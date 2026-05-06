Ford ra mắt Ranger và Everest mới, đưa động cơ V6 trở lại Việt Nam

Ford Việt Nam ra mắt loạt phiên bản mới của Ranger và Everest, đáng chú ý với sự xuất hiện của động cơ V6 trên Ranger và lần đầu Everest có tùy chọn máy xăng EcoBoost.

Sáng 6/5, Ford giới thiệu loạt nâng cấp mới cho Ranger và Everest tại thị trường Việt Nam. Trong đó, Ranger có thêm hai phiên bản V6, còn Everest lần đầu được bổ sung bản máy xăng EcoBoost.

Ford Ranger có thêm động cơ V6 3.0

Với Ranger, điểm mới lớn nhất là sự bổ sung 2 phiên bản động cơ V6 cho Wildtrak và Raptor. Đây cũng là lần đầu Ranger chính hãng tại Việt Nam có tùy chọn động cơ V6.

Ngoài động cơ mới, Ranger Raptor V6 gần như không thay đổi về ngoại hình so với phiên bản Raptor trước đó. Ảnh: Ford.

Cụ thể, Ranger Wildtrak V6 sử dụng động cơ diesel 3.0 lít V6, cho công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Cấu hình này phù hợp với nhóm khách hàng cần một mẫu bán tải mạnh hơn các bản diesel 2.0 lít hiện hành.

Ở nhóm hiệu năng cao, Ranger Raptor V6 đi kèm động cơ xăng 3.0 lít EcoBoost, cho công suất 397 mã lực và mô-men xoắn 583 Nm. Xe dùng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hướng đến người dùng muốn một mẫu bán tải mạnh, có thể sử dụng hàng ngày nhưng vẫn đủ khả năng đi off-road.

Ranger Raptor được bổ sung nhiều trang bị hiệu năng như giảm xóc Fox, 7 chế độ lái, chế độ Baja, Trail Control, hệ thống ống xả chủ động 4 chế độ, màn hình kỹ thuật số 12,4 inch, camera 360 độ và âm thanh B&O 10 loa.

Ranger Raptor V6 được trang bị hệ thống ống xả kép, như một đặc điểm nhận diện của phiên bản hiệu suất cao này. Ảnh: Ford.

Với Ranger Wildtrak, Ford bổ sung các công nghệ hỗ trợ sử dụng hằng ngày như màn hình trung tâm 12 inch, camera 360 độ, kết nối ứng dụng Ford, khởi động xe từ xa và các tính năng an toàn nâng cao. Toàn bộ dải Ranger mới có tối thiểu 6 túi khí.

Ford chưa công bố giá bán của Ranger V6 tại Việt Nam. Tuy nhiên, Wildtrak V6 nhiều khả năng sẽ cao hơn Ranger Wildtrak hiện hành, đang ở mức khoảng 987 triệu đồng. Tương tự, Ranger Raptor V6 cũng được dự đoán đắt hơn bản Raptor hiện tại, vốn có giá khoảng 1,3 tỷ đồng.

Sau khi ra mắt, Ranger Wildtrak V6 sẽ giúp Ford tăng sức cạnh tranh ở nhóm phiên bản cao cấp, nơi có Toyota Hilux Trailhunter (903 triệu đồng), Mitsubishi Triton Athlete (924 triệu đồng) và Isuzu D-Max Type Z (880 triệu đồng).

Ford Ranger Wildtrak V6 thể hiện khả năng vận hành trên địa hình khó trong buổi lái thử. Ảnh: Ford.

Riêng Ranger Raptor V6 gần như không có đối thủ trực tiếp, khi mức giá dự kiến sẽ vượt bản hiện hành khoảng 1,3 tỷ đồng và chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng thích trải nghiệm hiệu năng cao, off-road và khác biệt hơn so với bán tải phổ thông.

Ford Everest bổ sung máy xăng EcoBoost

Ở nhóm SUV 7 chỗ, Ford Everest được bổ sung phiên bản Platinum+ 2.3 EcoBoost 4x4. Đây là lần đầu Everest tại Việt Nam có tùy chọn động cơ xăng, bên cạnh các cấu hình diesel 2.0 lít trước đây.

Everest Platinum+ là phiên bản cao cấp mới, lần đầu có tùy chọn động cơ xăng EcoBoost tại Việt Nam. Ảnh: Ford.

Dải sản phẩm Everest mới gồm Active 2.0 4x2, Sport 2.0 4x2, Platinum 2.0 4x2, Platinum 2.0 4x4 và Platinum+ 2.3 EcoBoost 4x4. Trong đó, Platinum+ là phiên bản cao cấp mới, dùng động cơ xăng tăng áp 2.3 lít, cho công suất 300 mã lực và mô-men xoắn 446 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Everest mới được bổ sung các trang bị như màn hình trung tâm 12 inch, SYNC 4A, điều hòa tự động 2 vùng, camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh, âm thanh B&O 12 loa, ghế da chỉnh điện có nhớ vị trí, sưởi và thông hơi, hàng ghế thứ ba gập điện.

Xe cũng có gói hỗ trợ lái Co-Pilot 360 với phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, đèn pha tự động và hệ thống cảm biến toàn diện.

Everest Platinum+ tiếp tục sử dụng khung gầm rời, hướng đến nhóm khách hàng cần SUV 7 chỗ đa dụng và vận hành mạnh mẽ. Ảnh: Ford.

Tất cả phiên bản Everest mới đều dùng hộp số tự động 10 cấp. Các bản diesel vẫn được duy trì song song với bản xăng EcoBoost, giúp khách hàng có thêm lựa chọn giữa khả năng tiết kiệm nhiên liệu và trải nghiệm vận hành êm ái hơn.

Giá bán của Everest Platinum+ 2.3 chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, mức giá dự kiến sẽ cao hơn Everest Platinum hiện hành, đang ở mức khoảng 1,5 tỷ đồng.

Khi bán ra, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với Isuzu mu-X Premium (1,27 tỷ đồng), Toyota Fortuner Legender 2.8 (1,35 tỷ đồng), Mitsubishi Pajero Sport (1,37 tỷ đồng), Kia Sorento 2.2D Signature (1,42 tỷ đồng), Hyundai Palisade (1,43 tỷ đồng) và Skoda Kodiaq Sportline (1,48 tỷ đồng).

Khoang lái Everest trang bị màn hình trung tâm 12 inch, hệ điều hành SYNC 4A và nhiều công nghệ hỗ trợ lái. Ảnh: Ford.

Nhìn chung, dải sản phẩm lần này tập trung vào vận hành, trong bối cảnh nhiều hãng đang thu nhỏ động cơ để tối ưu chi phí sử dụng. Ranger V6 cũng đánh dấu sự trở lại hiếm hoi của động cơ V6 trên xe Ford tại Việt Nam, sau Escape 3.0 V6 từng bán từ đầu những năm 2000.