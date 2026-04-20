Khoảnh khắc Mỹ nổ súng vào tàu mang cờ Iran

Tàu chiến Mỹ nổ súng vô hiệu hóa tàu hàng Iran trước khi Thủy quân lục chiến lên kiểm soát tại eo Hormuz, làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một tàu chiến Mỹ đã vô hiệu hóa động cơ của một tàu hàng treo cờ Iran trước khi lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tiến hành lên tàu kiểm soát.

CENTCOM đã công bố đoạn video cho thấy một trong các tàu chiến của họ nổ súng vào một tàu hàng mang cờ Iran, con tàu sau đó bị Thủy quân lục chiến Mỹ bắt giữ.

Theo CENTCOM, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Spruance đã chặn tàu M/V Touska tại Vịnh Oman khi con tàu này cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt và tiến tới cảng Bandar Abbas của Iran thông qua eo biển Hormuz.

“Sau khi thủy thủ đoàn tàu Touska không tuân thủ nhiều lần cảnh báo trong suốt sáu giờ, tàu Spruance đã yêu cầu con tàu sơ tán khỏi phòng máy. Sau đó, Spruance đã vô hiệu hóa hệ thống đẩy của Touska bằng cách bắn nhiều loạt đạn từ pháo Mk 45 cỡ 5 inch vào phòng máy,” CENTCOM cho biết, đồng thời nói thêm rằng một đội thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 sau đó đã lên tàu.

Các quan chức Iran đã lên án lệnh phong tỏa là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, cho rằng nó vi phạm các điều khoản của lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, dự kiến hết hạn vào thứ Tư.

Quân đội Iran tuyên bố sẽ trả đũa việc con tàu bị bắt giữ.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran sau đó đưa tin quân đội nước này đã phóng một máy bay không người lái nhằm vào các tàu của Mỹ. Phía Mỹ chưa xác nhận liệu có tàu nào của họ bị tấn công hay không.

