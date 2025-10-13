Tổng bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Chính phủ
Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, đồng thời tham quan triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
Thủ tướng: Khoa học công nghệ là con đường ngắn nhất để Việt Nam phát triển
Phát biểu thảo luận tại tổ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần đổi mới, đột phá mạnh mẽ hơn, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường ngắn nhất để phát triển.
Ông Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La
Ông Hoàng Văn Nghiệm (Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn) được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030.
Thái Nguyên mở chiến dịch tiêm phòng uốn ván miễn phí, bảo vệ người dân sau bão lũ
Trước nguy cơ bệnh uốn ván bùng phát sau mưa bão, hàng loạt cơ sở y tế tại Thái Nguyên đã tổ chức tiêm miễn phí huyết thanh và vắc xin SAT cho người dân trên địa bàn, nhằm tạo lá chắn bảo vệ sức khỏe, ngăn chặn dịch bệnh.
2 lần đốt rác trên sân thượng gây cháy sang nhà hàng xóm, người đàn ông bị bắt
Hoàng Công Sơn 2 lần đốt rác trên sân thượng khiến lửa bùng phát, cháy lan sang nhà hàng xóm.
Đảng bộ Chính phủ tổng kết nhiệm kỳ, xác định mục tiêu phát triển mới
Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 bước vào phiên làm việc chính thức, tập trung tổng kết nhiệm kỳ 2020–2025, thảo luận phương hướng nhiệm kỳ mới và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV...
Thủ tướng: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu, công nghệ, giám sát sàn giao dịch bất động sản minh bạch
Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện công nghệ, dữ liệu và quy định để tăng minh bạch thị trường, đồng thời nghiên cứu lập trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý.
Vụ hỏa hoạn làm 5 người tử vong ở Hà Nội: Thời điểm cháy các nạn nhân đang ngủ say
Theo cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng, thời điểm các nạn nhân đang ngủ say. Trong khi đó, ngôi nhà không có hệ thống báo cháy tự động nên không phát hiện kịp thời để thoát nạn...
Tới vùng ngập lụt, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu gì?
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra thực tế vùng ngập lụt tại xã Đa Phúc và Trung Giã, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, đặc biệt ưu tiên các đối tượng yếu thế.
Đề xuất sáp nhập Bệnh viện E vào Bệnh viện Bạch Mai
Theo đề xuất sắp xếp của Bộ Y tế, Bệnh viện E sẽ trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, hình thành mô hình chuỗi bệnh viện nhằm chia sẻ nguồn lực, nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng khả năng phục vụ người bệnh.
Thủ tướng: Giá nhà tại đô thị vượt khả năng chi trả của người dân, thông tin nhiễu loạn
Tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng cho rằng giá nhà ở tại đô thị vượt quá khả năng chi trả của đa số người dân, xuất hiện tình trạng đẩy giá, tạo giá ảo...
Cháy nhà ở Hà Nội, 5 người tử vong
Ngôi nhà bốn tầng nằm sâu trong ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội bốc cháy lúc rạng sáng khiến cả gia đình 5 người tử vong.
Thủ tướng: Kinh tế tư nhân cần “3 tiên phong, 2 lớn mạnh”
Tại chương trình Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất, Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện "3 tiên phong, 2 lớn mạnh và một mục tiêu xuyên suốt".
Tổng bí thư Tô Lâm hội kiến lãnh đạo Trung Quốc và Nga tại Bình Nhưỡng
Tổng bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo Trung Quốc và Nga tại Bình Nhưỡng, thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường tin cậy chính trị và triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao.
Đến khi nào nhà hàng xây dựng trái phép ở phường Ngũ Hành Sơn mới được xử lý?
Gần 2 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) ra tối hậu thư, buộc chủ nhà hàng Laluna xây dựng trái phép phải tháo dỡ, nhưng đến nay nhà hàng này vẫn ngang nhiên hoạt động, thách thức luật pháp.
Lần đầu tiên Việt Nam phẫu thuật thành công khối phình khổng lồ động mạch thận có ghép thận tự thân
Các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 vừa lập dấu mốc mới trong y học Việt Nam khi phẫu thuật thành công khối phình khổng lồ động mạch thận và áp dụng kỹ thuật ghép thận tự thân – ca đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam.
Đề xuất nâng trần thu nhập mua nhà ở xã hội lên 40 triệu đồng/tháng
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp về sửa đổi chính sách nhà ở xã hội, đề xuất cho phép nộp tiền thay quỹ đất, nâng trần thu nhập và mở rộng đối tượng thụ hưởng.
Tổng bí thư dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Triều Tiên
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên, Tổng bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Triều Tiên.
Phát hiện ca bệnh hiếm “bụng quả mận khô” ở người 40 tuổi
Các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn vừa phát hiện một trường hợp hiếm gặp: Người đàn ông 40 tuổi mắc hội chứng Prune Belly – “bụng quả mận khô”, dị tật bẩm sinh cực kỳ hiếm thường chỉ thấy ở trẻ sơ sinh.
Sau bão, số ca sốt xuất huyết nặng tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo nhóm đối tượng dễ gặp biến chứng nặng
Sau mưa bão, nhiều bệnh viện ghi nhận liên tiếp ca sốt xuất huyết Dengue nặng, nhiều người nhập viện trong tình trạng sốc, xuất huyết nghiêm trọng. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát nếu người dân chủ quan, không chủ động phòng bệnh
Giọt nước mắt của Thủ tướng giữa đêm lũ
Đêm khuya, khi đa số người Thủ đô đã chìm vào giấc ngủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính lội nước đến tận nơi chỉ đạo, động viên người dân vùng lũ. Giọt nước mắt của ông giữa dòng nước bạc là biểu tượng của một Chính phủ hành động vì dân.