Phó thủ tướng yêu cầu mở “chiến dịch ngày đêm” hoàn thành xác thực 38 triệu thửa đất

Phó thủ tướng yêu cầu mở "chiến dịch ngày đêm" để hoàn thành việc rà soát, bổ sung thông tin, đối khớp và xác thực khoảng trên 38 triệu thửa đất thuộc nhóm 2 trước cuối tháng 6/2026.

Cuối năm 2026 phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày 6/5, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Sau khi nghe các bộ, địa phương báo cáo, kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh dù các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng nhưng tiến độ triển khai Chỉ thị 05 vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Yêu cầu "không lùi thời gian triển khai", Phó thủ tướng khẳng định từ nay đến cuối năm 2026 phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng tinh thần Chỉ thị.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) rà soát toàn bộ 19 nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị, xây dựng bảng tiến độ cụ thể, cập nhật hằng tháng và phân loại rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh về yêu cầu phải "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm", các nhiệm vụ phải được lượng hóa cụ thể theo từng giai đoạn thay vì chỉ báo cáo theo kiểu "đã, đang và sẽ làm".

Đối với nhiệm vụ làm sạch dữ liệu, Phó thủ tướng yêu cầu mở "chiến dịch ngày đêm" để hoàn thành việc rà soát, bổ sung thông tin, đối khớp và xác thực khoảng trên 38 triệu thửa đất thuộc nhóm 2 (nhóm đất cần phải cập nhật hồ sơ địa chính, dữ liệu đầy đủ) trước cuối tháng 6/2026.

Đối với khoảng 43 triệu thửa đất thuộc nhóm 3 (dữ liệu cần tạo lập mới, dự kiến phải đo đạc lập bản đồ địa chính) cần đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng dữ liệu mới, Phó thủ tướng yêu cầu phấn đấu cơ bản hoàn thành trong quý III/2026 và kiểm điểm, đánh giá lại trong quý IV/2026.

Bộ NN&MT phải xây dựng tiến độ theo từng nhóm địa phương, trong đó xác định rõ những địa phương làm tốt, những địa phương còn "trắng" dữ liệu và những nơi còn nhiều khó khăn để có giải pháp xử lý phù hợp.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu, Bộ NN&MT phải xây dựng tiến độ theo từng nhóm địa phương. Ảnh: Quỳnh An.

Liên quan đến vấn đề kỹ thuật, phần mềm và an toàn dữ liệu, Phó thủ tướng đề nghị Bộ NN&MT, Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm dữ liệu đất đai được kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đáp ứng yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin. Các doanh nghiệp công nghệ tham gia triển khai phải tuân thủ thống nhất các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và tích hợp dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

Phó thủ tướng nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng mỗi địa phương triển khai một phần mềm, một chuẩn dữ liệu riêng dẫn đến không liên thông, gây lãng phí và khó khăn trong vận hành sau này. Những địa phương đã có cơ sở dữ liệu đủ điều kiện phải đưa ngay vào khai thác, phục vụ công tác quản lý Nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.

Tránh tình trạng người dân phải cung cấp lại giấy tờ có trên hệ thống dữ liệu

Về cải cách hành chính liên quan đến nội dung này, Phó thủ tướng yêu cầu các dữ liệu đất đai đã số hóa phải được đưa vào sử dụng thực chất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu cuối cùng không chỉ là hoàn thành cơ sở dữ liệu mà phải khai thác hiệu quả, tránh tình trạng người dân phải cung cấp đi cung cấp lại nhiều loại giấy tờ dù dữ liệu đã có trên hệ thống.

Phó thủ tướng cho biết đã nhận được phản ánh về việc dữ liệu giữa các lĩnh vực như công chứng, đất đai, thuế chưa được tích hợp đồng bộ, khiến người dân vẫn phải mang theo nhiều bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp tục rà soát, lượng hóa rõ kết quả cắt giảm thủ tục hành chính và thành phần hồ sơ để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Phó thủ tướng yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong 2026. Ảnh: VGP.

Đối với các địa phương, Phó thủ tướng đánh giá Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đã nỗ lực, triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phát động chiến dịch truyền thông rộng khắp, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Phó Thủ tướng giao Bộ NN&MT chủ trì cập nhật tình hình triển khai, báo cáo tiến độ với Phó Thủ tướng định kỳ 2 tuần/lần; đồng thời xác định từ nay đến hết tháng 6/2026 là giai đoạn cao điểm để tăng tốc thực hiện Chỉ thị 05.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tối đa nguồn lực, quyết tâm không để chậm tiến độ, bảo đảm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.