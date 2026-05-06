Đà Nẵng sắp tổ chức phiên chợ thương mại điện tử kết nối sản phẩm truyền thống

Phiên chợ sẽ được tổ chức từ 3/7 - 5/7, tại Quảng trường Sông Hoài (số 1 đường Cao Hồng Lãnh, phường Hội An) với quy mô khoảng 80 gian hàng.

Phiên chợ thương mại điện tử kết nối sản phẩm truyền thống của vùng miền - Đà Nẵng 2026 do Bộ Công Thương và UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo; Sở Công Thương tổ chức thực hiện với sự phối hợp của UBND phường Hội An và các sở, ban, ngành, địa phương.

Phiên chợ là dịp quảng bá, giới thiệu đến người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp về thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp Lễ hội pháo hoa quốc tế; đồng thời phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước trong chuỗi sự kiện thu hút du lịch của thành phố Đà Nẵng, góp phần tạo không khí sôi động, thúc đẩy tăng trưởng thương mại, dịch vụ của thành phố.

Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ, giải pháp mới, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng hiệu quả livestream trong quảng bá sản phẩm; kết nối cung - cầu giữa các địa phương, góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc trưng... và gắn hoạt động xúc tiến thương mại với chuyển đổi số và phát triển kinh tế số tại Đà Nẵng.

Phiên chợ dự kiến có quy mô khoảng 80 gian hàng, gồm: gian hàng chung sự kiện; không gian trải nghiệm chuyển đổi số, thanh toán không tiền mặt, AI; khu sản phẩm OCOP đặc trưng, ẩm thực Đà Nẵng và các tỉnh, thành. Các gian hàng hoạt động từ 9h00 đến 22h00 hằng ngày.

Trong khuôn khổ phiên chợ còn có các hoạt động khảo sát và tư vấn tình hình kinh doanh cho các tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ và tuyến phố khu vực phường Hội An và các khu vực lân cận; workshop tập huấn kỹ năng livestream bán hàng; các phiên livestream quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng và các tỉnh, thành trên nền tảng TikTok; các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm gian hàng.