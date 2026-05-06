Thủ tướng yêu cầu tổ chức khám sức khỏe hoặc sàng lọc miễn phí hằng năm cho người dân

Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí hằng năm, đồng thời giao rõ trách nhiệm cho các bộ, ngành và địa phương trong bảo đảm nguồn lực, nhân lực và hạ tầng dữ liệu.

Theo Chỉ thị về triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành hôm nay, 6/5, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời được lập và quản lý sổ sức khỏe điện tử để theo dõi liên tục, suốt đời.

Phân công rõ trách nhiệm từng bộ, ngành

Tại Chỉ thị, Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì toàn diện về chuyên môn. Bộ có trách nhiệm ban hành hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc phù hợp với từng nhóm đối tượng; quy định danh mục kỹ thuật, tiêu chí đánh giá sức khỏe; đồng thời hướng dẫn lập, quản lý và khai thác sổ sức khỏe điện tử.

Bộ Y tế cũng được giao xây dựng, chuẩn hóa hệ thống dữ liệu sức khỏe, bảo đảm kết nối, liên thông giữa các cơ sở khám chữa bệnh và với các hệ thống dữ liệu quốc gia.

Việc tích hợp dữ liệu lên nền tảng số, trong đó có ứng dụng VNeID, phải được triển khai đồng bộ, bảo đảm thuận tiện cho người dân và cơ quan quản lý.

Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai hoạt động khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Đồng thời, bộ này nghiên cứu, đề xuất cơ chế tài chính phù hợp, bảo đảm tính khả thi và bền vững của chính sách.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn lực đầu tư phát triển, đặc biệt là cho hệ thống y tế cơ sở và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý sức khỏe toàn dân.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao phối hợp với Bộ Y tế trong việc chia sẻ, kết nối dữ liệu khám chữa bệnh, đồng thời nghiên cứu cơ chế thanh toán, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe định kỳ phù hợp với hệ thống bảo hiểm y tế.

Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm bảo đảm hạ tầng số, an toàn thông tin và hướng dẫn triển khai các nền tảng công nghệ phục vụ quản lý dữ liệu sức khỏe. Đồng thời, bộ này phối hợp đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu và chủ động tham gia khám sức khỏe định kỳ.

Địa phương tổ chức thực hiện, củng cố y tế cơ sở

Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế. Người đứng đầu chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện.

Các địa phương phải rà soát, củng cố hệ thống y tế cơ sở, bao gồm trạm y tế xã, trung tâm y tế, bảo đảm đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế để đáp ứng nhu cầu khám sức khỏe diện rộng.

Song song với đó, cần tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế tuyến cơ sở, đặc biệt trong lĩnh vực sàng lọc, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm và quản lý sức khỏe cộng đồng.

Chỉ thị cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. Việc thay đổi thói quen từ “có bệnh mới đi khám” sang chủ động kiểm tra sức khỏe được xác định là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của chính sách.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai, bảo đảm không gián đoạn và bao phủ toàn dân.

Chỉ thị đặt ra yêu cầu hoàn thành sớm các hướng dẫn chuyên môn, tiêu chuẩn dữ liệu và giải pháp kỹ thuật để triển khai đồng bộ trên toàn quốc trong năm 2026. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu sức khỏe cá nhân được xem là nền tảng để quản lý sức khỏe toàn dân một cách khoa học, hiện đại.

Với cách tiếp cận phân công rõ trách nhiệm, gắn trách nhiệm người đứng đầu và yêu cầu tiến độ cụ thể, Chỉ thị của Thủ tướng được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến thực chất trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, từ bị động sang chủ động, từ điều trị sang dự phòng.