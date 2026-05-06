Chủ tịch TP Đà Nẵng chỉ ra yếu tố quyết định thành bại của trung tâm tài chính

2 trụ cột tạo niềm tin của nhà đầu tư

Tại buổi làm việc với Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng (VIFC-DN) ngày 6/5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng yếu tố quyết định thành bại của một trung tâm tài chính là niềm tin của nhà đầu tư, được xây dựng trên hai trụ cột: khung pháp lý minh bạch và năng lực thực thi hiệu quả.

Vì vậy, VIFC-DN cần sớm xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, rõ thời hạn. Đồng thời, trung tâm phải tập trung giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển mạnh sang tư duy “hành động cụ thể”, nhất là trong xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách.

“Các kiến nghị cần đi thẳng vào nội dung xin ý kiến, khẩn trương tổng hợp vướng mắc từ thực tiễn để đề xuất sửa đổi”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng cho rằng Trung tâm Tài chính quốc tế cần xây dựng thông điệp, khẩu hiệu (slogan) đủ rõ ràng làm phương châm hoạt động, dựa trên khung pháp lý và năng lực thực thi, qua đó tạo dựng niềm tin và thu hút dòng vốn quốc tế.

Khẳng định vai trò đồng hành của địa phương, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cam kết hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, làm việc với các bộ, ngành Trung ương nhằm tạo cơ chế vượt trội cho VIFC-DN. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh dòng vốn tài chính có xu hướng dịch chuyển về Đông Nam Á, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển trung tâm tài chính mang tầm khu vực.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực VIFC-DN cho biết, đến nay trung tâm có 12 thành viên chính thức; đã trao giấy chấp thuận quan tâm cho 11 nhà đầu tư và ghi nhận hơn 85 nhà đầu tư trong và ngoài nước bày tỏ mong muốn tham gia.

Trụ sở cơ quan điều hành VIFC-DN

VIFC-DN đang xây dựng bộ tiêu chí nhà đầu tư chiến lược, xúc tiến kết nối với các tổ chức, quỹ đầu tư quốc tế; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện đề án vị trí việc làm, cơ chế tiền lương và đãi ngộ đặc thù theo cơ chế thị trường.

Tuy nhiên, theo ông Đức, quá trình vận hành vẫn gặp nhiều điểm nghẽn do khung thể chế, pháp lý chậm hoàn thiện; thiếu nhân lực chất lượng cao; bộ máy chưa được giao đủ biên chế tương xứng với khối lượng công việc chuyên sâu. Việc thu hút đầu tư mới dừng ở mức quan tâm, chưa chuyển hóa thành hiện diện thực chất do vướng thủ tục pháp lý.

Trên cơ sở đó, VIFC-DN kiến nghị Trung ương cho phép thí điểm các cơ chế đột phá mang tính cạnh tranh quốc tế, áp dụng có kiểm soát các mô hình tài chính mới như token hóa tài sản, chứng khoán hóa dòng tiền, thị trường tài sản số và thị trường carbon. Ở cấp thành phố, trung tâm đề xuất sớm phê duyệt vị trí việc làm, giao biên chế và hoàn thiện cơ chế tài chính để chuẩn bị đón các nhà đầu tư chiến lược.