Tổng bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Chính phủ

Tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng cho rằng giá nhà ở tại đô thị vượt quá khả năng chi trả của đa số người dân, xuất hiện tình trạng đẩy giá, tạo giá ảo...