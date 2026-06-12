World Cup 2026 thưởng kỷ lục: Đội vô địch nhận hơn 53 triệu USD

World Cup 2026 đánh dấu bước tiến lớn về tiền thưởng, với đội vô địch nhận hơn 53 triệu USD, phản ánh sức hút và giá trị thương mại ngày càng tăng.

Kỳ World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai không chỉ là giải đấu có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tham dự, mà còn lập kỷ lục về tiền thưởng.

Kể từ kỳ World Cup đầu tiên tại Uruguay năm 1930, đây sẽ là kỳ World Cup thứ 23. Cùng với sự phát triển của kinh tế toàn cầu và giá trị thương mại ngày càng tăng của bóng đá, quỹ tiền thưởng World Cup cũng liên tục được nâng lên.

Ban đầu, tổng quỹ tiền thưởng của World Cup 2026 được FIFA công bố ở mức 727 triệu USD (khoảng 18.900 tỷ đồng). Tuy nhiên, chỉ 44 ngày trước lễ khai mạc, FIFA quyết định tăng thêm 15%, đưa tổng số tiền thưởng được phân bổ lên 871 triệu USD (khoảng 22.600 tỷ đồng) - mức cao nhất trong lịch sử giải đấu.

Tăng mạnh số tiền hỗ trợ các đội tuyển

Theo phương án mới, khoản tiền hỗ trợ cho các đội tuyển tham dự World Cup được nâng từ 1,5 triệu USD lên 2,5 triệu USD mỗi đội. Tiền thưởng dành cho các đội vượt qua vòng bảng cũng tăng từ 9 triệu USD lên 10 triệu USD.

Ngoài ra, FIFA còn dành hơn 16 triệu USD để hỗ trợ chi phí hoạt động của các đoàn thể thao và mở rộng số lượng vé được phân bổ cho các đội tuyển tham dự. Phần doanh thu còn lại sẽ tiếp tục được tái đầu tư vào các chương trình phát triển bóng đá trên toàn thế giới thông qua 211 liên đoàn thành viên của FIFA.

World Cup hiện đã trở thành mỏ vàng của bóng đá thế giới. Ảnh: Getty.

Nhà vô địch nhận hơn 53 triệu USD

Theo cơ cấu phân bổ mới, đội tuyển đăng quang World Cup 2026 sẽ nhận được 53,5 triệu USD (khoảng 1.390 tỷ đồng) tiền thưởng.

Đội á quân nhận 36,5 triệu USD, trong khi đội hạng ba và hạng tư lần lượt nhận 32,5 triệu USD và 30,5 triệu USD.

So với World Cup 2022 tại Qatar, mức thưởng đã tăng đáng kể. Khi đó, nhà vô địch Argentina được nhận 42 triệu USD. Như vậy, đội vô địch World Cup 2026 sẽ được thưởng nhiều hơn tới 11,5 triệu USD.

Đội á quân năm 2022 là Pháp nhận 30 triệu USD, thấp hơn 6,5 triệu USD so với mức thưởng của á quân World Cup 2026.

Tiền thưởng cho từng vị trí còn lại cũng đều tăng: Top 5-8 (lọt vào tứ kết): 22,5 triệu USD/đội; top 9-16 (lọt vào vòng 1/8): 18,5 triệu USD/đội; các đội xếp từ hạng 17 đến 32: 14,5 triệu USD/đội; các đội xếp từ hạng 33 đến 48: 12,5 triệu USD/đội.

Ngoài ra, mỗi đội tuyển được góp mặt ở vòng chung kết còn được nhận thêm 2,5 triệu USD tiền hỗ trợ chuẩn bị. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả đội xếp cuối cùng tại World Cup 2026 vẫn có thể thu về ít nhất 15 triệu USD (12,5 triệu USD tiền thưởng cộng 2,5 triệu USD hỗ trợ chuẩn bị), tương đương gần 390 tỷ đồng.

World Cup ngày càng là "mỏ vàng" của bóng đá thế giới

Việc FIFA liên tục tăng tiền thưởng phản ánh sức hút thương mại ngày càng lớn của World Cup. Giải đấu không chỉ là sân khấu của những ngôi sao hàng đầu thế giới mà còn là cỗ máy tạo doanh thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình, tài trợ và quảng cáo.

Chính những câu chuyện về chiến thắng, nước mắt, bất ngờ và các kỳ tích thể thao đã giúp World Cup trở thành sự kiện thể thao hấp dẫn nhất hành tinh, đồng thời lý giải vì sao quỹ tiền thưởng của giải đấu ngày càng phình to qua từng kỳ tổ chức.

Theo Sinasport