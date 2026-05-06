Hơn 1,4 triệu biển số xe sắp lên sàn đấu giá, xuất hiện loạt biển siêu đẹp

Sau 9 phiên đấu giá thu gần 14.000 tỷ đồng cho ngân sách, Cục Cảnh sát giao thông chuẩn bị đưa hơn 1,4 triệu biển số ô tô, xe máy lên sàn đấu giá phiên thứ 10, trong đó xuất hiện hàng loạt biển ngũ quý, sảnh tiến được giới chơi số săn đón.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công ty VPA, đơn vị tổ chức đấu giá biển số xe vừa có kế hoạch tổ chức phiên đấu giá biển số xe thứ 10.

Trong phiên đấu giá này, hơn 1,4 triệu biển số dành cho ô tô, xe máy sẽ được niêm yết để người dân lựa chọn.

Phiên 10 diễn ra từ 11/5 với hàng loạt biển số siêu đẹp dành cho xe ô tô như: 15B-555.55, 15AC-555.55, 19B-567.89, 19AB-999.99, 30D-555.55, 29AB-999.99, 30D-567.89.

Nhiều biển số đẹp cho xe máy cũng được niêm yết gồm: 29AH-567.89, 30D-666.66, 29AH-888.88, 30D-777.77, 29AH-999.99, 36B-567.89, 69AB-888.88, 79A-999.99, 99AB-888.88, 99B-666.66, 99AB-999.99…

Từ phiên đấu giá thứ 10, Cục Cảnh sát giao thông sẽ cấp quyết định xác nhận biển số trong ngày với biển số chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá; trường hợp từ hai người trở lên thì thời gian cấp là 3 ngày (rút ngắn so với Nghị định 156).

Theo quy định, giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng và 5 triệu đồng với biển số mô tô, xe gắn máy.

Tính đến nay, Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp Công ty VPA tổ chức thành công 9 phiên đấu giá, với khoảng 14 triệu biển số xe được niêm yết.

Trong đó trên 250.000 biển số xe đã được lựa chọn đấu giá và trên 600.000 lượt khách hàng đăng ký tham gia.

Tổng số tiền trúng đấu giá đạt gần 14.000 tỷ đồng, Số tiền người trúng đấu giá đã nộp vào tài khoản chuyên thu để nộp ngân sách nhà nước.