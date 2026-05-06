Bé 2 tuổi bị bạo hành gây phẫn nộ dư luận, Bộ Y tế vào cuộc

Ngay sau phản ánh của báo chí về vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành nghiêm trọng, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế TP.HCM phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương bảo vệ, hỗ trợ và xử lý vụ việc theo quy định.

Theo công văn do Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Nga ký, Bộ Y tế yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp bảo vệ trẻ em, đảm bảo cháu bé được cứu chữa kịp thời, phục hồi sức khỏe và giảm thiểu tối đa các tổn hại. Đồng thời, các đơn vị liên quan phải báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Cục Bà mẹ và Trẻ em theo quy định.

Đây là vụ việc có dấu hiệu bạo lực, xâm hại trẻ em đặc biệt nghiêm trọng, cần được xử lý khẩn trương, đúng quy định để bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ em, đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận thông tin và lập tức kết nối với Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương xác minh, triển khai các biện pháp can thiệp theo Nghị định 56/2017/NĐ-CP.

Vụ việc gây rúng động dư luận khi một bé trai 2 tuổi được phát hiện trong tình trạng nguy kịch tại nhà trọ ở xã Hòa Hiệp. Trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách sâu, có biểu hiện lơ mơ, phản ứng chậm. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại địa phương trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị chuyên sâu.

Theo các bác sĩ, bé bị đa chấn thương nghiêm trọng gồm dập gan, dập lách, đứt tụy, tổn thương thận cấp. Ngoài ra còn có dấu hiệu gãy xương cũ, thiếu máu mạn và rối loạn đông máu. Dù đã qua cơn nguy kịch, tình trạng sức khỏe của cháu vẫn rất nặng.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993), mẹ ruột cháu bé, cùng nhân tình là Danh Chơn (SN 1996, cùng ngụ xã Hòa Hiệp) có liên quan trực tiếp đến hành vi bạo hành.

Chơn (bên trái) và hình ảnh cháu bé bị bạo hành (phải)

Tại cơ quan công an, Chơn khai từng dùng gậy đánh vào chân cháu bé vì “quấy khóc, không chịu ăn”, còn các vết thương nặng chủ yếu do Trúc gây ra trước đó.

Đáng chú ý, dù phát hiện con bị chảy máu nhiều ở đầu sau khi bị đánh, cả hai không đưa đi cấp cứu ngay với lý do “không có tiền”, mà chậm trễ đi vay mượn. Sự việc chỉ bị phát hiện khi người dân thấy dấu hiệu bất thường và trình báo chính quyền.

Hiện Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp hai đối tượng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục giám định thương tích và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

