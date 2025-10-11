Thủ tướng: Giá nhà tại đô thị vượt khả năng chi trả của người dân, thông tin nhiễu loạn

Tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng cho rằng giá nhà ở tại đô thị vượt quá khả năng chi trả của đa số người dân, xuất hiện tình trạng đẩy giá, tạo giá ảo...

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

Sáng 11/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo, tập trung thảo luận về phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nêu rõ, phát triển đột phá nhà ở xã hội và giải quyết những vấn đề còn vướng mắc liên quan đến phát triển bất động sản là 2 vấn đề gắn với nhau rất chặt chẽ.

Để phát triển, vận hành đồng bộ thị trường bất động sản, cần phải phát triển và mở rộng các loại hình nhà ở, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở giá rẻ, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường cho các đối tượng chính sách xã hội…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, kịp thời thúc đẩy các dự án đầu tư, tăng nguồn cung sản phẩm nhà ở, bất động sản ở các phân khúc, nhất là phân khúc nhà ở có giá hợp lý, nhà ở xã hội.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất, định giá và đấu giá đất đai, xử lý kịp thời các vụ việc thao túng, đẩy giá và đầu cơ, nhằm ổn định thị trường bất động sản với thể chế đồng bộ hơn, cơ chế chính sách ưu đãi hơn, thủ tục hành chính thuận tiện hơn, tạo nguồn cung nhà ở lớn hơn, với phân khúc hợp lý hơn và giá cả thấp hơn, qua đó đảm bảo quyền có chỗ ở của người dân.

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 3 nghị quyết, nhiều công điện, 12 văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, trong đó có giao 41 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.

Đến nay, theo số liệu báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước đang đầu tư xây dựng 132.616 căn nhà ở xã hội, trong đó 9 tháng đầu năm khởi công mới là 73 dự án với quy mô là 57.815 căn hộ.

Nếu còn vướng mắc thì đề xuất Quốc hội ban hành một nghị quyết tháo gỡ

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng đánh giá một số quy định pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế. Thiếu nguồn cung nhà ở thương mại có giá phù hợp và nhà ở xã hội, trong khi tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội còn chậm.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng giá nhà ở tại đô thị lớn vẫn vượt quá khả năng chi trả của đa số người dân, còn tình trạng đẩy giá, tạo giá cao, giá ảo, gây nhiễu loạn thông tin thị trường nhằm trục lợi. Một số chủ đầu tư dự án đưa ra giá chào bán bất động sản cao hơn nhiều so với mức trung bình. Công tác vận hành sàn giao dịch bất động sản chưa thống nhất, còn tiềm ẩn rủi ro và thiếu minh bạch. Thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản chưa đầy đủ, kịp thời, thiếu minh bạch.

Bên cạnh đó, mục tiêu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025 là thách thức lớn, theo Thủ tướng cần phải có giải pháp đột phá. Trong 22/34 địa phương dự kiến đạt và vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao thì cũng có 8/34 địa phương khó hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát biểu thẳng thắn, phản ánh đúng tình hình và đưa ra giải pháp đột phá, cụ thể, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản ổn định, công bằng, lành mạnh, bền vững, không để diễn ra tình trạng đầu cơ, thổi giá trục lợi; tinh thần là nói đi đôi với làm, làm thật, hiệu quả thật và nhân dân được hưởng thụ thật.

Thủ tướng gợi mở một số nội dung để các đại biểu tập trung thảo luận: Giải pháp tăng cường nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá phù hợp; giải pháp tiết giảm chi phí đầu tư để giảm giá thành sản phẩm, như là cắt giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào, giảm thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí xây dựng.

Cùng với đó là chính sách thuế phù hợp để ngăn chặn các hành vi đầu cơ thổi giá, chào giá nhà ở quá cao so với mức trung bình của thị trường; chính sách tín dụng để điều tiết, ưu tiên, hướng dòng vốn vào các dự án nhà ở xã hội và các đối tượng có nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp, đồng thời kiểm soát dòng tiền đi vào các phân khúc nhà ở mang tính đầu cơ, trục lợi chính sách.

Trước ý kiến cho rằng "có tỉnh không có nhu cầu nhà ở xã hội", Thủ tướng bày tỏ không đồng tình và cho rằng "không có tỉnh nào không có nhu cầu", vấn đề là phải có cách làm phù hợp. Còn "nếu tỉnh nào thực sự không có nhu cầu thì rất hoan nghênh và đề nghị báo cáo rõ".

Theo Thủ tướng, cần xác định rằng nhà ở xã hội không chỉ là nhà cao tầng mà còn có thể là nhà thấp tầng; nhà ở xã hội cũng không phải nằm ở nơi "khỉ ho cò gáy", đất "đầu thừa đuôi thẹo" mà phải đầy đủ hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục.

Thủ tướng mong muốn sau phiên họp sẽ giải quyết được ngay một số thẩm quyền thuộc của Chính phủ, của các bộ, các ngành, các địa phương; nếu còn vướng mắc thì đề xuất Quốc hội tại kỳ họp sắp tới ban hành một nghị quyết để tiếp tục tháo gỡ.

"Tinh thần là không vì vướng mắc thể chế mà không triển khai được nhà ở xã hội một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu rất lớn hiện nay", Thủ tướng nói và nhấn mạnh phải đổi mới tư duy, hành động phải quyết liệt, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, xác định trọng tâm trọng điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

Thủ tướng để nghị tất cả các chủ thể có liên quan đều phải nỗ lực, tích cực, trong đó Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, phát triển và cuối cùng người dân phải được hưởng thụ.