Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Thời sự - Xã Hội

Pháp luật Xã hội Y tế Giáo dục

Tổng bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Chính phủ

Quỳnh An
Quỳnh An

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, đồng thời tham quan triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Anh 1.jpg
Sáng 13/10, tại Hà Nội, Tổng bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 -2030. Trong ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng bí thư đến dự. Ảnh: TTXVN.
Anh 1.jpg
Tổng bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Chính phủ. Ảnh: TTXVN.
Anh 1.jpg
Ảnh: VGP.
Anh 1.jpg
Tổng bí thư Tô Lâm bắt tay robot tại triển lãm. Ảnh: TTXVN.
Anh 1.jpg
Ảnh: TTXVN.
Anh 1.jpg
Ảnh: TTXVN.
Anh 1.jpg
Tổng bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đến dự Đại hội. Ảnh: TTXVN.
Anh 1.jpg
Tham dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ có 453 đại biểu chính thức (trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, 157 đại biểu chính thức được chỉ định và 236 đại biểu bầu). Ảnh: VGP.
Anh 1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: VGP.
Anh 1.jpg
Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VGP.
Anh 1.jpg
Các đại biểu công an dự Đại hội. Ảnh: VGP.

Từ khoá:

Tổng bí thư Tô Lâm Đại hội Đảng bộ Chính phủ Chính phủ Khoa học công nghệ Chuyển đổi số

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Tới vùng ngập lụt, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu gì?

Tới vùng ngập lụt, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu gì?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra thực tế vùng ngập lụt tại xã Đa Phúc và Trung Giã, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, đặc biệt ưu tiên các đối tượng yếu thế.

Giọt nước mắt của Thủ tướng giữa đêm lũ

Giọt nước mắt của Thủ tướng giữa đêm lũ

Đêm khuya, khi đa số người Thủ đô đã chìm vào giấc ngủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính lội nước đến tận nơi chỉ đạo, động viên người dân vùng lũ. Giọt nước mắt của ông giữa dòng nước bạc là biểu tượng của một Chính phủ hành động vì dân.