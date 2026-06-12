Chủ tịch TV4 Lê Cao Quyền bị bắt, doanh nghiệp nói gì?

Ông Lê Cao Quyền, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Điện 4, cùng Tổng giám đốc và 2 người khác vừa bị khởi tố.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (mã chứng khoán: TV4) vừa công bố thông tin bất thường về việc một số lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp bị cơ quan điều tra áp dụng biện pháp tố tụng.

Theo thông báo của doanh nghiệp, ngày 11/6/2026, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Cao Quyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị TV4; ông Trần Cao Hỷ - Tổng giám đốc TV4; ông Nguyễn Như Đông - Phó tổng giám đốc TV4. Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp tạm giam đối với bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng công ty TV4.

Ông Lê Cao Quyền. Ảnh: PECC4.

TV4 cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hiện vẫn được duy trì theo quy định. Công ty đang thực hiện các thủ tục cần thiết để kiện toàn công tác quản trị, điều hành nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và bảo vệ quyền lợi của cổ đông cũng như các bên liên quan.

Doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật và các quy định của thị trường chứng khoán.

Trước đó, hàng loạt lãnh đạo các công ty điện lực như PC1, TV1, TV2, TV3 đã bị khởi tố. Các sai phạm có liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Tại Tập đoàn PC1 cũng công bố thông tin về việc Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn cùng 6 nhân sự quản lý khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố với cáo buộc Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi 4 người bị tạm giam, HĐQT của PC1 chỉ còn một nhân sự.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã chứng khoán TV2), ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT, bị khởi tố. Ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, cũng bị bắt để làm rõ các sai phạm.

Tại TV3, ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Lạc Thái Phước, Tổng giám đốc cùng ông Phạm Hoàng Vinh, kế toán trưởng, cũng bị tạm giam.