giới quan sát cho rằng việc tái lập kỳ tích tương tự sẽ không dễ dàng.

Đối với đội tuyển Iran, những biến động ngoài sân cỏ được cho là ảnh hưởng không nhỏ tới cơ hội tiến sâu của đội bóng này.

Riêng đội tuyển Australia được dự đoán có khả năng vượt qua vòng bảng, song việc tiến xa hơn sẽ phụ thuộc nhiều vào đối thủ ở vòng knock-out.

Theo Sinasport